Amans prepara o fim de mandato

O ano de 2024 deverá ser de trabalho intenso para os gestores públicos. Além de ficarem atentos às normas eleitorais e aos regramentos do último ano de mandato, os gestores municipais precisarão se organizar para o encerramento do mandato em curso, especialmente quanto aos temas restos a pagar e despesas com pessoal e endividamento. Com o objetivo de oferecer maiores esclarecimentos aos gestores municipais e suas equipes, a Amams - Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, em parceria com o TCE/MG, realizará o evento “Encerramento de mandato – Gestão Eficiente” no dia 09 de maio. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/amams-promove-evento-para-encerramento-de-mandato-2/

Nando Reis faz show em Uberlândia

O cantor e compositor Nando Reis será a atração principal do "Porks Music Festival", evento que acontece em Uberlândia no dia 29 de junho, no Castelli Hall. O festival também vai contar com outras quatro atrações musicais, em uma programação de mais de oito horas de música ao vivo. Conhecido por sua carreira solo e também na lendária banda de rock Titãs, Nando Reis é o principal cantor do festival. Com mais de 40 anos de carreira, o artista possui mais de 10 álbuns lançados, 6 milhões de cópias vendidas, 2 Grammys Latinos vencidos e 12 indicações. (Diário de Uberlândia) https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35626/nando-reis-faz-show-em-uberlandia

Mercado no Sul apresenta crescimento

No mês de março, o Sul de Minas Gerais registrou um saldo positivo de empregos, com destaque para os municípios de Pouso Alegre, Poços de Caldas e Varginha. Foram mais de 15 mil admissões, sendo os setores de indústria e serviços os principais contribuintes. Além disso, a região contratou mais de 500 trabalhadores temporários, uma prática comum em setores com demanda sazonal. Os direitos dos trabalhadores temporários, garantidos pela legislação, incluem pagamento de horas extras, descanso remunerado e outros benefícios, com possibilidade de efetivação durante o período contratual. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/mercado-de-trabalho-no-sul-de-minas-gerais-apresenta-crescimento-em-mar%C3%A7o)

Juiz-foranas organizam passeio de moto

Neste domingo, 5, cerca de 40 motociclistas de Juiz de Fora e região participarão do Ride Charmoso, um passeio até Petrópolis em celebração ao International Female Ride Day, dedicado às mulheres motociclistas. O evento destaca a presença feminina nesse estilo de vida sobre duas rodas e promove valores como respeito, irmandade e segurança no trânsito. Para as participantes, o movimento representa empoderamento, liberdade e união em torno da paixão pelo motociclismo. O International Female Ride Day celebra as mulheres motociclistas em todo o mundo, promovendo seu estilo de vida e cultura. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/esportes/02-05-2024/juiz-foranas-moto.html)

Comédia apresentada em Lafaiete

Nos dias 4 e 5 de maio, às 20h, o Teatro Municipal de Lafaiete recebe duas apresentações da peça teatral “O Crime e Suas Mirongas”, escrita por Aloísio Guimarães e dirigida por Paulo Antunes. A produção é do Grupo Ato Final, que retoma essa comédia ingênua do tipo farsa, um gênero dramático cômico com personagens caricatos e situações exageradas, montada pela primeira vez em 1990 sob a direção do próprio Guimarães. (Jornal Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/35477-comedia-o-crime-e-suas-mirongas-sera-apresentada-em-lafaiete)

Gardênia tem mais ônibus retirados

Devido a irregularidades na manutenção dos veículos, 10 ônibus da Viação Gardênia que operam linhas intermunicipais no Sul de Minas foram retirados de circulação, somando-se aos 12 já retirados no início do mês. A operação Ponto Final, realizada pela Seinfra e DER-MG, resultou na identificação de problemas de manutenção, segurança e conservação. Em Pouso Alegre, 10 dos 18 ônibus vistoriados foram retirados de circulação, enquanto outros dois foram notificados por falta de conservação e higiene. (Poços.com – Poços de Caldas)

https://pocoscom.com/viacao-gardenia-tem-mais-10-onibus-retirados-de-circulacao/)

Fundação capacita pessoas deficientes

A Fundação São Francisco Xavier lança o Programa de Capacitação Profissional para Pessoas com Deficiência, visando promover inclusão e igualdade. Com cursos presenciais e à distância, o programa oferece capacitação gratuita em áreas como Auxiliar Administrativo e Marketing de Redes Sociais. O programa, apresentado em reunião com representantes de entidades do Vale do Aço, busca fortalecer habilidades e preparar os participantes para ingressarem e se destacarem no mercado de trabalho. Com a lei de cotas para pessoas com deficiência em mente, a iniciativa visa reduzir preconceitos e criar ambientes de trabalho mais inclusivos e equitativos. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/fundacao-sao-francisco-xavier-lanca-programa-de-capacitacao-profissional-para-pessoas-com-deficiencia/

Minas envia reforço para o Sul

O Governo de Minas Gerais mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria de Saúde para auxiliar nas operações de busca e salvamento no Rio Grande do Sul, afetado por inundações decorrentes das chuvas recentes. Um total de 28 bombeiros militares especializados em resgate em enchentes e inundações serão enviados, utilizando viaturas terrestres e aeronaves, incluindo um avião e um helicóptero. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/05/03/minas-envia-reforco-para-rio-grande-do-sul/)