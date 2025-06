COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Caeté já tem racionamento de água

Há mais de 4 meses sem chuva, o sistema de abastecimento de água de Caeté será modificado por conta da estiagem, para preservar a captação de água e manter a cidade abastecida. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto está trabalhando com horário de segurança hídrica, que consiste em não fornecer água para alguns bairros de 12 às 18 horas, devido ao calor excessivo e impacto na captação de água. Segundo a autarquia, até que passe essa onda de calor, o abastecimento seguirá em horário noturno, sem que haja necessidade de fazer rodízio. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/estiagem-leva-saae-a-racionar-o-abastecimento-de-agua-em-caete/

Minasul participa de feira agrária

A cooperativa Minasul de Varginha participou da 24ª edição da Farm Progress Show, nos Estados Unidos. O evento é considerado um dos mais relevantes para o setor agrícola no mundo e contou com representantes de mais de 30 países. A Farm Progress Show é focada em inovações e tecnologias para o agronegócio, e reúne agricultores, fornecedores e especialistas para apresentar e discutir tecnologias, equipamentos, sementes e práticas. A delegação da Minasul visitou estandes de expositores internacionais e fez contato com empresas e especialistas do setor. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/minasul-marca-presen%C3%A7a-em-uma-das-maiores-feiras-agr%C3%ADcolas-do-mundo-nos-estados-unidos

Sine de Lafaiete é o 2º de MG

Está aí o tipo de notícia que todo mundo gosta! De acordo com os dados do Painel de Desempenho divulgados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), o Sine Lafaiete foi o 2º, entre as 132 unidades do estado, em número de atendimentos e colocações no mercado de trabalho. Nos primeiros seis meses do ano, a unidade local do Sistema Nacional de Emprego realizou um total de 16.844 atendimentos e inseriu 932 pessoas no mercado de trabalho, ficando atrás, apenas, do Sine de Uberlândia – município com mais de 700 mil habitantes. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/

Sabará tem Sessão LAB

Desde o dia 30 de setembro, Sabará está vibrando ao som da Sessão LAB, uma websérie musical inovadora lançada pelo selo Musa LAB. Este projeto, dividido em três episódios, destaca a riqueza e o talento dos músicos da cidade, proporcionando uma vitrine de qualidade para suas obras. O primeiro episódio já está disponível e apresenta Marcelo Umbelino, um dos mais respeitados músicos de Sabará, conhecido por seu trabalho como educador musical, instrumentista e compositor. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/37400/sessao-lab-webserie-musical-de-sabara-celebra-talentos-locais-e-impulsiona-a-cena-cultural

Festival Celebra 21 Anos de fundação

Montes Claros sediará, de 18 a 20 de outubro, o festival comemorativo dos 21 anos do Cinema Comentado Cineclube, que contará com uma programação cultural gratuita. O cineclube oferecerá exibições de filmes, shows musicais, oficinas e debates. Destaque para a Mostra Competitiva de Curtas, com filmes de até 20 minutos de cineastas brasileiros, e palestras de renomados profissionais como Cavi Borges e Luciano Risso. O evento é apoiado por várias instituições locais e é financiado pela Lei Paulo Gustavo. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/festival-celebra-21-anos-do-cinema-comentado-cineclube/

Faltam vacinas nos postos de saúde

A Associação Mineira de Municípios (AMM) cobrou explicações do Ministério da Saúde devido à falta de vacinas em postos de saúde de municípios mineiros, incluindo vacinas tríplice viral, hepatite A, febre amarela, varicela, raiva, meningocócica conjugada grupo C e ACWY. A AMM, que recebeu diversas queixas de prefeitos sobre a situação que persiste há mais de 90 dias, ressalta que a responsabilidade pela aplicação das vacinas é dos municípios, enquanto a aquisição e distribuição são atribuídas ao Programa Nacional de Imunizações. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3586/falta-de-vacinas-nos-postos-de-saude

Festival promove empreendedorismo

O Festival Saberes e Sabores 2024 acontecerá no dia 15 de setembro na Zona Norte de Belo Horizonte, e visa impulsionar o desenvolvimento regional por meio da gastronomia e do empreendedorismo social. O evento contará com workshops de culinária, uma Vila Gastronômica com 12 barracas de diferentes categorias culinárias, e uma programação cultural com atrações musicais. O festival também oferecerá capacitação profissional em parceria com o Senac, além de atividades educativas para crianças e uma Feira de Artesanato. (São Geraldo – Belo Horizonte)

https://www.jornalsaogeraldo.com.br/festival-saberes-e-sabores-promove-empreendedorismo-social-aliado-a-gastronomia-em-belo-horizonte

Ar de Uberaba é considerado insalubre

O ar em Uberaba foi considerado insalubre para grupos sensíveis, como crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, devido ao impacto das queimadas. A qualidade do ar na cidade é preocupante, comparável à de Pequim, e as autoridades locais recomendam medidas de precaução, como uso de máscaras e evitar locais com muita fumaça. A Codau também alertou sobre a redução crítica da vazão dos rios locais. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/colunas/alternativa/ar-de-uberaba-e-considerado-insalubre-para-grupos-sensiveis-1.421677