Capitólio se fortalece como destino

A cidade de Capitólio, conhecida por suas paisagens deslumbrantes do Lago de Furnas e Serra da Canastra, calorosa hospitalidade e uma rica culinária mineira, conquistou seu lugar entre os principais destinos turísticos do Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em colaboração com o Ministério do Turismo. Com investimentos da administração estadual e municipal e parceria com o setor privado, o setor está reflorescendo, depois de alguns fatores sazonais, com a pandemia do covid 19 e o acidente dos cânions, com um desenvolvimento constante nos últimos meses (Folha da Manhã – Passos)

Conceição faz festival sertanejo

Entre os dias 06 a 08 de outubro, a cidade de Conceição do Rio Verde foi palco de um animado Festival de Música Sertaneja. Realizado na Praça Dr. Geraldo Costa, o evento contou com a participação de sanfoneiros, barateiros, violeiros e diversas atrações culturais. Durante os três dias de festividade, o público pôde desfrutar de apresentações musicais no palco principal, que contou com a presença de artistas locais e regionais. Entre eles, destacaram-se Igor Oliveira, Gustavo Luiz, Alisson Santiago e Rhuan Ramos, que levaram muita música sertaneja para os presentes. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Justiça proíbe delivery de combustíveis

A Justiça Federal proibiu a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado fora do estabelecimento autorizado, em Uberlândia. A decisão acatou uma ação civil pública protocolada pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal (MPF) contra a Agência Nacional do Petróleo. De acordo com o promotor de Justiça Fernando Martins, o objetivo foi demonstrar que o delivery de combustível é prejudicial, nocivo e perigoso para o consumidor. “Isso deve ser feito por meio das grandes empresas que efetivamente tem segurança, estão ligadas a dever de segurança e tem obrigação de segurança, tanto na compra como na venda”, ressalta. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Sabará realiza Seminário Cultural

A Faculdade de Sabará, através da disciplina História da Cultura Mineira, realiza nos dias 09 e 16, o V Seminário de Patrimônio Cultural. A ideia é transformar o trabalho de sala de aula em uma proposta de sensibilização de olhares, para questões de relevância sobre o patrimônio do histórico do município de Sabará. O seminário coloca em debate os bens culturais da cidades elencadas para pesquisa, dentro de dois grandes eixos: seu pertencimento e sua proteção ou salvaguarda. A banca de avaliação das pesquisas é composta por profissionais pesquisadores da área de patrimônio cultural. (Folha de Sabará – Sabará)

Energia limpa tem projeto de Poços

No segundo sábado consecutivo da Feira de Ciências do Ceopc, os alunos dos ensinos Fundamental II e Médio de Poços de Caldas surpreenderam com os trabalhos de pesquisa e projetos sobre a Sustentabilidade apresentando soluções e alternativas que contribuem para a preservação ambiental, entre elas a utilização da energia limpa. E para ampliar o conhecimento sobre o assunto, os alunos tiveram acesso a vários conteúdos de pesquisa dentro e fora da sala de aula. Para enriquecer ainda mais o conhecimento, os alunos fizeram visitas em empresas e locais que foram os alvos dos estudos, como as principais mineradoras, laboratórios e estação de tratamento de água. (Poços Com – Poços de Caldas)

Ipatinga tem plano de prevenção

A administração de Ipatinga e a Defesa Civil lançam uma série de ações com o objetivo de prevenir e orientar os moradores que vivem em áreas de risco geológico ou sujeitas às inundações no período chuvoso que se aproxima. Conforme o governo, além do trabalho de campo, vídeos informativos sobre os perigos do período chuvoso serão divulgados. O trabalho em nível local consta de blitz educativas no trânsito, palestras nas escolas da rede municipal, entrega de lonas para moradores de áreas com risco de deslizamentos e outros. (Diário do Aço – Ipatinga)

400 atendimentos de saúde em Uberaba

Ação da Prefeitura de Uberaba, em parceria com a Câmara Municipal, realizou mais de 400 atendimentos durante mobilização da Saúde, na Funel e no Girassóis IV. A programação, que contemplou os projetos Saúde Avança Mais (PMU) e Câmara em Ação (CMU), que tem por objetivo levar os serviços públicos até a comunidade, ocorreu na sexta, 6, na Funel e sábado, 7, no Girassóis IV. A Caravana de Saúde realiza uma série de ações educativas e de cuidados voltados à qualidade de vida física e emocional da mulher. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

