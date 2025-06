COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Log investe em 3 municípios de Minas

Enxergando um mercado aquecido e uma demanda recorrente por novos ativos nas regiões em que atua, a Log Commercial Properties, uma das maiores desenvolvedoras e locadoras de galpões logísticos classe A do Brasil, segue investindo fortemente em Minas Gerais. Prova disso são os projetos de expansão da empresa mineira em Juiz de Fora (Zona da Mata), Contagem (Região Metropolitana de Belo Horizonte) e na Capital mineira. Na Zona da Mata, a companhia está construindo um quinto galpão em um condomínio existente desde 2013. O empreendimento tinha dois galpões quando inaugurado e ganhou mais dois em 2020. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Famílias vivem de produção de peixes

A produção de peixes ornamentais na Zona da Mata mineira, especialmente na região de Muriaé, sustenta cerca de 400 famílias e movimenta mais de R$ 10 milhões anuais, representando 70% da produção nacional. Com baixa exigência de espaço e investimento inicial, a atividade se destaca como uma alternativa sustentável à agricultura e pecuária tradicionais. A atividade, que emprega principalmente mão de obra familiar, enfrenta desafios como a falta de assistência técnica e políticas públicas específicas, mas continua sendo essencial para a economia local. (Tribuna de Minas - Juiz de Fora)

Emater-MG treina jurados

A Emater-MG iniciou um treinamento técnico para jurados do Concurso Cachaças Mineiras 2024, o primeiro a avaliar cachaças de alambique e aguardentes de cana de Minas Gerais, buscando padronizar a análise sensorial dos jurados. Realizado no Laboratório de Análise Sensorial da UFMG, em Belo Horizonte, o treinamento inclui testes de triangulação e comparação pareada para garantir uma avaliação uniforme dos atributos das cachaças. Desenvolvido em colaboração com várias instituições, o concurso visa promover e garantir a qualidade das cachaças mineiras. (Balcão News - Belo Horizonte)

Parceria impulsiona negócios em Sabará

O Programa Parcerias Sustentáveis da AngloGold Ashanti está impulsionando negócios sociais em Sabará e outras cidades onde opera, através de consultoria técnica e aporte financeiro. Com visitas técnicas iniciadas para acompanhar o desenvolvimento dos 23 empreendimentos, o programa oferece suporte em áreas como finanças, marketing e gestão de pessoas. Desde 2010, a iniciativa já apoiou mais de 290 projetos, beneficiando diretamente mais de 50 mil pessoas com um investimento de cerca de R$ 15 milhões. (Sabará Notícias)

Minas bate recorde de queimadas

Minas Gerais bateu o recorde de incêndios em vegetação até junho de 2024, com 3.812 focos registrados, representando 32% do total do ano. Em Uberaba, o Corpo de Bombeiros atendeu 171 ocorrências de queimadas entre fevereiro e julho, com a seca severa de mais de 100 dias agravando a situação. As queimadas forçam animais silvestres a deixarem seus habitats, e a previsão é de chuvas abaixo da média, especialmente no Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro. (Jornal da Manhã - Uberaba)

Dia dos Pais gera expectativa

Pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos e de Inteligência & Pesquisa da Fecomércio MG sobre a expectativa dos empresários do comércio para o Dia dos Pais mostra que 60,3% dos varejistas mineiros são impactadas pela data. Entre estes comerciantes, 55,2% têm a expectativa de vendas melhores neste ano em relação ao ano passado. Esse percentual é menor do que o visto nos anos de 2021, 2022 e 2023 e se aproxima do observado no período pré-pandemia, em 2019, quando 47,90% dos comerciantes impactados pela data tinham boas expectativas de venda no ano em comparação com o ano de 2018. (Sabará Notícias)

