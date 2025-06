COLUNA MG

Norte recebe R$ 750 mil para imunobiológicos

Atendendo demandas de 86 municípios e ocupando a segunda colocação no Estado em número de habitantes referenciados (mais de 1,6 milhão de pessoas), o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE) de Montes Claros terá, neste ano, aporte de R$ 750 mil para custeio de atividades. Atendendo demandas de 86 municípios e ocupando a segunda colocação no Estado em número de habitantes referenciados (mais de 1,6 milhão de pessoas), o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE) de Montes Claros terá, neste ano, aporte de R$ 750 mil para custeio de atividades. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/regiao-vai-receber-r-750-mil-para-custear-imunobiologicos-especiais/

Internet grátis em pontos de ônibus

A Prefeitura de Belo Horizonte lançou um programa que oferece acesso gratuito à internet em todas as estações do transporte público municipal da capital. Com mais de 4.653 pontos de acesso em toda a cidade, o serviço já beneficiou mais de 3 milhões de pessoas. Agora, os cidadãos podem desfrutar de conexão Wi-Fi gratuita enquanto esperam pelo transporte, permitindo-lhes acessar uma variedade de atividades online, como ouvir música, estudar e assistir vídeos. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

https://jornalsaogeraldo.com.br/belo-horizonte/pbh-disponibiliza-internet-gratis-nas-estacoes-do-transporte-coletivo-da-capital/)

Evento automotivo em Araguari

A cidade de Araguari se prepara para sediar a feira automotiva Octane Crew 2024. O evento, que acontecerá no dia 7 de julho no Palácio dos Ferroviários, contará com a presença de diversos clubes de carros da região, além de empresas do setor automotivo. Com entrada solidária de 1 kg de alimento não perecível, o Octane Crew 2024 visa não só proporcionar entretenimento, mas também arrecadar alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e instituições sociais locais. Destaque para a presença da banda CPM 22, que promete animar o público durante o evento. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/araguari-recebe-grande-evento-automotivo-no-proximo-mes/)

Circuito da Tilápia e Circuito Peixe

No próximo dia 6 de junho, Alfenas será o centro das atenções do setor aquícola com a abertura oficial do Circuito da Tilápia e Circuito Peixe MG. O evento marca o início da Etapa Lago de Furnas e ressalta a importância da tilápia para a região e para o estado. O evento inclui palestras, oficinas para piscicultores e ações de degustação, visando promover o desenvolvimento econômico e sustentável através da valorização da tilápia. (Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/alfenas-sediara-a-abertura-oficial-do-circuito-da-tilapia-e-circuito-peixe-mg/)

Formiga oferece equoterapia

O prefeito Eugênio Vilela e a vice Adriana Prado receberam a equipe de equoterapia do Rancho Lagoa e Lua em Formiga para agradecer a abertura do programa para alunos com necessidades especiais da rede municipal. Essa iniciativa pioneira reflete o compromisso da administração com a inclusão e o desenvolvimento dos alunos, além de estabelecer um exemplo para outras cidades sobre a importância da equoterapia na educação inclusiva. O reconhecimento pela iniciativa já está sendo sentido tanto pela equipe quanto pelos beneficiários do programa. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/formiga-e-a-primeira-cidade-do-estado-a-oferecer-equoterapia-na-rede-municipal/

Festival de Alagoa foi sucesso

O XIII Festival do Queijo e do Azeite de Alagoa movimentou o Circuito Turístico das Terras Altas da Mantiqueira, de 30 de maio a 2 de junho, atraindo e encantando milhares de moradores da região e turistas de diversas localidades de Minas Gerais e do Brasil. Além de colocar em destaque a arte da produção do queijo e do azeite extra-virgem produzidos em Alagoa, o festival foi marcado pelo lançamento do hino do município. Este ano, 67 queijos foram inscritos no concurso, dos quais 49 disputaram na categoria de 1 kg, com 30 dias de maturação, e 18 na categoria de 5 kg, com 90 dias de maturação. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/xiii-festival-do-queijo-e-do-azeite-destaca-as-riquezas-de-alagoa-e-movimenta-o-circuito-das-terras-altas-da-mantiqueira/

Mineração é alvo de vistorias

Após pressão de entidades ambientalistas, parlamentares da Comissão de Meio Ambiente da ALMG fizeram uma visita técnica à Mina Granja Corumi, operada pela Empabra, em Belo Horizonte. A empresa foi alvo de questionamentos devido à suspeita de atividades ilegais, resultando na interdição da mina pela prefeitura. Denúncias anteriores e recomendações de órgãos públicos já apontavam problemas ambientais e descumprimento de acordos por parte da mineradora. A Empabra alega estar buscando a recuperação da área, mas a falta de ações efetivas levanta preocupações sobre a gestão ambiental da mina. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/brasil/mineracao-em-cartao-postal-de-belo-horizonte-e-alvo-de-vistorias/)

Expocafé Mulheres

A quarta edição da Expocafé Mulheres acontecerá nos dias 5 e 6 de junho, como parte da Expocafé 2024 em Três Pontas, Sul de Minas. Organizado pela Cocatrel, o evento terá discussões centradas em desenvolvimento tecnológico e inovação. A abertura oficial contará com a presença de representantes de diversas entidades, incluindo a Epamig. A programação inclui painéis sobre a conexão das cafeicultoras com o desenvolvimento tecnológico, políticas públicas para mulheres cafeicultoras e mais, visando promover o encontro e debate de temas relevantes para esse público. (Jornal Andradas Hoje)