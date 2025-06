COLUNA M G

Estrada Real pede socorro

A MG-129, ou Estrada Real, que liga Lafaiete a Ouro Branco/Ouro Preto, está tomada por buracos em seus mais de 50 kms. Os pontos mais críticos localizam-se nas proximidades do condomínio Monte Ville, na saída de Lafaiete, na ponte do rio Ventura Luiz, perto da lagoa da Copasa, e no trevo do Rancho Novo. Há buracos grandes também na reta da Gameleira de Tiradentes e logo após as Carreiras. Um ofício foi enviado ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-MG), cobrando uma operação tapa-buracos no trecho mais complicado da rodovia, uma das mais importantes da região. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Foto: A MG-129, ou Estrada Real, que liga Lafaiete a Ouro Branco/Ouro Preto, está tomada por locas em seus mais de 50 km Os problemas mais graves estão nos 18 km que separam CL de OB, com buracos que mais parecem crateras lunares

Festival de Blues e Jazz

O 11º Festival de Blues e Jazz de Tiradentes, de 26 a 29 de junho, promete aquecer a charmosa cidade histórica com uma programação diversificada em dois palcos. Com mais de 20 mil pessoas esperadas, o evento destaca-se pela presença de bandas como Banda Mosh Lab, Ueverton Lamim Quarteto e Banda Osmar e o Blues, vencedora do Concurso de Novos Talentos do Blues. Destaques incluem a apresentação de James Boogallo Bolden, ex-membro da banda de B.B. King, e a energia contagiante da Banda U2 Latin American Tribute. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Comércio teve bom desempenho

Em abril de 2024, o setor de comércio de Minas Gerais registrou um crescimento significativo de 3,1% no volume de vendas em relação ao mesmo mês do ano anterior, com um aumento acumulado de 3,5% nos últimos 12 meses. Esse desempenho foi impulsionado pelo incremento na massa de rendimento familiar e no número de pessoas empregadas no estado. No entanto, o varejo ampliado teve um crescimento mais modesto, de apenas 0,2% em comparação com o ano anterior e de 1,0% no acumulado de 12 meses. (Balcão News – Belo Horizonte)

Festival Fartura Gastronomia

O Festival Fartura Gastronomia Nova Lima está de volta em sua segunda edição com o tema "Beira d'Água", marcado para os dias 29 e 30 de junho. Realizado às margens da Lagoa dos Ingleses, o evento destaca chefs renomados de todo o país focados em ingredientes aquáticos, além de celebrar a culinária mineira. A programação inclui aulas, a Mercearia Fartura e uma diversificada agenda musical, proporcionando um encontro gastronômico e cultural ao ar livre, valorizando o cenário natural e promovendo momentos agradáveis para famílias e amigos. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

Empresa agrícola vai investir em Uberaba

A empresa holandesa OXBO do Brasil Equipamentos Agrícolas anunciou um investimento de R$50 milhões para instalar uma nova linha de produção de colheitadeiras de café em Uberaba. A unidade, prevista para começar a operar no início de 2025, será localizada no Distrito Industrial 2 da cidade, ocupando uma área de mais de 96 mil metros quadrados. O projeto visa gerar mais de 70 empregos diretos e é estimado um faturamento anual de R$100 milhões. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Projeto Biblioteca a Céu Aberto

A prefeitura de Congonhas, através da Biblioteca Pública Municipal Djalma Andrade/Seculte, está lançando um novo e inovador projeto chamado “Biblioteca a Céu Aberto”. O objetivo desta iniciativa é incentivar a leitura e promover o conceito de "Pegue um livro e deixe um livro" em locais públicos. A primeira ação do projeto acontecerá no próximo dia 05 de julho. O projeto "Biblioteca a Céu Aberto" envolve a instalação de pontos de leitura em várias praças da cidade. Em cada um desses pontos, haverá uma casinha literária onde os cidadãos podem pegar um livro para ler e deixar outro em troca. Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Guaxupé se destaca em ranking

Guaxupé foi destacada como uma das melhores cidades para se viver no Brasil, ocupando o 4º lugar em um ranking elaborado pela Gazeta do Povo. O estudo avaliou 21 indicadores essenciais de qualidade de vida, destacando aspectos como segurança, infraestrutura urbana, saúde e educação. A nota média dos municípios brasileiros foi de 5,66 pontos, com apenas 167 cidades obtendo nota 7 ou maior. O ranking geral das melhores cidades inclui municípios de pequeno porte, como Fernando de Noronha (PE), que, em segundo lugar, tem apenas 3 mil habitantes, além de ser acessível a um número restrito de pessoas. (A Folha Regional – Muzambinho)

