Participação masculina no mercado é maior

De janeiro a maio de 2024, Uberlândia registrou 65.385 contratações no mercado de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Durante o período, o número de admissões de homens foi quase 20% maior do que o de mulheres. Ainda de acordo com o levantamento, na cidade os homens representam 54% das contratações, ocupando 35.339 vagas nos primeiros cinco meses do ano. Do outro lado, 30.046 postos de trabalho foram ocupados por mulheres, o que equivale a 45% do total. (Diário de Uberlândia)

Cooxupé doa milhões hospitais

Para auxiliar os hospitais em suas atividades e tratamentos junto à população, a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé fez a doação de R$ 2 milhões para 75 instituições hospitalares municipais e regionais, dentre elas sete oncológicas, presentes na região de atuação da Cooxupé. A entrega dos cheques aconteceu no dia 2 de julho, em Guaxupé, reunindo representantes de todos os hospitais beneficiados. As doações da Cooxupé começaram em 2020, quando o cenário era de pandemia. Desde então, a cooperativa já doou R$ 8,5 milhões para instituições hospitalares. (Portal Mídia Brasil – Cooxupé)

Campanha de vacinação antirrábica

A campanha de vacinação antirrábica animal em Minas Gerais teve início nessa segunda (1º) e será realizada até o dia 30 de julho em todo o estado. Cada cidade é responsável por efetuar a vacinação em seus territórios e informar a população sobre datas e locais em que o serviço vai ocorrer. A primeira etapa com a meta de imunizar 80% da população canina e felina de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) enviou 3.290.700 doses da vacina para os 853 municípios. Mais 1,2 milhão de doses serão disponibilizadas nas próximas semanas. (Jornal Além Parahyba)

Músico de Paraíso é classificado

O cantor e compositor Lô Vieira, de São Sebastião do Paraíso, foi selecionado para a 12ª edição do Festival Canto Aberto - Festival Nacional de Música Popular Brasileira de Três Pontas. Representando o Sudoeste de Minas Gerais, Lô concorrerá na categoria Nacional do evento, que será realizado entre os dias 4 e 6 de julho de 2024. Com mais de 15 anos de carreira, Lô Vieira acumula mais de 70 classificações e 14 prêmios em grandes festivais por todo o país. O festival promete reunir os grandes talentos da Música Popular Brasileira no Sul de Minas. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Alfenas tem “Dia do Solo Saudável”

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG) está promovendo o "Dia do Solo Saudável" em Alfenas, no Sul de Minas, como parte do projeto Construindo Solos Saudáveis em parceria com a AG Croppers. Este evento visa conscientizar sobre práticas agrícolas sustentáveis, destacando os benefícios das plantas de cobertura para melhorar a saúde do solo e aumentar a produtividade agropecuária de maneira ambientalmente responsável. O projeto já implantou 600 unidades demonstrativas em todo o estado, oferecendo orientação técnica e kits de plantio para agricultores interessados em adotar essas práticas. (Gazeta de Varginha)

Festival do caldo em Sabará

Quem ama caldos já pode se programar, pois o Festival do Caldo 2024, uma das comemorações do aniversário de Sabará, está chegando. E com a chegada do inverno, os caldos passam a ser muito consumidos por todos, pois são uma boa opção para aquecê-las do frio. O evento gastronômico e cultural, promovido pela Prefeitura de Sabará, acontecerá nos dias 6 e 7 de julho (sábado e domingo), na Avenida Brasil, no Bairro Nações Unidas. Serão comercializados uma variedade de caldos, entre eles os de feijão e mandioca, para serem saboreados ao som de shows musicais que prometem animar o público. (Sabará Notícias)

Grau é considerado esporte

A Câmara de Mariana aprovou, no dia 27 de junho, o Projeto de Lei nº 3.797, de autoria do Executivo Municipal, que reconhece a manobra Wheeling, popularmente conhecida como “grau de moto”, como prática esportiva no âmbito do município de Mariana. Além do grau, outras práticas de manobras de motocicletas, desde que realizadas em local devidamente destinado para essa finalidade, também foram reconhecidas. Para marcar a aprovação do Projeto de Lei, um encontro de motocicletas foi realizado no domingo (30), na Mina Del Rey. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

