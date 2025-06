COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

População bloqueia rodovia BR 491

Trecho da rodovia BR 491 – que liga o Sistema MG 050 ao Estado de São Paulo –, em São Sebastião do Paraíso, foi bloqueado na manhã de segunda-feira por mais de 3 horas. O tráfego voltou fluir depois de reunião virtual, entre prefeito e vereadores, empresários e moradores com assessoras da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, quando foi prometida uma solução para o acesso ao bairro Cidade Industrial. (Jornal da Cidade – São Sebastião do Paraíso)

Uberaba pode ganhar voo para Brasília

Uberaba pode ganhar ligação aérea com Brasília, isso porque a Total Linhas Aéreas se juntou à Associação Latino Americana e do Caribe de Transporte Aéreo e poderá viabilizar conexão com a capital federal. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, entre janeiro e dezembro de 2023, a empresa transportou 1.347 passageiros em voos fretados. Além disso, a empresa movimentou 21,1 mil toneladas de cargas e alcançou 6,4% de participação no mercado nacional, em termos de receita por tonelada transportada vezes quilômetros voados (RTK), tornando-se a quarta maior companhia aérea cargueira do Brasil. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Copasa concluiu obra em Capelinha

Com o objetivo de promover o abastecimento de água mais regular, eficaz e contínuo, a Copasa concluiu as obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no município de Capelinha, localizado no Vale do Jequitinhonha. Com o término das intervenções, que receberam aporte de mais R$ 10 milhões, a produção de água da Companhia de Saneamento na cidade teve um aumento de 37,5% do volume captado, tratado e distribuído à população, beneficiando diretamente mais de 30 mil pessoas. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Hospital de Ponte Nova terá investimento

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) investirá R$ 5 milhões na implantação do Centro de Parto Normal, da nova Central de Material e Esterilização (CME) e a reforma do Centro Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD), em Ponte Nova, na Zona da Mata. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, na segunda-feira (5/8), quando ele vistoriou o HNSD e o Hospital Arnaldo Gavazza (HAG) na cidade. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

CDL prevê aumento de vendas em 7%

A movimentação no comércio de Montes Claros e do Norte de Minas em busca do presente perfeito para o Dia dos Pais, a ser comemorado no próximo dia 11 de agosto, domingo, ainda estava meio tímida na semana passada. Os lojistas já anunciam as promoções, com os melhores preços. A expectativa dos comerciantes é que o fluxo dos clientes se intensifique nesta semana. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Ernandes Ferreira Silva estima que o volume de vendas para o Dia dos Pais este ano seja cerca 7% maior que a mesma data no ano passado. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Pouso-altense representa Sul de Minas

No evento “Rio Mais Agro”, que contou com a presença de grandes nomes nacionais e internacionais do agronegócio, a cidade de Pouso Alto foi representada por um “filho da terra” que vem ganhando projeção internacional: Altamiro Alvernaz, o Miro, criador da Tecnologia do Consórcio Probiótico. Ele foi moderador do painel “transformação sustentável: inovações e projetos para a preservação ambiental” nesse evento internacional de agricultura sustentável realizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Alvernaz mostrou como é possível produzir mais alimentos, e com maior qualidade, através do equilíbrio do ambiente produtivo, cuidando dos microrganismos e praticamente eliminando o uso de produtos químicos no agronegócio. (Jornal Panorama – Caxambu).

Ciência terá fórum técnico em Viçosa

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) está mobilizando a sociedade mineira para a construção conjunto de uma nova política pública: o Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Por este motivo, O Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência – Por um Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável vai percorrer sete regionais do Estado, com início no dia 23 de agosto em Diamantina e passando por Viçosa no dia 30 de agosto, representando a Zona da Mata. Antes, no dia 12 de agosto, o fórum será lançado oficialmente em audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. (Folha da Mata – Viçosa)

