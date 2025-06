COLUNA MG

Cachaça mineira terá centro de referência

Um sonho de mais de 20 anos está se tornando realidade na Universidade Federal de Lavras (Ufla). O Centro de Referência em Análise de Qualidade de Cachaça (CRAQC) inaugurado vai realizar pesquisas que permitam agregar valor à cachaça de alambique de Minas Gerais. o trabalho, coordenado pela professora Maria das Graças Cardoso, é fruto de projeto aprovado pela fundação, com recursos de R$3,7 milhões, e contará com cursos de capacitação para os produtores de cachaça e para a compra de equipamentos. Minas Gerais é a maior produtora nacional de cachaça de alambique, com mais de 350 cachaçarias e cerca de 2,2 mil marcas diferentes. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

Maio Amarelo em Divinópolis

Os acidentes de trânsito se tornaram uma preocupação crescente, especialmente em Divinópolis, onde entre 2015 e 2022 ocorreram 124 mortes em acidentes dentro da cidade. Neste contexto, o movimento "Maio Amarelo" ganha destaque como uma ação coordenada entre o Poder Público e a população para conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito. Este ano, a temática "Paz no trânsito começa por você!" foi destacada, com eventos de conscientização, incluindo a "Corridinha Kids", que reuniu centenas de pessoas na praça do Santuário, em Divinópolis. (Jornal Agora – Divinópolis)

Solinftec planeja lançar robô

A Solinftec, empresa brasileira de tecnologia, recebeu um aporte de US$ 700 mil para desenvolver robôs cafeicultores. Esses robôs serão "mata-insetos" integrados com Inteligência Artificial, adaptados às necessidades da cultura do café. Os primeiros dois protótipos serão testados no campo ainda em 2024, com foco no controle da broca-do-café e outras pragas. No segundo semestre, os protótipos serão testados em fazendas de pequeno porte no Cereado Mineiro. Como parte de seu plano de crescimento, a Solinftec busca aumentar sua frota de máquinas em operação e explorar ainda mais a inteligência artificial. (Jornal de Patrocínio)

Artistas irão se apresentar no Canta Formiga

O Festival Canta Formiga, que vai ocorrer nos dias 24 e 25 de maio, na Casa do Engenheir, organizado pela Prefeitura Municipal de Formiga, vai atrair artistas de seis estados para uma competição musical em dois dias de celebração da música local e nacional, com prêmios totalizando R$ 16 mil. Além das apresentações de talentos independentes, o evento contará com shows de renomados nomes da MPB, como Beto Guedes, Wagner Tiso e Quarteto Sentinela. O festival será dividido em três fases: Nacional, Eliminatória e Final, com a etapa Nacional transmitida online e a Eliminatória local selecionando três finalistas para se juntarem a outras 15 canções na Final. (Tribuna Formiguense)

Circuito Amanhecer, a boate da Fenamilho 2024

O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas anunciou a inauguração da boate Circuito Amanhecer, um novo complexo de entretenimento localizado na Praça Parque, em frente à Praça de Alimentação. Com o objetivo de proporcionar diversão com atrações de qualidade durante a Fenamilho, a programação inclui artistas renomados e DJs renomados. Na Arena da Fenamilho, os shows prometem artistas do sertanejo, como Jorge e Mateus, Luan Santana, Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima, Ana Castela e Guilherme e Benuto. (Folha Patense)

Araxá promove castração

A Prefeitura de Araxá promove mais uma etapa de castração de cães e gatos nos próximos dias 24, 25 e 26 de maio, no Estádio Municipal Fausto Alvim. O projeto CastrAção, iniciado em julho de 2021, promove de forma gratuita mutirões para animais de protetores independentes e famílias de baixa renda. A ação, que tem como objetivo reduzir o número de animais abandonados na cidade, já atingiu o número de 10.092 mil castrações realizadas no Município em quase três anos. (Clarim.net – Araxá)

Olimpíada dos Trabalhadores

Quarta-feira (1º) aconteceu a abertura da Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas, a Olimtra. Centenas de participantes se reuniram de manhã no estádio Ronaldão. Houve desfile das delegações das empresas inscritas, apresentações de dança, homenagens e as primeiras competições. Um dos destaques foi a apresentação do grupo de dança de rua Power Dance. Este ano, 42 estão participando, reunindo mais de mil atletas em 31 modalidades diferentes. Ainda pela manhã, houve prova de corrida rústica e as primeiras partidas de futebol de campo. (Jornal Mantiqueira )

Cerrado Mineiro reconhecida APL de café

A Região do Cerrado Mineiro recebeu o reconhecimento como Arranjo Produtivo Local (APL) voltado para a cafeicultura, juntando-se aos APLs do Sudoeste de Minas e do Campo das Vertentes. Essa formalização destaca a estruturação do ecossistema e da governança local, com a cadeia do café bem-organizada. Um Plano de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Promoção da Região do Cerrado Mineiro, desde 2015, tem impulsionado ações estratégicas para fortalecer o mercado nacional e internacional. Este ano, a região está entre as rotas prioritárias de Minas Gerais para incentivos do Sebrae Minas e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, visando fortalecer o turismo local. (MG Turismo – Belo Horizonte)

