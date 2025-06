COLUNA MG

Produção de minério da Vale cresceu

No primeiro semestre de 2024, a Vale registrou um crescimento de 9% na produção de minério de ferro em Minas Gerais, alcançando 75,9 milhões de toneladas, impulsionado pelo desempenho robusto do Sistema Sul, que aumentou 20,5% na mesma comparação. A mineradora destacou também um aumento nas vendas, totalizando 79,8 milhões de toneladas, apesar de um leve declínio no preço médio realizado de finos de minério de ferro, influenciado por condições de mercado menos favoráveis. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Hospital tem Setor de Odontologia

O setor de Odontologia Hospitalar do Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL) cuida do paciente internado ou que necessita de internação para um tratamento odontológico. O trabalho oferecido pela equipe de Odontologia é mais um diferencial do HCSL, que possui habilitação tanto para prevenção, diagnóstico precoce, tratamento cirúrgico e o tratamento oncológico. “Atuamos junto ao paciente internado e que tem a necessidade de um tratamento odontológico, quando tem a necessidade de manutenção de saúde bucal. Atuamos também com pacientes que precisam de algum diagnóstico ou manutenção do tratamento de alguma doença”, explica Leonardo Vieira, responsável pelas equipes de Odontologia e de Cirurgia Bucomaxilofacial. (Pouso Alegre em Foco)

Rede Minas terá atrações inéditas

A partir de 22 de julho, a Rede Minas apresentará uma programação renovada com diversas novidades. Entre os destaques estão o programa "Minas em Ação", focado em segurança pública, que abordará o cotidiano das forças de segurança do estado. Além disso, o tradicional Jornal da Inconfidência da Rádio Inconfidência será transmitido na televisão, trazendo notícias de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. A programação matinal será preenchida com desenhos animados para as crianças, enquanto a multiprogramação incluirá três novos subcanais educacionais, como o "Se Liga na Educação". (Folha de Sabará)

Rodeio de Santana do Paraíso

O evento, gratuito e aberto ao público, acontece nos dias 26, 27 e 28 de julho, na Arena Paraíso, com shows nacionais dos cantores Alemão do Forró e Gino & Geno A novidade do Rodeio de Santana 2024 é que, além dos pontos para o ranking nacional pela Liga Nacional de Rodeios (LNR), o vencedor da montaria em touros em Santana do Paraíso garante vaga para disputa nos Estados Unidos. O rodeio será transmitido ao vivo para todo o Brasil e terá competição de montaria em touro e prova dos três tambores. O vencedor da montaria em touros irá representar Santana do Paraíso na final da Liga Nacional de Rodeios (LNR), em Barretos, e também nos Texas (EUA), tornando-se ainda mais próximo de conquistar o título mundial. (Classivale – Ipatinga)

Jogos Escolares quebram recordes

Os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg/2024), promovidos pelo Governo de Minas em parceria com entidades educacionais e esportivas, estão ocorrendo em Governador Valadares, destacando-se como uma das maiores competições escolares do país. Com um recorde de inscrições, aproximadamente 3,8 mil estudantes participam das modalidades individuais e paralímpicas, como atletismo e natação. O evento não apenas fomenta o desenvolvimento integral dos participantes, abrangendo aspectos físicos, sociais e emocionais, mas também celebra a inclusão, com 460 estudantes-atletas na etapa paralímpica. (Gazeta de Varginha)

Minas lidera crescimento turístico

Minas Gerais é líder no crescimento turístico no Brasil, junto com a Bahia, registrando um aumento significativo de 11,8% entre maio de 2023 e maio de 2024. Impulsionado por iniciativas como a Semana de Minas e a campanha Inverno em Minas, o estado fortalece sua posição como principal destino de turismo de frio no país, com mais de 500 ações promovidas em cerca de 400 municípios. Além do crescimento econômico do setor, Minas também viu um aumento na geração de empregos no turismo e na cultura, refletindo o impacto positivo das políticas públicas e do desenvolvimento sustentável em parques estaduais e na movimentação dos aeroportos. (Poços Já – Poços de Caldas)

Falta de sangue suspende cirurgias

Pacientes com tipo sanguíneo O negativo internados na Santa Casa de Passos ou à espera de cirurgia eletiva terão que esperar para serem atendidos por conta do baixo estoque no Hemonúcleo do município, que está 40% abaixo do ideal. O motivo para a redução do estoque é o ‘sumiço’ dos doadores regulares, que apontam o clima frio e viagens como justificativas para a ausência. O tipo O negativo é considerado universal, podendo ser utilizado em qualquer pessoa. (Folha da Manhã – Passos)

