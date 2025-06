COLUNA MG

Primeiro ônibus elétrico lançado em Minas

CBMM, Toshiba e Volkswagen Caminhões e Ônibus iniciaram em Araxá nesta quarta-feira, dia 19 de junho, os primeiros testes em operação real de um protótipo conceito de ônibus elétrico movido à bateria de íons de lítio com Nióbio, uso inédito na indústria automotiva mundial. A grande vantagem desse tipo de tecnologia é permitir uma recarga ultrarrápida, em que se pode atingir a autonomia máxima do veículo com apenas 10 minutos, maior segurança, além de uma vida útil que pode ser até três vezes superior às das baterias convencionais. (Clarin.net – Araxá)

https://clarim.net.br/cbmm-toshiba-e-volkswagen-caminhoes-e-onibus-apresentam-prototipo-de-onibus-eletrico-com-bateria-de-carregamento-ultrarrapido/

Ibertioga faz Encontro de Bandas

Na semana passada, a Praça Santo Antônio, em Ibertioga, se transformou no palco de um belíssimo show de arte e cultura ao receber as Corporações Musicais das cidades de Bom Jardim de Minas, Dores de Campos, Madre de Deus de Minas, Barroso, São Miguel do Cajuru, São João del-Rei e de Ibertioga. Com repertórios variados entre clássicos musicais como “My Way”, passando pela MPB com “Lady Laura”, pagode e sertanejo, os músicos se apresentaram para os moradores e visitantes. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/9a-edicao-do-encontro-de-bandas-em-ibertioga-se-consolida-como-um-sucesso/

Queijo Patrimônio da Unesco

O Queijo Minas Artesanal está próximo de ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, após uma apresentação de produtores das regiões do Serro, Canastra e Cerrado em Paris, apoiada pelo Governo de Minas, Fartura e Cemig. O evento destacou a tradição e qualidade dos queijos, acompanhados por demonstrações culinárias que exaltaram a versatilidade do produto na cozinha mineira. Com a candidatura em análise pela Unesco, espera-se que o reconhecimento impulsione o turismo e promova o desenvolvimento econômico das regiões produtoras em Minas Gerais. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/queijo-minas-artesanal-est%C3%A1-mais-perto-de-se-tornar-patrim%C3%B4nio-mundial-da-unesco

Entidade oferece serviço ao RS

O Instituto Algar de Uberlândia está mobilizando profissionais de saúde voluntários para oferecer atendimentos online gratuitos às pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em parceria com a MediQuo, a iniciativa visa proporcionar suporte médico e psicológico, além de cuidados para pets, utilizando telemedicina para casos de menor gravidade. Os profissionais voluntários que podem contribuir são: médico generalista, médico da família e infantil, dermatologista, psiquiatra, ginecologista e obstetra, pediatra, psiquiatra, geriatra, psicólogo, educador físico e nutricionista.. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35879/entidade-uberlandense-vai-oferecer-atendimentos-de-saude-gratuitos-para-familias-afetadas-no-rio-grande-do-sul

Natiruts faz show em Juiz de Fora

A turnê de despedida “Leve com você” foi iniciada e Natiruts toca em Juiz de Fora neste sábado (22). Formada em Brasília há 30 anos, a banda é um dos pilares do reggae brasileiro e conquistou uma legião de fãs com sucessos como “Quero ser feliz também”, “Sorri, sou rei” e “Andei só”. Essa turnê, que passará por 20 cidades brasileiras e se encerrará em dezembro em Belém, marca o fim de um ciclo tanto nos palcos quanto nos estúdios, deixando uma marca indelével na música brasileira. Com sentimento de missão cumprida, a banda se despede com um show com um repertório extenso e que promete agradar a todos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/21-06-2024/natiruts-show-juiz-de-fora.html#goog_rewarded

Ipatinga promove Feira Oriental

Neste sábado (22), a Associação Nipo Brasileira de Ipatinga realizará a terceira edição da Feira Oriental, um evento dedicado à celebração da cultura japonesa. Entre as atrações programadas estão a culinária típica japonesa, apresentações culturais, um concurso de Cosplay e K-Pop, além de atividades como game free play e um torneio de Smash Bros. O evento também marcará os 116 anos da imigração japonesa no Brasil. Será realizado na sede da associação, com ingressos disponíveis tanto antecipadamente quanto na portaria. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0116557-associacao-nipo-brasileira-de-ipatinga-promove-mais-uma-edicao-da-feira-oriental

Destinos de MG são os mais frios

Minas Gerais destaca-se como um dos principais destinos de inverno do Brasil, com Monte Verde e Maria da Fé figurando entre as localidades mais frias do país. Monte Verde, em Camanducaia, atrai visitantes com temperaturas que variam de 16ºC durante o dia a -2ºC à noite, oferecendo experiências românticas e gastronômicas, como o recém-inaugurado restaurante giratório Sierra 360°. Por sua vez, Maria da Fé é conhecida pelo frio intenso, com temperaturas médias entre 3ºC e 15ºC e destaque para seu Festival de Inverno e azeites de oliva. Além desses, o Parque Nacional do Caparaó e outras cidades como Alto Caparaó e Caldas complementam a oferta. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/36270-minas-gerais-se-destaca-com-dois-dos-destinos-mais-frios-do-brasil#google_vignette

Exposição de selos no Museu Geográfico

O Museu Histórico e Geográfico está com uma nova exposição. “Lions em Selos: Uma Jornada Filatélica pelo Mundo” fica em cartaz na Sala de Exposições Temporárias Nini Mourão até 15 de julho, com entrada gratuita. Realização do Clube Filatélico e Numismático de Poços de Caldas. Na mostra, o público terá a oportunidade de apreciar uma rica coleção de selos provenientes de vários países e continentes. O Clube Filatélico e Numismático de Poços de Caldas tem como principal missão incentivar e promover a arte da coleção de selos, cédulas e moedas em todas as suas formas, além de fomentar a educação e a cultura. (Poços Já – Poços de Caldas)

https://pocosja.com.br/2024/06/20/exposicao-lions-em-selos-esta-aberta-no-museu-geografico/#google_vignette

Filme produzido em Ipatinga é selecionado

O curta-metragem "Resíduo Enquadrado", produzido em Ipatinga, foi selecionado para a Mostra de Cinema de Ouro Preto, destacando-se na categoria Mostra Educação por sua abordagem experimental que explora a relação entre urbanismo e natureza. Realizado por alunos da Escola Estadual Manoel Izídio, o filme foi fruto de uma oficina de cinema, meio ambiente e mídia móvel, sob a direção coletiva e orientação do cineasta Gustavo Jardim. A obra, que combina elementos dramáticos e líricos para refletir sobre ameaças ambientais na cidade, representa um marco significativo no cenário audiovisual local, promovendo a expressão criativa e educacional dos jovens cineastas da região. (Portal da Cidade – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cultura/filme-produzido-em-ipatinga-e-selecionado-para-mostra-de-cinema-de-ouro-preto-5334