COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

ExpoMetal une atividades na 2ª Edição

A 2ª edição da ExpoMetal – Feira Industrial de Inovação e Gastronomia do Vale do Aço, iniciativa dos Sindicatos industriais associados à Fiemg Regional Vale do Aço, Sindimiva, Sime (metalmecânico) e Sinpava (alimentação e panificação) acontecerá do dia 16 ao dia 18 de outubro, na sede da Fiemg, em Ipatinga. O objetivo do evento, segundo Antônio Eugênio Fernandes, presidente do Sinpava, é gerar negócios, benchmarking, reconectar os atores da cadeia produtiva, proporcionar um espaço dinâmico e colaborativo onde os três sindicatos possam se unir para promover a cooperação, a troca de conhecimentos e o fortalecimento mútuo. (Portal da Cidade – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/feira-unira-setores-metalmecanico-e-de-alimentacao-e-panificacao-do-vale-do-aco-0501

Discutida restauração da estação de Caeté

O prefeito Lucas Coelho, acompanhado do secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio, Orlando Zanon, e do coordenador da pasta, Pedro Silva, recebeu sexta-feira, 29, representantes da AngloGold Ashanti para uma reunião em que foram tratados assuntos importantes para a cidade, como a restauração da Estação Ferroviária e iniciativas que serão implementadas no prédio assim que as obras forem concluídas. Os membros da empresa também apresentaram informações sobre a evolução de suas atividades, demonstrando uma perspectiva de melhora no cenário após um período de muitas dificuldades enfrentado. (Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/anglogold-apresenta-evolucoes-na-restauracao-da-estacao-ferroviaria/

Câmara de Arcos rejeita decoração natalina

Na reunião da Câmara realizada na semana que passou houve a discussão e votação do Projeto de Lei Complementar, de autoria do Executivo Municipal, em que o poder Executivo Municipal solicitava a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 500 mil, para conceder contribuição destinada à Associação Comercial e Empresarial de Arcos (ACE). Na proposta, o recurso seria utilizado em parceria com a entidade para gastos com despesas do “Natal Luz e Magia em Arcos” – iluminação e decoração natalina. O Projeto foi rejeitado por seis votos contrários e dois favoráveis. (Correio do Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/executivo-iria-liberar-meio-milhao-para-decoracao-natalina-em-arcos

Araguari terá Feirão de Empregos

O Núcleo RH e a prefeitura de Araguari, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Ação Social, irão realizar, no dia 28 de outubro (sábado), um Feirão de Empregos. A ação será realizada no ginásio Poliesportivo General Mário Brum Negreiros, das 9h às 16h, e contará com mais de 30 empresas, que irão disponibilizar cerca de 150 vagas para empregos para início imediato, e também para banco de reserva. Além disso serão realizadas palestras com orientações para a confecção de currículos e de como se portar em entrevistas de emprego. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/feirao-de-empregos-acontece-em-araguari-no-final-do-mes-de-outubro/

Inhapim homenageia servidores

A prefeitura de Inhapim através da secretaria de Educação celebrou o início da “Semana do Professor”, onde todo o corpo docente inhapinhense esteve reunido no salão nobre para uma confraternização e troca de conhecimento. Os monitores, auxiliares gerais, professores, coordenadores, supervisores, diretores das 24 escolas municipais inhapinhenses foram recepcionados com um café da manhã na escola municipal Dr. Alípio Fernandes, onde receberam as boas-vindas da secretária de Educação, Leilamar Pires Gonçalves dos Santos. (Diário de Caratinga – Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/prefeitura-de-inhapim-homenageia-servidores-da-educacao-na-semana-do-professor/

Escritor valadarense na Academia de TO

O jornalista e escritor Walter Andrade tomou posse na Academia de Letras de Teófilo Otoni. O novo imortal entra para o rol de ilustres escritores e intelectuais. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Walter Andrade é reconhecido por sua destacada contribuição à literatura contemporânea, sendo autor de diversas obras que cativaram leitores dentro e fora do Brasil. Alguns de seus livros mais notáveis incluem “A abdução de Plínio Bragatto – O mistério ainda não desvendado”, “Um espião entre nós”, “A guardiã” e “Max, o garoto perdido”. (Diário do Rio Doce – Conselheiro Lafaiete)

https://drd.com.br/escritor-valadarense-toma-posse-na-academia-de-letras-de-teofilo-otoni/)

Otimismo no faturamento no Dia das Crianças

O faturamento no Dia das Crianças em 2023 deve superar níveis pré-pandemia, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A segunda data mais importante no segundo semestre, atrás apenas do Natal, já está movimentando as ruas de Juiz de Fora. Segundo o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF), a projeção nacional também se aplica à cidade, que inicia, neste mês, as contratações temporárias de fim de ano. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/11-10-2023/faturamento-no-dia-das-criancas-deve-atingir-niveis-pre-pandemia-em-juiz-de-fora.html)