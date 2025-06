COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Lei incentiva esporte e lazer em Poços

Foi sancionada a Lei n.º 9.869, e publicada, que cria o “Projeto Empresa Amiga do Esporte e do Lazer” em Poços de Caldas. A iniciativa, proposta pelos vereadores Wellington Guimarães e Regina Cioffi, aprovada pela Câmara Municipal e promulgada pela Prefeitura de Poços de Caldas, busca incentivar as pessoas jurídicas a contribuírem ativamente para a promoção do esporte e do lazer na região. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/05/10/nova-lei-em-pocos-de-caldas-estimula-empresas-a-apoiar-esporte-e-lazer/

Guarda Mirim em Joaíma

Realizada na semana que passou, a abertura oficial da Guarda Mirim em Joaíma, no Vale do Jequitinhonha. As atividades de adaptação estão sendo realizadas há 2 meses e atende um número de 35 adolescentes de 14 a 17 anos. O programa pré-militar é uma parceria da Polícia Militar, Conselho Tutelar e sociedade civil, que foi chancelada como filial da ONG Guarda Mirim Alferes Tiradentes. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=24498

Copasa recupera poços no Sul

A equipe da Copasa está atuando há dois dias nos municípios afetados pelo temporal no Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, São Leopoldo, Muçum e Santa Tereza. Em Santa Tereza, os técnicos trabalham para recuperar poços artesianos e restabelecer o abastecimento de água potável para a população. Em Muçum, cinco poços já estão operacionais, mas a cidade ainda enfrenta problemas com falta de energia elétrica. Na capital Porto Alegre, as equipes estão em campo para recuperar as unidades e estações de tratamento de água e esgoto. (Jornal dos Vales)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/46807/copasa-recupera-pocos-de-abastecimento-danificados-em-cidades-gauchas)

BH recebe auto shopping premium

Acaba de ser inaugurado na capital mineira um novo complexo automotivo: o Show Auto Mall. A festa de inauguração contou com a presença de 400 convidados e o show do cantor, compositor, guitarrista e produtor musical, Wilson Sideral. O empreendimento é o único auto shopping premium da região centro-sul e o primeiro shopping automotivo do Brasil com o conceito voltado para a experiência do cliente. O novo auto shopping conta com uma ampla oferta de marcas e redes consolidadas no mercado. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/bh-recebe-primeiro-auto-shopping-premium-da-regiao-centro-sul/)

3° Lactário Bike

Foram cento e seis ciclistas inscritos, com a presença 95 participantes representando diversas cidades que se dividiram entre os perscursos: Elite masculino e feminino de 57 KM, Intermediário masculino e feminino de 38 KM e Iniciante de 15 KM. Todos receberam medalha de participação e os cinco primeiros colocados receberam troféus, sendo sorteados brindes entre os participantes. No próximo mês julho o Lactário São José completará 83 anos de fundação. Sessenta e duas crianças, na faixa etária de 06 meses a 03 anos de idade, são assistidas pela Associação de Proteção à Infância Lactário São José, com ensino de qualidade, lazer e entretenimento. (Agora Jornais – Além Paraíba)

https://www.agorajornais.com.br/noticia/4465/3d-lactario-bike-movimentou-o-final-de-semana)

Ação pela doação de órgãos

O MG Transplantes, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, tem impulsionado parcerias para conscientização sobre doação de órgãos e tecidos, resultando em aumento de 20% nas doações e cirurgias em 2023. Recentemente, em parceria com a Associação de Veteranos da Força Aérea Brasileira de Minas Gerais, realizou uma ação de conscientização em pontos estratégicos de Belo Horizonte e no Aeroporto Internacional de Confins. A iniciativa visa reduzir a lista de espera por transplantes, que atualmente conta com 7.514 pessoas em Minas Gerais. (Jornal Andradas Hoje)

https://jornalandradashoje.com.br/mg-transplantes-e-veteranos-da-forca-aerea-promovem-acao-conjunta-pela-doacao-de-orgaos/)

ExpoQueijo Brasil

A ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards está com inscrições abertas para o maior concurso internacional de queijos das Américas, que ocorrerá entre os dias 27 e 30 de junho. Produtores de queijo artesanal de todo o mundo podem participar, e as inscrições podem ser feitas pelo site do evento. Este ano, até 1100 queijos concorrentes são esperados, provenientes de diversos estados brasileiros e de cinco continentes. O concurso será avaliado em sete atributos por jurados treinados pela Epamig – Instituto de Laticínios Cândido Tostes. (Clarim – Araxá)

https://clarim.net.br/expoqueijo-brasil-abre-inscricoes-para-o-maior-concurso-de-queijos-das-americas/)

Festival da Palavra reúne música e gastronomia

O Festival da Palavra de Cataguases que teve início na segunda-feira, dia 06 de maio, tem atraído centenas de estudantes para o Centro Cultural Humberto Mauro para rodas de conversa e encontro com autores nacionalmente premiados, além dos autores da região e de Cataguases. E como o Festival da Palavra valoriza o poder da oralidade e da sonoridade de nossa língua e fomenta o encontro entre a palavra escrita, musicada e falada, neste fim de semana, dias 10, 11 e 12 de maio, bandas de diversos estilos musicais irão se apresentar no palco montado na Praça Rui Barbosa. (Jornal Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/05/festival-da-palavra-reune-musica-e-gastronomia-a-partir-desta-sexta-dia-10-de-maio-em-cataguases/)