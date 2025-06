COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Universidade pede ajuda do Papa

Durante a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP, na semana que passou, a reitora da universidade, Cláudia Marliére, afirmou ter pedido ao Papa ajuda para solucionar o problema envolvendo a Arquidiocese de Mariana e a Universidade. Isso porque, o prédio onde funcionam os cursos de História, Letras e Pedagogia, pertence à arquidiocese da cidade. O prédio foi doado pela Igreja à UFOP nos anos 80, em regime de comodato, válido por 30 anos. Entretanto, em 2003, antes do vencimento da data do acordo, a Arquidiocese de Mariana entrou na Justiça para pedir o fim do comodato e a devolução do prédio. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9002/reitora-da-ufop-afirma-ter-pedido-ao-papa-ajuda-para-solucionar-questoes-envolvendo-a-arquidiocese-de-mariana

“Olericultura na Prática” em Caxambu

O curso “Olericultura na Prática” foi realizado entre os dias 2 e 6 de outubro, sendo uma parceria entre a Central de Inclusão Produtiva, órgão da Secretaria de Desenvolvimento Social e a Diretoria de Agropecuária, órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As aulas foram ministradas por Evander Gonçalves Souza, Chefe da Central de Inovação da Prefeitura de Caxambu com o objetivo de demonstrar a importância da produção de hortifrúti para o enriquecimento do cardápio da alimentação. (Jornal Panorama – São Lourenço)

https://jornalpanoramaminas.com.br/curso-olericultura-na-pratica-e-realizado-em-caxambu/

Bariátricas pelo SUS em Patos

Nesta quinta-feira, 12, foram realizadas as primeiras cirurgias bariátricas via SUS em Patos de Minas. Os pacientes, três homens e uma mulher, estavam em acompanhamento há um ano no Ambulatório de Obesidade, mantido pela prefeitura. O tratamento está à disposição da população, através das Unidades de Saúde da Família. (Folha Patense)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/realizadas-as-primeiras-cirurgias-bariatricas-pelo-sus-na-santa-casa/

Cataguases quer atrair novas empresas

No próximo dia 8 de novembro, a Prefeitura de Cataguases vai realizar um evento para promover o investimento de empresários no município. Trata-se do “Vem pra Cataguases, Vem pra Minas”, que será realizado na sede da Energisa Minas Rio, na Avenida Manoel Inácio Peixoto, Distrito Industrial. Estarão presentes o prefeito José Henriques, representantes do Gabinete do Governo do Estado de Minas Gerais, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Sebrae Minas e do Invest Minas, empresários da região, entre outros. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

http://www.jornalalemparahyba.com.br/2023/10/cataguases-vai-realizar-encontro-para-atrair-novas-empresas/

Caravana vai atender em Caeté

Nos dias 21 e 22 de outubro, Caeté vai receber um importante projeto social promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO – MG). A Caravana Resgatando Sorrisos vai trazer ações de promoção de saúde e tratamento odontológico para Caeté, com a parceria da Prefeitura Municipal, para proporcionar atendimento odontológico gratuito, inclusive de especialidades odontológicas para os pacientes em acompanhamento pelo SUS. Ao todo são esperados 26 profissionais voluntários, além da equipe de saúde bucal do município e Secretaria de Saúde, que darão todo o apoio necessário. (Jornal Opinião Caeté – Caeté) https://www.opiniaocaete.com.br/caravana-resgatando-sorrisos-vai-atender-em-caete/

Cides-Leste realiza exposição em Caratinga

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas (Cides-Leste), através da equipe do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes em Família Acolhedora, está realizando a exposição “Olhos que acolhem”, no Fórum de Caratinga. As fotos expostas são registros do cotidiano de crianças em acolhimento familiar dos municípios consorciados, afastadas da família de origem por medida de proteção. Retratam a vivência em lares de famílias acolhedoras, cadastradas e capacitadas. Atualmente o Cides-Leste possui 14 famílias acolhedoras habilitadas, cinco famílias acolhedoras em processo de habilitação e 14 inscrições. (Diário de Caratinga – Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/olhos-que-acolhem/

Formiga imuniza quase 12 mil animais

A Secretaria Municipal de Saúde de Formiga, por meio dos setores de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, realizou, de 1º de agosto a 29 de setembro, a campanha de vacinação antirrábica deste ano. Nesse período, foram imunizados 11.923 animais, sendo 10.562 cães (zona rural e urbana) e 1.361 gatos (zona rural e urbana). De acordo com os setores de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, a prioridade de imunização é para os animais da zona rural, por estarem mais suscetíveis a contraírem a doença. Na zona urbana, a campanha é feita de forma preventiva e, anualmente, ocorre em dois sábados, em pontos estratégicos, dentro do período estabelecido pelo Ministério da Saúde. (Jornal O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/vacinacao-antirrabica-campanha-imuniza-quase-12-mil-animais