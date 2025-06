COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Procon combate abusos na venda de arroz

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul – responsável por 70% da produção de arroz no Brasil - geraram um receio de que poderá haver falta do grão no mercado interno. E o Procon Regional Leste de Minas iniciou um reforço da fiscalização nos estabelecimentos com a finalidade de orientar os consumidores e ainda coibir o aumento injustificado no preço do arroz por parte dos fornecedores. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/procon-regional-intensifica-a-fiscalizacao-para-combater-precos-abusivos-na-venda-de-arroz/

Vereador acusado de assédio em TO

A Câmara Municipal de Teófilo Otoni divulgou um parecer referente à denúncia apresentada por uma ex-assessora contra o vereador Roberto Crescêncio que alega assédio sexual durante o período em que trabalhou com ele. A denúncia solicita a cassação do mandato do vereador por suposta quebra de decoro parlamentar. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=24503

Base do Samu inaugurada em Pedralva

Na último final de semana aconteceu a inauguração da nova base descentralizada do Samu, serviço de atendimento móvel de urgência, na cidade de Pedralva, que irá oferecer os serviços de atendimento de emergência na cidade e região. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/nova-base-descentralizada-do-samu-e-inaugurada-no-municipio-de-pedralva/

MPMG aciona Estado e Unimontes

O Ministério Público de Minas Gerais propôs Ação Civil Pública contra o Estado de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e o município do Norte do Estado para que sejam adotadas as medidas necessárias para garantir a continuidade de todos os serviços de saúde atualmente ofertados pelo Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF). (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/mpmg-aciona-estado-e-unimontes-para-manter-assistencia-no-hucf/

UFV está entre as mil melhores

A Universidade Federal de Viços é uma das mil melhores universidades do mundo, de acordo com o World University Rankings de 2024, publicado nesta segunda-feira (13), pelo Center for World University Rankings (CWUR). A classificação considerou 20.966 instituições de ensino superior de todo o mundo e a UFV está na 965ª posição — “TOP 4,7%”. Dentre as universidades da América Latina e Caribe, ela é a 30ª. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/ufv/noticias/ufv-esta-entre-as-mil-melhores-universidades-do-mundo-aponta-ranking

Circuito terá 12 eventos em JF

Entre os meses de maio e agosto, Juiz de Fora receberá 12 eventos agropecuários, contemplando os tradicionais Torneios Leiteiros e Encontro de Cavaleiros e Amazonas. As festividades acontecem em diversos distritos e localidades na cidade. A primeira delas começa no dia 30 de maio e vai até 2 de junho no Bairro Filgueiras. Os eventos têm o objetivo de celebrar e divulgar a produção agropecuária do município, estimular o comércio local de alimentos, bebidas e produtos agropecuários, além de proporcionar interação e diversão entre a população urbana e rural. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora).

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/14-05-2024/circuito-agropecuario.html

Muriaé mantém o Programa de Emprego

A Câmara Municipal autorizou o Município de Muriaé a firmar convênio com a Associação Santa Marcelina Muriaé para transferência de recursos financeiros no valor de R$ 10 ml para custeio do Programa Minha Vez Primeiro Emprego. O Programa Minha Vez Emprego, instituído pelo Decreto Nº 11.009/2022, tem o objetivo de promover a inclusão social e a formação técnico-profissional de jovens entre 14 e 24 anos e de pessoas com deficiência. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/15657/vereadores-de-muriae-aprovam-convenio-que-mantem-o-programa-minha-vez-primeiro-emprego

Denúncias de maus-tratos aumentam

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) apontaram um aumento de 37% nas denúncias de maus-tratos a animais no Estado, comparando o primeiro bimestre do ano ao mesmo período de 2023. Em relação ao registro do crime, o avanço foi de 24,7%, passando de 570 para 711 este ano. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/2024/05/03/minas-registra-alta-de-37-nos-casos-de-maus-tratos-a-animais/