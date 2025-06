COLUNA MG

Senac reassume gestão do Grogotó

Desde o início deste mês de outubro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas reassumiu a gestão do renomado Hotel-Escola Senac Grogotó, localizado em Barbacena. Nos próximos meses, o Senac fará a revitalização da infraestrutura e a elevação dos padrões de atendimento, além de buscar a ampliação dos serviços e espaços disponíveis. Inaugurado em Barbacena, em 1960, o Hotel-Escola Senac Grogotó representa um marco na história da hotelaria: foi o primeiro hotel-escola da América Latina. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

Sindcomércio homenageia Alexandre Mattar

O empresário Alexandre Mattar, sócio proprietário da rede de Farmácias Indiana, foi agraciado com uma honraria em reconhecimento às suas notáveis contribuições para o comércio mineiro. A premiação Mercúrio, concedida por indicação do Sindcomércio de Teófilo Otoni, através da Fecomércio Minas Gerais, ressaltou a trajetória de sucesso do empresário e a expansão impressionante de sua rede de farmácias Indiana. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Ribeirinhos ignoram investimento em Lafaiete

Entre 2022 e 2023, foram implantados pela Copasa 11.770 metros de redes interceptoras que recebem os esgotos dos imóveis situados às margens do Ribeirão Bananeiras, em Lafaiete. As obras foram concluídas em junho de 2023 e tiveram um custo total de R$ 12 milhões. Mas um fator impede a cidade de fazer as pazes com o seu rio: cabe aos moradores ribeirinhos a ação de fazer a ligação entre o seu esgoto e o emissário construído pela concessionária. E sem uma fiscalização efetiva, não só o cágado, mas toda fauna aquática e a cidade, como um todo, seguem condenados a conviver e tentar resistir à poluição. (Correio da Cidade - Conselheiro Lafaiete)

Projeto planta mais de 70 mil mudas

Um dos biomas mais diversos do mundo é também, há anos, a floresta mais desmatada do Brasil. Hoje, apenas 24% da área original da Mata Atlântica resiste. Cada vez mais iniciativas surgem na contramão para recuperar a área perdida. Esse é o caso do projeto de restauração ambiental da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e viveiristas do município de Dona Euzébia. Em três anos, mais de 70 mil mudas de espécies nativas desse bioma já foram plantadas em cidades da Zona da Mata Mineira. (Jornal Além Parahyba)

Cesta básica em Poços tem queda

O Procon Poços divulgou a nova pesquisa de preço dos itens da cesta básica. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a cesta básica está 0,77% mais barata. O levantamento foi feito entre os dias 25 e 28 de setembro. Ao todo, foram consultados 14 supermercados e atacarejos de Poços de Caldas. Os itens que subiram foram azeite de oliva (R$ 2,33), leite em pó (R$ 1,21), arroz (R$ 1,12), maionese (R$ 0,55) e sabão em pó (R$ 0,63). Tiveram queda pão doce (R$ 3,05), pão francês (R$ 1,76), requeijão (R$ 1,18), amido de milho (R$ 0,79) e suco de uva (R$ 1,42). No geral, os preços das carnes caíram 3,76%. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Novas vias revitalizadas em Araguari

O projeto de recapeamento das vias públicas de Araguari sempre foi uma das metas do Poder Executivo municipal, através da Secretaria de Infraestrutura. Esse serviço tem beneficiado a comunidade de forma geral, pois, além da recuperação das vias que passam na porta das residências de vários moradores, auxilia na comodidade urbana com ruas e avenidas revitalizadas. Nesta semana, a secretaria voltou a realizar o serviço com a rua Natal Mujalli, na região central, recebendo o benefício, que vem sendo elogiado pela comunidade, vez que a ação do tempo desgastou muito as duas pistas da via. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Catadores recebem auxílio da prefeitura

Os catadores de materiais recicláveis têm papel essencial na preservação do meio ambiente. Por meio do trabalho deles, é possível fazer a destinação ambientalmente responsável dos nossos resíduos sólidos. Reconhecendo a importância desta classe, nesta quarta-feira (04/10), a prefeitura de Ouro Preto fez o repasse do “Auxílio Catador”, instituído pela Lei 1.373 de 2023. Ao todo, 20 catadores, vinculados a uma associação do município, receberam a parcela inicial do benefício no valor de R$ 500,00, que vai até o mês de dezembro. O auxílio tem o intuito de contribuir com os profissionais durante os períodos de baixa no valor dos materiais. O Liberal – Ouro Preto)

