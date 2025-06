COLUNA MG

Casos de hepatite B dobram em Uberlândia

No último ano, o número de casos de hepatite B dobrou em Uberlândia. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em 2023, a cidade registrou 26 notificações, enquanto em 2022, a doença afetou 13 pessoas. Até junho deste ano, seis casos foram notificados no município. Em relação a hepatite A, foram registrados dois casos em 2022, um em 2023 e, até o momento, nenhum em 2024. Quanto ao tipo C, foram 25 casos em 2022, 20 em 2023 e 11 em 2024. Em termos de óbitos, considerando todos os tipos, a cidade registrou três mortes em 2022, oito em 2023 e duas em 2024. (Diário de Uberlândia)

Cemig leiloa prédio em Teófilo Otoni

Dois prédios, localizados na área central de Juiz de Fora e Teófilo Otoni, e dois lotes em Pirapora (Norte de Minas) estão sendo leiloados pela Cemig. Interessados poderão dar lances até o próximo dia 4 de setembro pela plataforma Superbid Exchange. Em Teófilo Otoni está sendo oferecido, no leilão, o prédio localizado na praça Germânica (antiga praça Duque de Caxias), no endereço da Avenida Getúlio Vargas, 1.313, no centro. O valor inicial é de R$ 6.110.000,00. No local, funciona também a agência de atendimento da companhia e áreas operacionais. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Escolas proíbem celulares em Passos

Instituições de ensino particulares e públicas em Passos têm proibido o uso de telefones celulares por alunos dentro da sala de aula. Nesta semana, o Colégio Imaculada Conceição (CIC) criou um local específico onde deverão ser armazenados os aparelhos. A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Passos informa que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) trata o uso de aparelhos celulares nas escolas da rede pública estadual dentro da regulamentação da Lei Estadual nº 23.013/2018, que versa sobre a permissão do celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas. (Folha da Manhã – Passos)

Festival de Inverno de São Gonçalo

Dos dias 19 a 28 de julho, o distrito de São Gonçalo do Bação, em Itabirito, recebeu a 20ª edição do festival de inverno. Foram 9 dias com diversas apresentações culturais e musicais, artesanato, oficinas, gastronomia, além da conscientização sobre meio ambiente e patrimônio histórico do distrito. Durante o período, cerca de 5 mil pessoas passaram pelo distrito para desfrutar das oportunidades e atrações do festival, que já é tradição entre os moradores e cidades vizinhas. No sábado (27), o público pôde assistir à peça teatral "Aredes", com o Grupo de Teatro de São Gonçalo do Bação. (O Liberal – Ouro Preto)

Feira de Pedras Preciosas tem saldo positivo

A 34ª Feira Internacional de Pedras Preciosas (FIPP), realizada de 23 a 27 de julho em Teófilo Otoni, foi um grande sucesso, atraindo cerca de 8 mil visitantes e superando a meta de vendas de R$ 20 milhões. O evento contou com a participação de mais de 200 expositores e 60 estandes, reunindo profissionais e compradores de vários países e estados brasileiros. A feira, que se consolidou como um importante ponto de negócios e networking no setor de gemas e joias, também permitiu o lançamento de novas marcas como a Villa Pedrine.. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

2º encontro do Circuito 037 de Arte e Ativismo

Nos dias 3 e 4 de agosto de 2024, o Circuito 037 de Arte e Ativismo realizará seu segundo encontro. Serão dois dias de conspiração, construção de tecnologias e trocas de saberes artístico culturais. O encontro será palco para discussões acerca da colaboração entre coletivos e produtores do centro-oeste mineiro, circulação e articulação de uma potente agenda para o segundo semestre. O objetivo ´w ampliar conexões e fortalecer laços entre coletivos, produtoras e pontos de cultura, além de facilitar caminhos para artistas, casas de shows e centros culturais das cidades da nossa região. (Portal G37 de Notícias - Divinópolis)

Projeto promove colheita florestal sustentável

A Cenibra lançou o projeto pioneiro BioSustentação, focado na sustentabilidade na colheita florestal, em parceria com um fornecedor local do Vale do Aço. A iniciativa visa reduzir ou eliminar a necessidade de lubrificação diária dos mecanismos das garras florestais usadas nos carregadores Forwarders, substituindo produtos derivados de combustíveis fósseis por uma nova tecnologia de lubrificação que minimiza o uso de graxa. Os testes do projeto têm mostrado resultados promissores na proteção das partes móveis das garras e na redução da quantidade de graxa utilizada. (Portal Silmara de Freiras – Ipatinga)

Festival da Onça em agosto

O Festival da Onça, que ocorrerá de 3 a 10 de agosto em Belo Horizonte, apresenta uma semana repleta de atividades culturais e comunitárias nos bairros ao redor do Ribeirão da Onça. A programação inclui shows, intervenções artísticas, ações desportivas, feiras e atividades educacionais, com a participação de artistas locais como MAC Julia e Swing Safado. O festival também conta com eventos como Praia no Ribeirão da Onça, Expedição Botânica e oficinas diversas, além de intervenções urbanas em três áreas da cidade, transformando espaços degradados em áreas de lazer e convivência. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

