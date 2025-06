COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Viçosa terá que regularizar serviços de saúde

A Justiça concedeu uma liminar que obriga o município de Viçosa a adequar, em até 240 dias, todas as irregularidades nos serviços de saúde mental da atenção básica e da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). A decisão resulta de uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais. Além das melhorias sanitárias, organizacionais e no quadro de pessoal, a liminar exige que, em até 60 dias, a prefeitura apresente ao Corpo de Bombeiros um requerimento para iniciar o Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico. (Folha da Mata – Viçosa)

Programa estimula empreendedorismo

O programa ALI Educação Empreendedora do Sebrae Minas está impactando positivamente escolas públicas no Norte de Minas Gerais, já beneficiando mais de 500 instituições no Estado. A iniciativa visa integrar a educação empreendedora no currículo escolar, envolvendo alunos e a comunidade escolar em atividades práticas, como a venda de produtos das hortas comunitárias das escolas. O programa busca transformar a forma de ensino tradicional, mostrando como o empreendedorismo pode enriquecer o aprendizado em diversas disciplinas e preparar melhor os estudantes para o futuro. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Região tem medidores de vazão

Propriedades rurais de quatro municípios localiza dos no Vale do Mucuri foram contempladas, nesta semana, com mais uma iniciativa da Copasa voltada para a proteção e recuperação de cursos d’água na região. Por meio do Pró-Mananciais, as equipes da Companhia instalaram estações fluviométricas - réguas para medição dos níveis de vazão dos mananciais - e pluviômetros, instrumento utilizado para coletar e medir o volume das chuvas. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

ExpoVirgínia se consolida

A Expo Virgínia se consolidou como um evento destacado na região, oferecendo uma programação diversificada que vai além da tradicional exposição de animais e torneio leiteiro. A feira inclui concursos de marcha de equinos, uma exposição de artesanato local, uma rica diversidade gastronômica e uma mostra de orquídeas. Com atrações que celebram a cultura e a agricultura local, a Expo Virgínia promove a interação comunitária e valoriza as tradições e o potencial econômico do município, reafirmando sua importância a cada edição. (Jornal Panorama – Caxambu)

80 anos do Parque Rio Doce

Entre 19 de agosto e 27 de setembro de 2024, o BH Airport abriga uma exposição comemorativa dos 80 anos do Parque Estadual do Rio Doce. A mostra gratuita apresenta imagens e informações sobre a biodiversidade do parque, incluindo réplicas de árvores e fotografias de aves típicas da Mata Atlântica. Com o objetivo de divulgar as riquezas naturais do parque, a exposição também conta com o apoio do Instituto Ekos Brasil. O evento oferece aos passageiros e visitantes uma oportunidade de explorar a flora e fauna do parque e reforça o compromisso do BH Airport com a promoção da biodiversidade de Minas Gerais. (MG Turismo – Belo Horizonte)

BH Stock Festival foi um marco

O BH Stock Festival, realizado de 15 a 18 de agosto de 2024 em Belo Horizonte, foi um marco histórico ao sediar pela primeira vez uma etapa da Stock Car Pro Series na cidade. O evento atraiu mais de 70 mil pessoas e transformou a Esplanada do Mineirão com atrações como uma roda gigante, exposição de carros históricos, shows e uma pista de kart. O evento gerou R$ 250 milhões para a economia local, criou 4.000 empregos e promoveu um impacto social positivo, arrecadando 7 toneladas de alimentos e oferecendo ingressos gratuitos para crianças carentes. (São Geraldo – Belo Horizonte)

Muzambinho reúne advogados

Muzambinho foi palco de um importante encontro para os advogados da região no final de semana. O eventocontou com a presença de dois renomados palestrantes: Amanda Melo de Almeida e Silva, que abordou a atuação no Tribunal do Júri, e Jesmar César da Silva, que trouxe esclarecimentos sobre as recentes mudanças na Reforma do Código Civil. A Presidente da Subseção da OAB de Muzambinho, Josiani Bócoli Magalhães, fez questão de agradecer a participação dos advogados, destacando a importância de eventos como esse para o enriquecimento profissional e pessoal da classe. (Folha Regional – Muzambinho)

