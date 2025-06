COLUNA MG

COLUNA MG

Rede Sindijori MG

Aeroporto de Uberlândia tem nota máxima

O Aeroporto de Uberlândia recebeu nota máxima da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nos requisitos de "Operações Aeroportuárias". Com um índice de 98,9%, o aeródromo da cidade obteve um Atestado de Capacidade Operacional (Acop) A, o nível mais alto concedido pela agência reguladora. A nota é resultado das adequações e da implantação de procedimentos, investimentos em equipamentos e treinamentos. Na inspeção de Operações Aeroportuárias realizada pela Anac, são aferidas exigências como proteção da área operacional e dos auxílios à navegação aérea, monitoramento e gerenciamento das áreas operacionais. (Diário de Uberlândia)

Definida data do ‘Café-com-Biscoito’

A tão esperada Festa do Café-com-Biscoito já tem data marcada e promete ser um evento imperdível! De 12 a 15 de setembro, a cidade de São Tiago se transformará em um vibrante cenário de celebração, tradição e sabor. Durante esses quatro dias, a cidade se encherá de vida para homenagear sua rica tradição e hospitalidade, destacando, é claro, os irresistíveis sabores que fazem parte da identidade local. Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de delícias, incluindo o famoso café-com-biscoito, além de outras iguarias típicas da região. (Jornal Panorama – Caxambu)

Minas terá “Caminhos Fransicanos”

Os Caminhos Franciscanos e a Rota Bahia-Minas foram apresentados na Travel Next, nos dias 16 e 17 de agosto, em Belo Horizonte. Visitantes, entre agentes e operadoras de turismo nacionais e internacionais passaram pelo evento e participaram dos painéis. Na sexta-feira (16/8), ocorreu uma apresentação dos Caminhos Franciscanos para o público do evento. Há mais de 150 anos, o percurso de 42 km de estrada de terra era usado durante o período de colonização da região pelos frades capuchinhos – ordem religiosa franciscana – como passagem para a troca de mantimentos e mercadorias entre os municípios de Aldeamento (Itambacuri) e Filadélfia (Teófi lo Otoni). (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Cocatrel é destaque entre cooperativas

O Sistema Ocemg é a casa do cooperativismo mineiro e atua como órgão de representação política, patronal e de defesa das cooperativas no Estado. A Ocemg abrange 785 cooperativas, incluindo aqui todos os 7 ramos de atuação, sendo eles: agropecuário, crédito, saúde, consumo, transporte, infraestrutura e produção de bens e serviços. Recentemente, o sistema publicou o Anuário 2024, que traz informações econômicas e sociais das cooperativas de Minas Gerais, referente ao ano de 2023. No Anuário, são publicados dados sobre número de cooperados, colaboradores, receita total sobras do exercício, dentre outras informações setoriais. A Cocatrel está classificada entre as melhores cooperativas do Estado. (Correio Trespontano)

Região quilombola desenvolve projeto

A comunidade quilombola de São Domingos, em Paracatu, Minas Gerais, está desenvolvendo um projeto turístico cultural em parceria com o Sebrae Minas. O projeto visa criar um roteiro de experiências que inclua visitas ao Museu quilombola, contação de histórias e atividades artesanais. Além disso, busca capacitar a população local e oferecer novas oportunidades de emprego, promovendo a preservação cultural e territorial da comunidade, que possui uma rica tradição desde o século 18. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Feira da Franquia 2024 em BH

A Feira da Franquia 2024 acontecerá em Belo Horizonte de 23 a 25 de agosto, no BH Shopping, reunindo investidores, empreendedores e franqueadores em um evento que oferece oportunidades de negócios e expansão no setor de franquias. O evento apresentará grandes marcas como Casa Bauducco e Cacau Show, e contará com uma programação rica em palestras, workshops e atividades interativas. Espera-se um público de mais de 4 mil pessoas, consolidando Belo Horizonte como um polo estratégico para o franchising. Além de BH, a feira também será realizada em Porto Alegre e Curitiba. (Balcão News – Belo Horizonte)

Evento irá oferecer insumos agrícolas

A Coopercam realizará a 10ª Rodada de Negócios nos dias 28 e 29 de agosto em sua sede em Campos Gerais, oferecendo insumos e maquinários agrícolas com preços e condições especiais para seus associados. O evento visa ajudar os produtores na preparação para a próxima safra de café, uma vez que Campos Gerais é o maior produtor de café do Sul de Minas. Ronaldo Oliveira, gerente comercial da cooperativa, destacou a importância de fornecer produtos de qualidade e boas condições comerciais para garantir a rentabilidade e qualidade da produção dos cooperados. (Gazeta de Varginha)

Agroeste 2024 tem resultado expressivo

Realizada em Divinópolis, a Agroeste 2024, foi um sucesso, atraindo um grande público e destacando-se como um evento crucial para o agronegócio. A feira, que ocorre no Parque de Exposições, apresentou inovações em tecnologia agrícola e soluções para o campo. O leilão de gado foi um dos destaques, com a venda total de 2.300 animais. A Agroeste também trouxe novidades para a pecuária leiteira, incluindo uma palestra sobre o potencial do leite de búfala. (Divi News – Divinópolis)

