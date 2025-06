COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Arcos deve 12 milhões a servidores

O prefeito Claudenir Melo fez um pronunciamento no último dia 13, durante Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Arcos, quando o tema em pauta foi a reivindicação de devolução de valores descontados de servidores municipais, em decorrência do Sistema de Aposentadoria instituído em 1993. O atual gestor municipal disse que o Executivo fará a devolução dos valores descontados, mas mediante garantia de “segurança jurídica”. (Jornal da Cidade – Arcos)

Combate à dengue com drones

A empresa Aero Engenharia está sendo contratada para usar drones no combate à dengue em Minas Gerais. A tecnologia de geoanalytics da empresa permite identificar e tratar focos de reprodução do mosquito transmissor da doença de forma remota. Um seminário recente treinou agentes de 48 municípios, incluindo Itaúna, sobre como operar esses drones, destacando a eficiência da nova abordagem tecnológica diante do aumento dos casos de dengue no Brasil. (Folha do Povo Itaúna)

Valor bruto do agro bate recorde

Em 2024, o Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária de Minas Gerais está projetado para atingir R$ 127,1 bilhões, marcando um crescimento de 1,8% em relação ao ano anterior. Esse aumento é impulsionado principalmente pelo bom desempenho das lavouras, que representam 67% do faturamento do setor. O café lidera com um VBP estimado em R$ 30,8 bilhões, crescendo 12,5%, enquanto a pecuária, que contribui com 33% do total, também apresenta ganhos, especialmente nos setores de frangos e suínos. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Jurados se preparam para ExpoQueijo

Juana Girolimini, uma especialista argentina apaixonada por queijos, participará como jurada no Concurso Internacional ExpoQueijo Brasil 2024 - Araxá International Cheese Awards. Juana representa bem o perfil dos quase 200 jurados que vão avaliar os mais de mil queijos inscritos nesta edição do concurso. Este evento, que atrai produtores de diversos países como Argentina, Uruguai e Itália, é reconhecido mundialmente como uma celebração do queijo artesanal. Realizado entre 27 e 30 de junho, além do concurso, inclui uma feira de negócios, fórum internacional e vila gastronômica, promovendo a cultura alimentar e o turismo na região de Araxá, Minas Gerais. (Jornal Clarim – Araxá)

Produtores investem em bananas

Em Itanhandu, no Sul de Minas Gerais, pequenos produtores estão diversificando suas atividades agrícolas com o cultivo de bananas, visando aumentar a renda local. Com o apoio da Emater-MG, estão sendo promovidas capacitações e iniciativas para expandir a área de plantio e suprir a demanda, especialmente no mercado escolar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). O evento Circuito Frutificaminas, que ocorrerá na região, focará em técnicas de cultivo sustentáveis para garantir a qualidade e produtividade das frutas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Turismo avança em Minas

O turismo em Minas Gerais apresentou um desempenho robusto nos primeiros quatro meses de 2024, com um crescimento de 9,1%, consolidando o estado como o segundo melhor resultado no período. Esse aumento é impulsionado pelo incremento no número de passageiros nos aeroportos, um aumento significativo no fluxo de turistas estrangeiros, e melhorias econômicas locais, como juros mais baixos e inflação controlada. (Tribuna Formiguense)

Sete Lagoas inaugura Vacimóvel

A Prefeitura de Sete Lagoas fortaleceu a saúde pública com investimentos significativos, incluindo a entrega de novos veículos. Destacam-se duas Fiat Toro para a Vigilância Epidemiológica, três Chevrolet Spin para a Saúde Mental, e a inauguração do Vacimóvel, pioneiro em Minas Gerais, que levará vacinas para locais estratégicos da cidade. Essas iniciativas visam melhorar o atendimento, garantir segurança aos servidores e elevar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população local. (Diário Sete Lagoas)

Atleta se destaca no skate

Yasmin descobriu sua paixão pelo skate há pouco mais de dois anos e já se destacou, conquistando o primeiro lugar em um evento local em Além Paraíba. Inspirada por Raissa Leal, sua maior referência no esporte, Yasmin treina com o professor Clayson Incert. Agora, ela está focada nas etapas mineiras do Circuito de Street Skate e seu próximo objetivo é competir no Campeonato Brasileiro, enquanto mantém um bom desempenho acadêmico. (Jornal Agora – Além Paraíba)

