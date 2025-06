COLUNA MG

Número de médicos é baixo em MG

Segundo estado mais populoso do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais tem números preocupantes na área da saúde. Segundo levantamento da Amies (Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior), o estado conta com uma média de apenas 2,87 médios por mil habitantes, número inferior à recomendação da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) de 3,73 médicos. São quase 59 mil médicos na ativa para uma população composta por mais de 20 milhões de pessoas. (Portal Observo)

Sabará faz festa literária

Nos dias 29 de agosto e 01 de setembro será realizada a 10ª Edição Festa Literária de Sabará (FLIS). A festa tradicional da cidade mineira acontecerá durante quatro dias, onde o livro, a leitura e a literatura se tornarão o combustível capaz de trazer debates significativos e novas perspectivas para cada um dos participantes A programação contempla desde encontros literários e musicais. A abertura oficial será realizada nesta quinta-feira (29), com o tradicional Lançamento Coletivo de Livros , com escritores renomados. (Folha de Sabará)

Encontro em Tiradentes reúne dirigentes

Em Tiradentes, os presidentes das três federações mineiras tiveram um encontro inédito com Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC, durante o 27º Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. O convite para o evento foi feito por Nadim Donato, presidente da Federação, que aproveitou a ocasião para apresentar Tadros a Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, e Antônio Pitangui Salvo, presidente do Sistema Faemg-Senar Minas. Esse encontro marcou um importante passo na integração dos setores produtivos de Minas Gerais, com o objetivo de fortalecer a força política, a voz e a representação dessas entidades. (Jornal Panorama – Caxambu)

Prefeitura notifica sobre suspensão de charretes

A Prefeitura de Poços de Caldas iniciou a notificação dos proprietários de charretes sobre a suspensão temporária dos serviços a partir de 4 de setembro de 2024, como etapa preliminar à possível cassação das licenças. Essa medida visa garantir conformidade legal e permitir que o Poder Legislativo avalie um projeto de lei para a extinção definitiva das charretes. Enquanto isso, um grupo de charretistas protestou pedindo reconsideração. A cidade planeja substituir as charretes por carruagens elétricas, com uma aquisição inicial de cerca de 7 a 8 unidades, independentemente da votação do projeto pela Câmara Municipal, que ainda está em análise. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

24ª Mostra de Cinema Nacional Curta Circuito

Montes Claros receberá, em setembro, a 24ª Mostra de Cinema Nacional Curta Circuito com o tema “Transgressoras Brasileiras do Cinema”, destacando a luta e resistência das mulheres no cinema. O evento também celebra os 21 anos do Cineclube, que promoverá um festival de cinema em outubro, com produções de cineastas mineiros e outras atividades culturais, apoiado pela Lei Paulo Gustavo e diversas instituições locais. Com a proposta de difundir o cinema nacional e resgatar obras raras e emblemáticas, o Curta Circuito percorre várias cidades brasileiras, sempre buscando ampliar o acesso à cultura e promover debates sobre temas relevantes da sociedade. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Juventude exige participação política

Em audiência pública realizada em 26 de agosto de 2024, a juventude mineira e representantes do Governo de Minas discutiram a necessidade de ações específicas para jovens, incluindo a criação de conselhos municipais e um orçamento próprio para políticas juvenis. A deputada Andreia Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, ressaltou a importância de considerar a diversidade entre os jovens e a necessidade de políticas que abordem desigualdades de raça e gênero. O debate focou em garantir que as políticas para a juventude sejam mais inclusivas e equitativas. (Jornal Panorama – Caxambu)

Cidade lança APP de transporte coletivo

Bom Despacho lançou um novo aplicativo de transporte coletivo que permitirá aos usuários acompanhar a localização dos ônibus em tempo real. O app, parte do projeto “Cidade Inteligente”, estará disponível para iOS e Android após a finalização do mapeamento das rotas dos novos ônibus, cuja frota foi recentemente renovada e ganhou uma nova identidade visual. A modernização do transporte público, incluindo a ampliação das rotas e a introdução de veículos mais sustentáveis e acessíveis, faz parte de um novo contrato com a empresa Circullare, que visa melhorar a mobilidade urbana na cidade. (Portal Gerais – Divinópolis)

36º Encontro Nacional de Motociclistas

O 36º Encontro Nacional de Motociclistas ocorrerá em Formiga nos dias 30 e 31 de agosto, reunindo fãs de rock e motociclismo no Terminal Rodoviário, que será transformado para o evento. Com shows de bandas renomadas, uma área de camping coberta, café da manhã especial, e uma praça de alimentação diversificada, o encontro promete ser vibrante e bem estruturado. A segurança dos participantes será uma prioridade, garantindo uma experiência tranquila e agradável para todos os presentes. (Tribuna Formiguense)

