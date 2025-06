COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Boticário investe R$ 1,8 bi em Pouso Alegre

Nesta quinta-feira, 8, o Grupo O Boticário anunciou ao mercado sua quarta fábrica. E será em Pouso Alegre. A informação foi confirmada pelo prefeito Cel. Dimas em entrevista coletiva na Prefeitura. Dimas disse ter recebido um telefonema do governador Romeu Zema dando detalhes do investimento. As obras serão iniciadas ainda em 2024 com previsão de término em 2028. A planta será construída em terreno às margens da Rodovia Fernão Dias. A fábrica vai atender a todas as marcas do portfólio, como O Boticário, Vult!, Quem dissse, Berenice? e Eudora. Na nova planta, o investimento será de R$ 1,8 bilhão. (Jornal Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/08/08/grupo-boticario-vai-investir-r-18-bi-em-sua-nova-fabrica-em-pouso-alegre/

‘Sons do Brasil’ traz diversidade musical

O Festival Os Sons do Brasil retorna em agosto entre os dias 15 e 17, em Mariana e Ouro Preto. Este ano, a programação inclui uma rica combinação de música instrumental, mineira e rap, destacando artistas como Gabriel Sater, Mac Júlia, Bocato, e Kaemy, entre outros. A temporada também celebra os 50 anos do álbum "Milagre dos Peixes" de Milton Nascimento com performances de Margareth Reali e Jaques Morelenbaum. O festival oferece uma oportunidade única de apreciar uma diversidade sonora gratuita em importantes espaços culturais da região. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/10265/temporada-de-agosto-do-sons-do-brasil-traz-a-musica-instrumental-mineira-e-rap-com-muita-atitude

Aluno de Arquitetura vence concurso

Renato Togni, aluno do nono período de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas Poços de Caldas, conquistou o primeiro lugar na categoria Cozinha Residencial – Projeto 3D na 27ª Edição do Prêmio Deca, um prestigiado concurso nacional. Seu projeto, intitulado “Cozinha Umbu: celebrando a brasilidade”, destaca-se por integrar elementos naturais e um design que reflete a identidade brasileira, usando madeira e MDF verde bandeira. A premiação não apenas valida a criatividade e habilidades de Renato, mas também eleva a reputação do curso. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/08/09/aluno-de-arquitetura-e-urbanismo-vence-renomado-concurso-nacional-da-area/

Unimontes sedia Congresso Internacional

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) sediará o XIII Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (Coninter) de 12 a 16 de agosto, com o tema “Desenvolvimentos, mitos, ideias e projetos para um mundo em conflito”. O evento contará com cerca de mil participantes, incluindo professores e pesquisadores de todo o Brasil. O congresso proporcionará conferências, debates e oficinas, com o objetivo de promover a reflexão sobre os conflitos sociais, políticos e culturais e explorar soluções para esses desafios. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/xiii-congresso-internacional-interdisciplinar-em-sociais-e-humanidades-unimontes-sedia-congresso-internacional-coninter-de-12-a-16-de-agosto/

TRE-MG distribui quase 50 mil urnas

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) iniciou a distribuição de quase 50 mil urnas eletrônicas para as Eleições 2024, abrangendo 851 municípios em 282 zonas eleitorais. A entrega, que começou em 1º de agosto e deve ser concluída até 30 de agosto, é realizada por 95 caminhões dos Correios, que são rastreados e monitorados pela Polícia Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal. As urnas e terminais dos mesários são armazenados em locais vigiados pelas autoridades locais, e o transporte é acompanhado por checkpoints para garantir a segurança. A inserção dos dados dos candidatos será feita posteriormente em cada zona eleitoral. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/48167/tre-mg-distribui-quase-50-mil-urnas-eletronicas-para-as-eleicoes-2024

Zona rural sofre prejuízos com queimadas

A zona rural está enfrentando grandes prejuízos devido às constantes queimadas, que afetam a criação de gado e a produção agrícola. O Corpo de Bombeiros está empenhado no combate aos incêndios, muitos dos quais são causados por ações humanas imprudentes, como o descarte de cigarros acesos. No feriado de 6 de agosto, a 2ª Companhia foi chamada para controlar um incêndio em uma fazenda na LMG-748, entre Araguari e Indianópolis, que devastou uma área de aproximadamente cinco alqueires. Os Bombeiros alertam sobre a dificuldade de controlar o fogo quando ele atinge vegetação seca. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/zona-rural-sofre-com-prejuizos-devido-as-constantes-queimadas/

Minas teve crescimento nas exportações

Nos primeiros sete meses de 2024, Minas Gerais teve um crescimento de 6,1% nas exportações e 1,1% nas importações em relação ao mesmo período de 2023, alcançando um saldo comercial de US$ 15,4 bilhões. O estado se destacou como o segundo maior exportador do Brasil, com 11,8% das exportações nacionais. As exportações de minério de ferro e café cresceram significativamente, representando mais de 50% das exportações totais. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/08/08/36015/