COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Barbacena tem melhor Ideb do país

O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgaram os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023. Neste ano, três escolas públicas (federal e estadual) estão entre as 20 melhores instituições, segundo o índice do Ideb. São elas: a Escola Preparatória Cadetes do Ar, em Barbacena, da rede federal ficou em primeiro lugar com nota 7,8; o Colégio Militar de Belo Horizonte, da rede federal, ficou em 12º lugar e nota 7,0; e o Colégio Militar da Polícia Militar de Minas Gerais, em Curvelo, ficou em 17º lugar e nota 6,8. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/48403/escola-de-barbacena-tem-a-melhor-nota-do-brasil-no-ideb-2023

Mariana se prepara para Iron Biker

Nos dias 14 e 15 de setembro de 2024, Mariana sediará a 31ª edição do Iron Biker Brasil, a maior prova de mountain bike da América Latina. O evento, que promete reunir os melhores atletas do país, terá largadas e chegadas na Praça Gomes Freire e contará com percursos desafiadores. Além da competição, a cidade oferecerá atrações musicais, opções gastronômicas e suporte completo para participantes e visitantes. O Iron Biker também reafirma seu compromisso social, pedindo aos atletas a doação de alimentos não perecíveis e materiais esportivos, beneficiando instituições locais. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/10309/mariana-mg-se-prepara-para-dois-dias-de-emocao-superacao-e-solidariedade-com-a-31-edicao-do-iron-biker-brasil

Lavras faz campeonato de Capoeira

Aconteceu na cidade de Lavras, domingo, dia 04/08, o 2° Campeonato Mineiro de Capoeira da Rede Internacional, dentro do Programa: “Capoeira que te quero... Olímpica”. A realização foi da Federação Mineira de Capoeira Desporto, em parceria com a Confederação de Capoeira Desporto do Brasil e a Federação Internacional de Capoeira (FIC). O campeonato teve a participação de seis equipes e o total de 47 atletas. O pódio “Capoeira que te quero... Olímpica” ficou assim: 1° lugar, Equipe Nova Liberdade (Lavras); 2° lugar, equipe Biriba de Ouro (Nazareno) e 3° lugar, equipe Corpo em Movimento (Lavras). (Folha Machadense)

https://folhamachadense.com.br/

‘Noites Argentinas’ traz clássicos do tango

Nesta quarta-feira (21), o Grande Teatro Cemig Palácio das Artes em Belo Horizonte receberá o concerto “Lírico em Concerto – Noites Argentinas”, apresentado pelo Coral Lírico de Minas Gerais. O espetáculo inclui a estreia no Brasil da peça “Magnificat” de Martin Palmieri, a “Misa Criolla” de Ariel Ramírez e clássicos do tango de Astor Piazzolla. O concerto também será apresentado no Teatro Municipal de Nova Lima no dia 22 de agosto, com entrada gratuita. O Coral Lírico de Minas Gerais foi criado em 1979 e foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural do Estado de Minas Gerais. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/variedades/noites-argentinas-traz-classicos-tango-coral-lirico-mg/

Anglo amplia produção de ouro

A AngloGold Ashanti Latam aumentou sua produção de ouro em 10% no primeiro semestre de 2024, alcançando 257 mil onças, impulsionada por operações no Brasil e na Argentina. O crescimento elevou a produção global da empresa para 1,254 milhão de onças, representando um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Em comemoração aos 190 anos de atuação no Brasil, a AngloGold Ashanti planeja investir R$ 1,1 bilhão em 2024 em avanços tecnológicos, sustentabilidade e desenvolvimento de operações. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

https://www.jornalsaogeraldo.com.br/anglogold-ashanti-latam-amplia-em-10-a-producao-de-ouro-no-1o-semestre-de-2024

Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes

A 27ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que ocorre entre 23 de agosto e 1º de setembro de 2024, celebrará uma fusão culinária entre Minas Gerais e Portugal. O evento contará com mais de 200 atrações gastronômicas, incluindo chefs renomados, além de destacados cozinheiros de Tiradentes. Além da rica programação gastronômica, o festival oferecerá apresentações artísticas. O festival é promovido pela Plataforma Fartura e conta com patrocínio de importantes marcas e instituições culturais. (Correio de Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/37103-festival-cultura-e-gastronomia-de-tiradentes-celebra-27-edicao-com-encontro-gastronomico-entre-minas-e-portugal

Parque do Palácio oferece atrações

Neste fim de semana, o Parque do Palácio oferece uma programação diversificada, incluindo atividades para crianças e adultos. A Brinquedoteca estará aberta para crianças de 6 meses a 6 anos, com uma vivência sensorial para os menores. O Projeto ParqueZen, que promove yoga e mindfulness, acontecerá no domingo com a doação de absorventes como ingresso. Haverá também uma Oficina de Bolhas de Sabão no domingo pela manhã. O Botânico, novo espaço gastronômico, oferecerá um BBQ e pratos caseiros, enquanto o Café Magrí servirá brunch com produtos sustentáveis. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/parque-do-palacio-oferece-atracoes-criancas-yoga-brunch-e-parrilla-neste-fim-de-semana/

Festival de Música de Barzinho

A décima edição do Festival de Música de Barzinho começa nesta quinta-feira (22) em Viçosa. O evento, que ocorre até sábado, oferece entrada gratuita e traz música ao vivo em um ambiente que simula um bar, com comida de boteco típica da região. Nas duas primeiras noites, os dez concorrentes se apresentarão em fases eliminatórias, e os dois melhores de cada noite, além da melhor entre os eliminados, avançarão para a final no sábado. Os músicos disputam prêmios em dinheiro e bônus para os três primeiros colocados. O público também poderá votar no Júri Popular, que premiará o artista mais votado. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/10o-festival-de-musica-de-barzinho-comeca-nesta-quinta-feira