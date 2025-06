COLUNA MG

Araxá receberá voo direto de Guarulhos

A partir de janeiro de 2024, Araxá estará ainda mais perto dos paulistas. Será iniciada uma operação de voo direto do aeroporto de Guarulhos para o município mineiro. O trajeto será realizado pela Azul Linhas Aéreas e terá voos de ida e volta às segundas e sextas-feiras. A aeronave utilizada será um Embraer de 108 lugares. Para marcar essa nova rota, aconteceu de 3 a 6/10, o lançamento do voo inaugural entre Guarulhos e Araxá. A conexão objetiva atender a demanda de moradores de São Paulo que buscam conhecer, revisitar e aproveitar as maravilhas de Minas Gerais. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

JF amplia atendimento aos bairros

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Cruz, na Zona Norte de Juiz de Fora, ampliou os atendimentos nos bairros Santo Agostinho e Santa Clara, segundo a Prefeitura de Juiz de Fora. A expansão ocorre devido à extensão do horário de atendimento na UBS, que funciona de maneira ininterrupta, das 7h às 20h, desde 1° de fevereiro deste ano nesta unidade e em mais oito UBSs de Juiz de Fora. A estimativa é a de que 1.650 habitantes sejam beneficiados com os serviços de saúde. (Jornal Tribuna de Minas - Juiz de Fora)

Professora recebe prêmio arte

“O que uma escola do interior de Minas Gerais tem a ver com o mar?” Essa é a pergunta que abre o documentário “Histórias Transatlânticas: o mar como território da Arte e Patrimônio Cultural Afro-brasileiro”, desenvolvido na Escola Municipal Aleijadinho, em Santo Antônio do Salto, distrito de Ouro Preto. O projeto, idealizado pela professora de Artes, Dalila David Xavier, no dia 29 de setembro, recebeu o prêmio “Arte na Escola Cidadã”, na categoria Fundamental II, considerado o maior prêmio de arte-educação do Brasil, e promovido pelo Instituto Arte na Escola. (Jornal O Liberal - Ouro Preto)

Tarifa de água reajustada em Poço

A partir do dia 01 de novembro, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) implementará um ajuste tarifário em suas taxas de água e esgoto, em conformidade com a recomendação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb/MG) por meio da resolução 256/2023. O ajuste será de 8,30% em todas as medições/leituras feitas pelos leituristas a partir de novembro. (Jornal Mantiqueira - Poços de Caldas)

Encontro reúne lideranças no Sul

Uma tarde de análise e prospecção de novos negócios. Foi o encontro empresarial promovido na semana que passou pelo Sebrae no Porto Seco do Sul de Minas, com apoio da Prefeitura de Varginha. Participaram prefeitos e gestores públicos de 36 cidades do Sul de Minas, além do secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, Fernando Passalio. A Rodada de Negócios Multissetorial contou com a participação de empreendedores de diversos setores, para criar parcerias, ampliar a rede de contatos e expandir os horizontes comerciais. (Gazeta de Varginha - Varginha)

Sucesso do I Festival da Cozinha

Milhares de pessoas compareceram ao I Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea. De 1º a 3 de setembro, mais de 5 mil visitantes passaram pelo Caipiblue, que aconteceu principalmente no Palácio da Liberdade – e também no Memorial Minas Gerais Vale, integrante do Circuito Liberdade. O evento foi realizado pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult/MG) e da Fundação Clóvis Salgado. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Divinópolis faz Conferência de Cultura

A Secretaria de Cultura de Divinópolis anunciou no último dia 29 de setembro, a tão esperada Conferência de Cultura na cidade para o próximo dia 21 de outubro. A conferência de Cultura, assim como o CPF da cultura (Conselho, Plano e Fundo) é fundamental para que o município faça parte do Sistema Nacional de Cultura, dividindo atribuições e responsabilidades com os outros entes federados, com mais possibilidade de recursos e uma participação efetiva e continuada nas políticas públicas culturais do país. O Sistema Nacional de Cultura é um modelo de gestão e promoção de políticas públicas de cultura que pressupõe a ação conjunta entre dos entes da federação para democratização do setor e a adesão ao sistema. (Jornal Agora – Divinópolis)

