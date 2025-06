COLUNA MG

Bases de combate a incêndios

O Parque Estadual Serra do Cabral, localizado nos municípios de Buenópolis e Joaquim Felício, e a Área de Proteção Ambiental Estadual Cochá e Gibão, que abrange Januária, Cônego Marinho e Bonito de Minas, ganharam bases operacionais do Corpo de Bombeiros durante o período crítico de incêndios florestais. De acordo com os Bombeiros, quatro bases foram instaladas em Minas Gerais, escolhidas estrategicamente por serem áreas altamente suscetíveis a queimadas. Essas regiões representaram metade de toda a área atingida por incêndios em unidades de conservação no estado no ano passado. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/novas-bases-operacionais-do-corpo-de-bombeiros-reforcam-combate-a-incendios-florestais-em-mg/

Sejusp aponta feminicídios no Sul

Nos últimos dez anos, o Sul de Minas registrou 194 casos de feminicídio, desde que o crime foi definido no Código Penal Brasileiro pela Lei n° 13.104 em 2015. Até agosto de 2024, foram contabilizados 14 feminicídios no ano, com 8 autores presos, 2 foragidos e 3 suicídios após os crimes. Casos notáveis incluem o assassinato de Carla Vilas Boas pelo ex-marido e a morte de Adriana Garcia Borges, que estava sob medida protetiva. A taxa de feminicídios variou ao longo dos anos, com picos de 25 vítimas em 2020 e 2023. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/feminic%C3%ADdio-194-mulheres-foram-mortas-nos-%C3%BAltimos-dez-anos-no-sul-de-minas-aponta-sejusp

Minas tem mais de 72 mil candidatos

Em Minas Gerais, nas Eleições 2024, 72.253 pessoas se candidataram para disputar 853 vagas de prefeitos e vice-prefeitos e 8.528 vagas de vereadores. Entre os candidatos, há 67.568 concorrendo a vereador, 2.339 a prefeito e 2.346 a vice-prefeito. O sistema DivulgaCandContas oferece detalhes sobre os registros e finanças de campanha, enquanto o Estatísticas Eleitorais permite analisar o perfil dos candidatos, revelando que 33,17% são mulheres e 54,98% se identificam como pretos ou pardos. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0118001-minas-gerais-tem-mais-de-72-mil-candidatos-nas-eleicoes-2024

Exposição reflete sobre era digital

A exposição “Apropriação Indébita” do artista Renato Abud, em cartaz até 14 de setembro no Espaço Manufato, propõe uma reflexão sobre a imagem na era digital. Utilizando técnicas de assemblage, impressão digital, arte digital e colagem, Abud reinventa e recontextualiza imagens pré-existentes, criando novas formas e perfis. O olho, símbolo central da mostra, representa a percepção entre o mundo interior e exterior. A exposição questiona a banalização da imagem e convida o espectador a reconsiderar sua própria identidade visual e a forma como percebe as imagens ao seu redor. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/20-08-2024/exposicao-apropriacao-indebita.html

Programa Educativo volta a Congonhas

O Programa Educativo Iphan+80, após a fase de intervenções artísticas com a pintura de muros em várias cidades de Minas Gerais, avança para a formação de multiplicadores em Educação Patrimonial. A formação, que visa promover uma abordagem sensível ao patrimônio cultural local, inclui o fornecimento de materiais didáticos e a certificação de participação. A primeira fase do programa, com apoio de artistas e da comunidade, focou na valorização e preservação cultural através da arte. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/37155-com-intervencao-artistica-concluida-programa-educativo-iphan80-volta-a-congonhas-para-a-formacao-de-multiplicadores-em-educacao-patrimonial

Novo software vai mapear árvores

A segunda fase do Plano de Arborização de Uberaba começou com a implementação do Programa Arbolink, um software desenvolvido pela Propark para gerenciar a arborização digital da cidade. O programa permitirá a coleta e armazenamento detalhado de informações sobre todas as árvores urbanas, facilitando a detecção das condições de saúde e localização das árvores. O treinamento da equipe da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) está em andamento, com recursos fornecidos pelo Ministério Público de Minas Gerais.. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/programa-de-informatica-vai-mapear-todas-as-arvores-e-suas-localizac-es-na-cidade-1.416672

Mineiros estão menos inadimplentes

A inadimplência em Minas Gerais está abaixo da média nacional, com 40,59% da população endividada, em comparação com 44,04% no Brasil, segundo a Serasa. O Instituto de Protestos de Minas Gerais observa um aumento de 15,1% no cancelamento de dívidas protestadas no primeiro semestre de 2024, totalizando mais de R$13 bilhões em títulos. Esse aumento nos cancelamentos é atribuído à recente redução de 50% nos encargos cartorários para quitação de dívidas protestadas, e à busca dos mineiros por manter suas contas em dia. (Sabará Notícias)

https://www.sabaranoticias.com.br/populacao-mineira-esta-menos-inadimplente-e-busca-manter-as-contas-em-dia

Rede quer capoeira nas olimpíadas

O 2º Campeonato Mineiro de Capoeira, realizado em Lavras no dia 3 de agosto, marcou o início da campanha nacional para o reconhecimento da Capoeira como esporte olímpico. Organizado pela Federação Mineira de Capoeira Desporto e outras entidades, o evento contou com a participação de 47 atletas em categorias infanto-juvenis e juvenis. A Equipe Nova Liberdade de Lavras ficou em primeiro lugar, e o programa, liderado por Mestre Valdenor Silva dos Santos, conta com o apoio de 15 federações brasileiras e instituições internacionais. (Portal Poços.com)

https://pocoscom.com/arte-brasileira-rede-internacional-quer-capoeira-como-esporte-olimpico/