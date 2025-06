COLUNA MG

Azul retoma voos em Divinópolis

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras oficializou a retomada dos voos comerciais no Aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral, em Divinópolis, após seis anos. A cidade contará com quatro novos voos diários, sendo dois para Campinas (Viracopos) e dois para Belo Horizonte (Confins). As operações estavam suspensas desde 2018, quando a companhia encerrou o contrato com a Prefeitura. A interlocução com a Azul contou com ação direta do Governo de Minas, através do Invest Minas. Para o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, a notícia é fruto de uma articulação coletiva. (Jornal Agora – Divinópolis)

Escolas contam com biblioteca móvel

A Prefeitura de Araguari lançou oficialmente a Biblioteca Móvel Pilares da Educação em um evento na Praça Getúlio Vargas, com a presença de autoridades e membros da comunidade. A iniciativa visa fornecer diversos kits pedagógicos, incluindo livros, fantoches, brinquedos educativos, e recursos voltados para o desenvolvimento lúdico e educacional das crianças nas escolas municipais. Autoridades locais destacaram a importância do projeto para o futuro educacional do município. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Nova lei apoia mulheres

Em Arcos, foi sancionada uma lei que institui o Programa Municipal de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. De autoria da vereadora Kátia Mateus de Moura Sousa, a lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores e entrou em vigor em 23 de maio de 2024. O programa oferece assistência jurídica, médica, social e psicológica às mulheres, além de abrigos para elas e seus dependentes. A lei também prevê a capacitação de agentes públicos, a distribuição de cartilhas informativas e a realização de estudos para melhorar as políticas de combate à violência contra as mulheres. (Correio Centro Oeste – Arcos)

Festas Juninas em espaços culturais

A Prefeitura de Belo Horizonte promoverá celebrações juninas em diversos Centros Culturais Municipais e no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado nas próximas semanas. Organizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, os eventos incluirão apresentações de quadrilhas, shows musicais e comidas típicas, visando valorizar as tradições culturais e fortalecer o sentimento de comunidade. As festividades, que têm entrada gratuita, fazem parte do Circuito Junino e apoiam a diversidade cultural e a economia local. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

Monumento do São Francisco será inaugurado

A artista Zackia Daura, de Três Marias (MG), inaugurará em 1º de junho o monumento "Minhocão – O Guardião do Rio São Francisco" na Vila Cemig. A obra, inspirada no mito do rio, tem 23 metros de comprimento e denuncia os impactos ambientais de um projeto de placas solares da Cemig. No mesmo dia, Zackia lançará seu livro "O Menino e o Minhocão", que narra a história de um menino que descobre o Guardião do rio. Zackia, com ascendência árabe e italiana, é conhecida por seus trabalhos que exploram mitos e símbolos culturais. (Jornal MG Turismo)

Minas Summit fomenta imersão em BH

A segunda edição do Minas Summit, um dos maiores eventos de inovação do Brasil, ocorrerá nos dias 26 e 27 de junho no Minascentro, Belo Horizonte. Com cinco palcos simultâneos, o evento reunirá cerca de 300 painelistas e espera receber 8 mil visitantes. Empresas como Google, Embraer-X e Banco Inter participarão, destacando a transformação digital e tecnológica. Além de palestras, haverá networking e o BH Innovation Tour no dia 25 de junho. Organizado pela FCJ Group e Órbi Conecta, o evento tem apoio de diversos parceiros e atualizações disponíveis no aplicativo e site do Minas Summit. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Cascata segue com obras de revitalização

Em breve, os sete-lagoanos e turistas poderão desfrutar novamente do Parque da Cascata em Sete Lagoas, MG, que está passando por uma revitalização. Com obras iniciadas há 45 dias, o projeto visa transformar o parque em um ponto turístico atrativo, sem perder sua riqueza ambiental. A reforma incluirá novas áreas de lazer e esporte, lojas de souvenir, lanchonetes e banheiros. A primeira etapa deve ser concluída até o fim de junho, com o restante previsto para entre agosto e setembro. Um edital de licitação está sendo preparado para que a iniciativa privada assuma a gestão do parque. (Diário Sete Lagoas)

Codau conquista prêmio nacional

A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) de Uberaba recebeu o Prêmio “Casos de Sucesso em Saneamento Básico” do Instituto Trata Brasil, destacando-se na categoria "Municípios Evoluções no Tratamento de Esgoto". Em 2013, Uberaba tratava 59,2% dos esgotos coletados, número que subiu para 100% em 2022. A premiação reconhece o esforço do município para universalizar o saneamento, promovendo qualidade de vida e preservação ambiental. Outros municípios premiados foram Mauá e Piracicaba, ambos em São Paulo. (Jornal de Uberaba)

