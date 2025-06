COLUNA MG

Sete Lagoas recebe a Feconex

Está sendo realizada em Sete Lagoas a terceira edição da Feira da Conexão entre o Agro, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas. Em mais de 200 estandes, os visitantes terão uma agenda extensa no auditório Grupo Uai Hotéis e Pousadas e Palco Iveco. Serão três palestras por dia e quatro no sábado. No palco, shows diários também vão entreter o público com uma programação para atender a todos os gostos. Uma novidade para este ano é que o auditório será ocupado por ordem de chegada, não há necessidade de inscrição prévia para acompanhar os eventos. (Diário de Sete Lagoas)

UFV tem exposição de cultura Yanomami

A Pinacoteca da UFV inaugurou dia 13 a exposição "Território Sonho", da artista Anna Bheatriz Nunes. Arquiteta e urbanista natural de Eunápolis (BA) e mestranda na UFV. Anna apresenta 11 quadros que exploram a intersecção entre natureza, corpo e os saberes dos povos originários, com foco na cultura Yanomami, que estuda profundamente o significado dos sonhos. A mostra é realizada pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura em parceria com a Divisão de Arte e Cultura, entre outras entidades. A visitação, que é gratuita, estará aberta até 27 de setembro. (Folha da Mata – Viçosa)

Minas abre vagas em curso de Turismo

O Governo de Minas abriu mil vagas para um curso online e gratuito de Introdução ao Turismo, disponível para inscrições até 14 de agosto. Oferecido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, o curso de 25 horas, dividido em quatro módulos, é voltado para profissionais, estudantes e empreendedores do setor turístico. A formação, que inicia em 14 de agosto, inclui um certificado de conclusão e agora conta com a ferramenta VLibras para acessibilidade. Esta é a segunda edição do curso em 2024, que já teve alta aprovação na primeira oferta do ano. (Além Parahyba)

Defesa Civil testa novo Sistema de Alertas

No dia 10 de agosto, a Defesa Civil de Minas Gerais testará o novo sistema "Defesa Civil Alerta" em Indianópolis, utilizando a tecnologia "cell broadcast" para enviar alertas de desastres. Desenvolvido com a Anatel e operadoras de telefonia, o sistema emite alertas com som e vibração, mesmo em celulares silenciosos, cobrindo áreas específicas de risco. Durante o teste, uma mensagem será enviada para todos os celulares na área de risco, com a presença de equipes para monitorar a execução e garantir a conscientização da população local e visitantes. (Gazeta de Varginha)

Uberlândia teve medalhistas nas Olimpíadas

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Uberlândia destacou-se com quatro medalhistas do Praia Clube: Duda e Ana Patrícia conquistaram o ouro no vôlei de praia, enquanto Macris e Natinha ganharam bronze no vôlei de quadra. As conquistas sublinham o sucesso do esporte feminino brasileiro, com Duda e Ana Patrícia superando a dupla canadense na final e Macris e Natinha vencendo a Turquia na disputa pelo terceiro lugar. O desempenho do Praia Clube reforça o papel das mulheres no esporte e destaca a qualidade da formação esportiva no Brasil. (Diário de Uberlândia)

3ª Edição da Expo Morango

A Expo Morango é considerada a maior feira de agronegócio do Sul de Minas. Será realizada nos dias 15, 16 e 17 de agosto no Centro de Eventos Pousada das Flores, em Senador Amaral, Minas Gerais. A Expo Morango é reconhecida por reunir os principais nomes do agronegócio, tecnologia e inovação, além de promover o intercâmbio de conhecimentos e práticas sustentáveis. A programação inclui palestras, workshops, demonstrações de produtos e equipamentos, além de oportunidades para networking entre produtores, fornecedores e especialistas do setor. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Turismo ganha Rota Vales dos Tropeiros

No próximo domingo, 18 de agosto, Timóteo será palco de um evento que promete entrar para a história da região: o lançamento da Rota Vales dos Tropeiros Cicloturismo, da qual também fazem parte os municípios de Marliéria, Dionísio, São Domingos do Prata e Antônio Dias. O evento ocorrerá durante o renomado “Inox Bike,” Campeonato Mineiro de XCM 2024, que atrairá ciclistas e entusiastas do esporte de toda Minas Gerais. A expectativa é grande para essa nova rota, que visa consolidar a região como um importante destino turístico, valorizando a cultura, a história e as belezas naturais dos Vales dos Tropeiros. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

