COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Poços começa retirar charretistas

A Prefeitura de Poços de Caldas iniciou o processo de notificação aos proprietários de charretes sobre a suspensão dos serviços de aluguel a partir do dia 4 de setembro de 2024. Esta medida, conforme detalhado pela administração municipal, é uma etapa preliminar à possível cassação das licenças concedidas para a operação dessas charretes. De acordo com a legislação vigente, o prazo para esta suspensão é de 30 dias, com possibilidade de prorrogação, conforme descrito na notificação enviada aos proprietários. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/08/27/prefeitura-comeca-a-notificar-charretistas-sobre-suspensao-dos-servicos-na-cidade/

Queimadas devem impactar etanol

A onda de queimadas no interior de São Paulo e a seca que afeta as lavouras de cana-de-açúcar estão gerando preocupações sobre o impacto no preço do etanol em 2025. Especialistas alertam que, embora seja cedo para prever o efeito exato, as queimadas e a seca estão deteriorando a oferta de cana, o que pode levar a um aumento dos preços do etanol no futuro. Produtores e agentes de usinas estão cautelosos e aguardam novas análises, com expectativa de que os preços possam sofrer reajustes especulativos a curto prazo. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/queimadas-devem-impactar-preco-do-etanol-em-2025-entenda/

6º Mamaço Divinópolis

Neste sábado, 31 de agosto, ocorrerá o “6º Mamaço Divinópolis” na Praça da Catedral, como parte das celebrações do Agosto Dourado, mês dedicado à promoção da amamentação. O evento busca conscientizar sobre a importância do aleitamento materno e contará com atividades como musicalização para crianças, dança para mães e bebês, um coral da amamentação, além de sorteio de brindes e lanches. O Mamaço é um ato simbólico que une mães em um gesto de apoio e empoderamento para a amamentação, abordando seus benefícios tanto para os bebês quanto para as mães. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/6o-mamaco-divinopolis-acontecera-neste-sabado/

Fabriciano tem maior pontuação no ICMS

Coronel Fabriciano lidera a pontuação no ICMS Patrimônio Cultural da região do Vale do Aço, com 14,95 pontos, de acordo com o exercício 2025. O programa incentiva a gestão e a promoção do patrimônio cultural mineiro e avalia a estrutura e ações dos municípios na preservação e promoção de seus bens culturais. Ipatinga segue com 14,93 pontos, e o Top 5 é completado por Iapu, Açucena e Jaguaraçu. A pontuação influencia o repasse de recursos do ICMS, que são calculados pela Fundação João Pinheiro e distribuídos conforme a lei estadual. (Diário do Aço – Governador Valadares)

https://diariodoaco.com.br/noticia/0118195-coronel-fabriciano-e-o-municipio-da-regiao-com-maior-pontuacao-no-icms-patrimonio-cultural

Copasa promove ações de preservação

A Copasa está investindo quase R$ 110 mil em ações ambientais para preservar a micro bacia do Rio Aventureiro em Além Paraíba, por meio do Programa Pró-Mananciais. As iniciativas incluem a construção de 81 barraginhas para captar e armazenar água da chuva, o cercamento de 2 mil metros de áreas sensíveis e a adequação de cinco quilômetros de estradas em Marinópolis. Essas ações visam recarregar o lençol freático, prevenir erosão e assoreamento, e promover a sustentabilidade das atividades agrícolas. (Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/08/copasa-promove-acoes-para-preservacao-da-micro-bacia-do-rio-aventureiro-em-alem-paraiba/

Contabilidade promove seminários

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG) realizou dois seminários gratuitos em Pouso Alegre. O evento contou com especialistas renomados do setor público, que compartilharam suas experiências e discutiram tendências e desafios da área. O "Seminário de Contabilidade Pública" abordou temas do setor público, enquanto o "Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Sul de Minas" focou no aprimoramento profissional e troca de experiências. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/08/28/conselho-regional-de-contabilidade-de-minas-gerais-promove-seminarios-gratuitos-em-pouso-alegre/

CAFU é inaugurada em Ouro Preto

A Central Única das Favelas (CUFA) inaugurou sua unidade em Ouro Preto na noite de 26 de agosto, com o evento “Empreender É Ressignificar” no anexo do Museu da Inconfidência. A nova unidade visa promover projetos de educação, cultura e inclusão social em uma cidade histórica que enfrenta desafios de desigualdade social. O diretor de Igualdade Racial de Ouro Preto, Kedison Guimarães, ressaltou o papel da CUFA na valorização e potencialização das comunidades locais e da cultura afro-brasileira. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/10367/central-unica-das-favelas-e-inaugurada-em-ouro-preto