Parque fomenta ecoturismo na região

Por muito tempo, o turismo em Minas Gerais foi associado às cidades históricas, palco da era da mineração. No entanto, o estado tem sido cada vez mais procurado por suas belezas naturais, algumas ainda escondidas do grande público, como o caso da Serra Negra da Mantiqueira. Localizada entre os municípios de Lima Duarte, Olaria, Rio Preto e Santa Bárbara do Monte Verde, parte da região foi transformada em parque estadual em 2018. Com diversas cachoeiras, trilhas e grutas, o grande potencial turístico da região já vem sendo explorado pelos municípios que a compõem. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/14-05-2024/parque-estadual-serra-negra-da-mantiqueira.html

PBH aciona influencer na Justiça

A Prefeitura de Belo Horizonte ajuizou uma ação civil pública contra influenciador digital que promoveu uma “caça ao tesouro” na Praça do Papa, na Região Centro-Sul da capital mineira. O evento na Praça Governador Israel Pinheiro na último quinta-feira (9) provocou depredação de vários pontos do local e é investigado pela Polícia Civil. O executivo pede que o influenciador seja condenado a pagar ao município R$ 407.380, 82 – valor correspondente ao prejuízo material e danos morais coletivos. (Por Dentro de Minas – Belo Horizonte)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2024/05/pbh-aciona-justica-para-cobrar-quase-meio-milhao-por-depredacao-da-praca-do-papa/

Sete Lagoas faz mutirão de vasectomia

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – deu início na última semana a um mutirão de vasectomia e de laqueadura. Inicialmente, 264 vasectomias e 367 laqueaduras estão sendo agendadas, sendo uma média de dez procedimentos diários, todos realizados no Hospital Nossa Senhora das Graças. Para ter direito à intervenção cirúrgica, a pessoa interessada deve ter passado por uma unidade básica de saúde (ESF) antes. (Diário de Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/prefeitura-de-sete-lagoas-da-inicio-a-mutirao-de-vasectomia-e-laqueadura-com-mais-de-600-cirurgias/

Varejo cresce 5,2% em Minas

O volume de vendas no comércio varejista encerrou o primeiro trimestre do ano com um avanço de 5,2% em Minas Gerais. Este é o melhor primeiro trimestre dos últimos anos. Para Gilson Machado, economista da Fecomércio MG, o bom desempenho do comércio varejista é reflexo da melhora do ambiente econômico em relação ao último ano. Diante disso, algumas atividades têm registrado um aumento significativo, contribuindo para o avanço do comércio varejista. (Ascom Fecomércio)

https://www.sindijorimg.com.br/minas-encerra-primeiro-trimestre-do-ano-com-avanco-de-52-no-comercio-varejista

Servidores de S. Sebastião em greve

O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e Região Centro-Oeste (Sintram) esteve em São Sebastião do Oeste nesta quarta-feira (15) para coordenar a paralisação dos servidores municipais. A categoria vai paralisar as atividades por um dia, em manifestação contra a posição do Executivo que ainda mantém congelados benefícios e progressões de carreira da categoria. Estava prevista manifestação na Praça Padre Altamiro e durante todo o dia seriam realizadas atividades em protesto contra a posição do prefeito Belarmino Leite. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/minas-gerais/servidores-municipais-de-sao-sebastiao-do-oeste-paralisam-atividades-contra-congelamento-das-progressoes-de-carreira/

Araxá é destaque em acesso à educação

O Centro de Liderança Pública divulgou o ranking educacional de 2023, destacando Araxá como a 38ª cidade do Brasil e a 3ª em Minas Gerais em acesso à Educação. Investimentos em infraestrutura, como creches e escolas, somados a programas como o "Eu Vou" e a Educação Integral, têm impulsionado o acesso e a qualidade do ensino na cidade. Projetos de distribuição de material escolar e uniformes também contribuem para melhorias, refletindo em avanços significativos no sistema educacional de Araxá. (Clarim – Araxá)

https://clarim.net.br/araxa-e-a-38a-cidade-com-melhor-acesso-a-educacao-do-brasil-e-a-3a-em-minas-gerais/)

Revitalização do Rio reflete no norte de Minas

Os esforços do programa de Restauração das Bacias Hidrográficas do rio São Francisco em São João do Pacuí, Norte de Minas, estão mostrando resultados positivos. A construção de 300 barraginhas e 20 quilômetros de terraços está contribuindo para a recuperação das áreas afetadas, com um investimento de cerca de R$ 184 mil. Essas iniciativas não só beneficiam os produtores locais, como também promovem a preservação do solo e da água, essenciais para o abastecimento hídrico e o desenvolvimento sustentável da região. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/revitalizacao-do-rio-sao-francisco-melhora-infiltracao-de-agua-no-norte-de-minas/)

19ª Apae Country

A 19ª edição da APAE Country em Além Paraíba/MG foi um sucesso, reunindo um grande público em uma noite de diversão e solidariedade. O evento começou com uma emocionante cavalgada seguida por uma carreata, culminando em um espaço de eventos na Ilha do Lazareto. A programação musical ofereceu uma variedade de shows, e também teve um aspecto beneficente, arrecadando alimentos para a APAE local. Com o intuito de conscientizar sobre a importância do apoio às pessoas com deficiência, a APAE Country foi mais uma vez um sucesso, reunindo alegria e união em prol de uma causa nobre. (Jornal Agora – Além Paraíba)

https://www.agorajornais.com.br/noticia/4469/19o-apae-country-maior-cavalgada-de-todas-as-edicoes-do-evento