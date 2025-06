COLUNA MG

EcoRioMinas recupera rodovias

A EcoRioMinas disponibilizou o cronograma de obras semanais que contempla melhorias nos trechos das BR-116-MG/RJ, BR-493/RJ e BR-465/RJ no período entre os dias 22 e 28 de abril. Com o objetivo de trazer mais segurança e qualidade para os usuários da rodovia, a concessionária realiza uma série de manutenções como roçada manual e mecanizada, poda de árvores, varrição, sinalização em todo o trecho de concessão, entre outras. Os trabalhos de terraplanagem no trecho mineiro acontecem em municípios como São João do Manhuaçu, Muriaé e Laranjal. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/ecoriominas-realiza-servicos-de-terraplanagem-e-recuperacao-de-dispositivos-de-drenagem/

Espaço e Laboroteca em Mariana

O Centro de Referência do Jovem e do Adolescente de Mariana inaugurou um Espaço Maker e uma Laboroteca, projetos do Observatório Jovem, em parceria com o Clube Osquindô e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O Movimento Maker, que busca incentivar a criatividade e o potencial individual, agora está disponível no primeiro espaço do tipo registrado em um equipamento público. Para o coordenador do CRIA, João Paulo, as inaugurações representam um marco para Mariana, introduzindo o projeto na rede pública municipal, proporcionando oportunidades de produção, criação, robótica e contação de histórias para as crianças. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9780/espaco-maker-e-laboroteca-do-cria-sao-inaugurados-em-mariana)

Professor é finalista no prêmio

O professor Diego Pereira Costa, da rede estadual de ensino de Minas Gerais, foi selecionado como um dos 35 finalistas nacionais do Prêmio Educador Transformador, durante a feira Bett Brasil 2024. Seu projeto, "Práticas Empreendedoras: Experiências Cooperativas e Criativas na Escola", concorre na categoria de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa visa promover um ambiente de reflexão e desenvolvimento pessoal para os alunos da EJA, utilizando conceitos de empreendedorismo. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/79887/professor-da-rede-estadual-de-ensino-e-finalista-no-premio-educador-transformador)

MinasTchê apresenta “cozinha show”

A 20ª edição da MinasTchê continua encantando os visitantes em Belo Horizonte até domingo (28), com uma programação diversificada. Além do tradicional Tombo da Polenta, a feira também oferece a "Cozinha Show" com o Chef Christiano Rocco, que apresentará pratos como o "Arroz Caldoso de Costela Gaúcha" e o "Linguine Allá Carbonara", a preços populares. Durante a semana, haverá apresentações de danças típicas gaúchas e shows sertanejos, e a feira também apoiará o Instituto Mano Down, que promove a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/minastche-apresenta-cozinha-show-neste-final-de-semana-com-pratos-gaucho-e-italiano/)

TCE fiscaliza Itapecerica

Técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) estão na prefeitura de Itapecerica, no Centro-oeste de Minas para fiscalização. Em nota, o TCE/MG disse, nesta sexta-feira, 26, que trata-se de um procedimento de rotina. Conforme a assessoria da prefeitura da cidade, ao longo da semana houve auditoria em alguns pontos em todos os setores. Na área da saúde, por exemplo, ocorreu no almoxarifado. Em resumo, tratou-se de uma fiscalização na área de almoxarifado e também patrimônio. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/tce-realiza-fiscalizacao-de-rotina-na-prefeitura-de-itapecerica/

Projeto Segunda no Cine

A Mostra de Cinema Cine Theatro Brasil Vallourec em Belo Horizonte oferece uma variedade de filmes a preços acessíveis. Com mais de 35 sessões ao longo do ano, a mostra, organizada por Rodrigo Azevedo, apresentará um catálogo diversificado, com um ciclo dedicado às adaptações literárias no primeiro mês. Cada exibição será seguida por comentários de especialistas, promovendo uma experiência enriquecedora para o público. O projeto visa resgatar a cultura do cinema de rua e estimular reflexões sobre o tema, proporcionando uma experiência única no Teatro Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/nova-temporada-segunda-no-cine/)

Varginha se destaca no Ranking

Varginha conquistou a 59ª posição entre os 100 melhores municípios do país no Ranking de Competitividade dos Municípios 2023, sendo a segunda colocada no sul de Minas. O estudo, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), avalia 410 municípios brasileiros em três dimensões: instituições, sociedade e economia, abrangendo 13 pilares e 65 indicadores. Varginha destacou-se especialmente no pilar de sustentabilidade fiscal, obtendo reconhecimento pelo investimento e pelo controle eficiente das despesas. (Folha de Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/varginha-se-destaca-no-ranking-de-competitividade-dos-municipios/