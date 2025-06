COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijori.com.br

Indicações de presidentes rejeitadas

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, no último domingo (28), uma pesquisa de opinião pública em Juiz de Fora. Com a alta rejeição do eleitorado juiz-forano a candidatos indicados por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os postulantes a chefe do Executivo municipal dos mesmos partidos do presidente e do ex-presidente são os mais citados após a pergunta “Em quem você não votaria de jeito nenhum?”. Apesar disso, também são os primeiros na intenção de voto, quando os nomes possíveis não são apresentados pelo instituto. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/29-07-2024/lula-bolsonaro.html

Minas exporta café sob novas regras

Minas Gerais exportou seu primeiro lote de café certificado para a União Europeia sob novas regulamentações, enviando 320 sacas de café de dez produtores do Sul de Minas para Dublin. A operação é resultado de uma parceria entre o Governo de Minas, a UFMG e a Cooperativa dos Cafeicultores de Três Pontas, utilizando a plataforma SeloVerde MG, que verifica a conformidade ambiental das propriedades rurais. Essa iniciativa demonstra a capacidade da produção mineira de atender às exigências da UE e promove a sustentabilidade. (Jornal de Patrocínio)

https://jornaldepatrocinio.com/noticias/minas-gerais-exporta-primeiro-lote-de-cafe-de-acordo-com-as-novas-regras-da-uniao-europeia/

Samba Belô celebra raízes

O Samba Belô, um evento que celebra o samba de raiz, ocorrerá nos dias 2 e 3 de agosto em Belo Horizonte. Com apresentações de artistas como o Grupo Samba de Raiz Popular, Mariana Martins, e Fabinho do Terreiro, o festival também contará com a participação especial de Gustavo Fubba. Além da música, o evento oferecerá uma diversificada experiência gastronômica, com pratos da culinária mineira e brasileira. (MG Turismo - Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/samba-belo-celebra-a-alma-do-samba-de-raiz-em-belo-horizonte/

Cemig irá premiar clientes

A promoção "Cemig Dá Aquela Força" premiará dois clientes da Cemig com R$ 25 mil em créditos pré-pagos, incentivando o uso das formas digitais de pagamento e atendimento da empresa. Os participantes, que devem ser consumidores de baixa tensão, maiores de 18 anos e residentes em Minas Gerais, podem se cadastrar até 30 de setembro e ganhar números da sorte ao pagar contas via QRCode PIX, débito automático, receber faturas por e-mail, e indicar amigos. Os sorteios ocorrerão em outubro pela Loteria Federal, e para serem elegíveis, os participantes devem estar com as contas em dia. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/87155/promocao-qcemig-da-aquela-forcaq-ira-premiar-clientes-com-sorteios-de-r-25-mil

Poços anuncia fim das charretes

Em uma live realizada na noite desta segunda-feira (29), nas redes sociais, o prefeito Sérgio Azevedo anunciou as datas de abertura da Alameda Poços e também confirmou quando decretará oficialmente o fim do serviço de charretes de tração animal em Poços de Caldas: no dia 4 de setembro será cancelado todos os alvarás de licença dos charretistas. Depois disto, a cidade terá o serviço de carruagem elétrica. Inicialmente, serão adquiridas cerca de 7 ou 8 carruagens, começando com 5 em operação e duas reservas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/07/29/prefeito-anuncia-datas-da-abertura-da-alameda-pocos-e-do-fim-das-charretes/

Queijo Campanário ganha ouro

O queijo Sopé, produzido por Antônio Jesus de Freitas e Elgita Mônica Miranda Freitas na queijaria Montanha, em Campanário, no Vale do Rio Doce, conquistou a medalha de ouro na 7ª edição do Prêmio Queijo Brasil. Este prestigiado concurso avaliou mais de 1.500 queijos, e o queijo Sopé foi considerado o melhor na categoria Queijo Artesanal de Leite Cru, posicionando-se entre os Top 10 do Brasil em 2024. (Diário do Rio Doce - Governador Valadares)

https://drd.com.br/queijo-de-campanario-ganha-medalha-de-ouro-em-competicao-nacional/

Feira Agroeste promete inovações

A Feira Agroeste 2024, que ocorrerá de 15 a 17 de agosto em Divinópolis, promete inovações no agronegócio com uma programação rica que inclui palestras, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, leilões de gado, e uma feira de produtos rurais e artesanais, atraindo cerca de 12 mil pessoas. Haverá também a Mostra Tecnológica com um tanque multiuso apresentado pela Emater-MG, oficinas de bioinsumos pelo Senar Minas, e atividades educacionais para crianças através do Agroeste Educa. O evento visa facilitar a vida dos produtores rurais, aumentar a renda e a qualidade de vida. (DiviNews - Divinópolis)

https://divinews.com/2024/07/30/feira-agroeste-2024-promete-inovacoes-para-o-agronegocio-em-divinopolis/