COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Vale do Lítio destaque na bolsa

O projeto Vale do Lítio completou um ano neste mês de maio e, nesta quinta-feira 16, nos Estados Unidos, foram destacadas as ações e resultados alcançados, até aqui, para o desenvolvimento socioeconômico da região do Jequitinhonha. O Vale do Lítio, baseado na atração de investimentos privados, fechou o primeiro ano com resultado significativo para Minas Gerais: contribuiu para a superação da marca de negócios atraídos pela cadeia do lítio mineira até este mês, além da criação de mais de 10 mil empregos, entre diretos e indiretos, na região. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/vale-litio-operacao-bolsa-valores-eua/

Formiga chega ao seu 71º padre

O catolicismo é uma religião forte em Formiga, que movimenta igrejas, forma lideranças e leva alguns fieis ao caminho do sacerdócio. Neste sábado, dia 18, a cidade chegará ao seu 71º padre. A ordenação presbiteral do diácono Renan Pinheiro de Oliveira, que pertence à Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus (RCJ), ocorrerá em Passos. Dos 71 sacerdotes gerados por Formiga, 31 já são falecidos e 40 estão em atividade. O primeiro foi Manoel Bernardes da Silveira, ordenado em 12 de julho de 1821. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/formiga-chega-ao-seu-71o-padre

Lança campanha Conta Premiada

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Teófilo Otoni lançou oficialmente a campanha Compra Premiada CDL 2024, com a realização de sorteios de brindes ofertados pelos patrocinadores e parceiros da campanha, o chamado Esquenta, alusivo ao Dia das Mães. O evento aconteceu em frente à agência central do Sicoob Credivale, com grande participação da comunidade. Pela campanha, acontecem sorteios o ano inteiro, nas principais datas comemorativas (Dia das Mães, dos Namorados, dos Pais, das Crianças e Natal), e os cupons são acumulativos. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=24614

Canteiro de girassóis é atração de feira

Neste sábado (18), a Ceasa de Uberaba sediará a 109ª edição da Feira do Produtor, com 27 expositores confirmados, incluindo 10 barracas de hortifrutigranjeiros e diversas de produtos artesanais. O evento contará com a apresentação musical de Erllei Diamante, e os visitantes poderão visitar um canteiro de girassóis, com direito a contemplar a beleza das flores e tirar fotos. Desde sua estreia em abril de 2022, a feira é conhecida pelos preços atrativos de carne bovina e frango caipira. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/canteiro-de-girassois-e-uma-das-atrac-es-da-feira-do-produtor-deste-sabado-1.382621)

Festa de Santa Rita vai até dia 26

Em Araxá, no bairro Santa Rita, a capela dedicada à Santa Rita de Cássia está organizando a Festa em Louvor à santa das causas impossíveis, de 17 a 26 de maio. Haverá missas diárias, seguidas de quermesse com comidas típicas, exceto nos dias 20, 21 e 26. No dia 22, a missa incluirá a Bênção das Rosas e do Mel. Além disso, haverá um bingo com prêmios em dinheiro no dia 25. A programação inclui apresentações musicais e, no dia 26, uma macarronada especial. (Clarim – Araxá)

https://clarim.net.br/festa-de-santa-rita-de-cassia-vai-ate-dia-26/)

BH é a Capital dos Quadrinhos

Belo Horizonte sediará a 12ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ BH) de 22 a 26 de maio de 2024, no Minascentro. Organizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em parceria com o Instituto Periférico, o evento gratuito contará com mesas-redondas, feira de quadrinhos, oficinas, exposições, exibição de filmes, autógrafos, debates, duelos de HQs e rodada de negócios. Com o tema "Onde cabem os quadrinhos?", o festival reunirá cerca de 400 artistas brasileiros e internacionais, promovendo a troca de experiências entre profissionais, pesquisadores e o público. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://jornalesplanada.com.br/fiq-transforma-bh-na-capital-do-maior-festival-de-quadrinhos-da-america-latina/)

Usiminas anuncia investimento

Para crescer junto da comunidade e apoiar o desenvolvimento local, a Usiminas dá início a programas educacionais permanentes. Em Ipatinga, a empresa vai investir neste ano R$ 1,8 milhão na reforma da Escola Municipal Everson Magalhães Lage, no bairro Jardim Panorama, por meio do programa Voluntários em Ação; e em bolsas de estudos para alunos da rede pública, por meio do Bolsas de Excelência. As informações foram divulgadas na quinta-feira (16) pela empresa. Previsto para o segundo semestre, o programa Bolsas de Excelência é voltado para escolas públicas de Ensino Médio. Seu objetivo é destacar a excelência acadêmica e o compromisso com os estudos, reconhecendo estudantes com bom desempenho. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0115695-usiminas-anuncia-investimento-de-r-18-milhao-em-programas-de-educacao-em-ipatinga)

Concurso da Expoqueijo

A Expoqueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards 2024, maior concurso de queijos das Américas, está com inscrições abertas até 30 de maio para produtores de queijo artesanal com registro oficial. O evento ocorrerá de 27 a 30 de junho, com participação de queijos de cinco continentes. Os queijos serão avaliados por jurados treinados pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes em sete atributos. A disputa inclui 45 categorias, com premiações em ouro, prata, bronze e a honraria máxima de Super Ouro. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/expoqueijo-concurso-internacional-tem-inscricoes-abertas/)