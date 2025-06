COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

50 mil títulos cancelados em JF

Aproximadamente 45 mil eleitores juiz-foranos, que não têm biometria, estão com os títulos cancelados no município. Outros 6 a 7 mil eleitores também estão impedidos de votar nas eleições deste ano, por terem se ausentado em três eleições consecutivas, sem justificativa. Existe ainda um número irrisório de eleitores irregulares por outros casos, como fraude eleitoral, por exemplo. Para corrigir todas essas situações, é preciso ir até o cartório eleitoral da cidade até o dia 8 de maio. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/23-04-2024/titulos-de-eleitores-cancelados.html

Soledade de Minas vacina zona rural

A equipe “Semeando Saúde”, da secretaria de Saúde de Soledade de Minas, realizou uma busca ativa minuciosa de vacinação contra a influenza em pacientes vulneráveis da área rural, percorrendo comunidades rurais para garantir que todos tenham acesso à imunização essencial. Os profissionais de saúde abordaram cada indivíduo, fornecendo informações detalhadas sobre a importância da vacinação e esclarecendo dúvidas, assim garantindo o bem-estar de cada paciente. (Jornal Panorama – São Lourenço)

https://jornalpanoramaminas.com.br/equipe-ativa-da-saude-vacina-moradores-da-zona-rural-em-soledade-de-minas/

Bárbara Heliodora integra panteão

A poeta Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira foi homenageada durante a entrega da Medalha da Inconfidência em Ouro Preto, sendo oficializada como parte dos heróis da Inconfidência Mineira.. Seus despojos foram transferidos para o Panteão dos Inconfidentes, ao lado de outros líderes do movimento, corrigindo um equívoco histórico que ignorava sua contribuição por ser mulher. A inclusão de Bárbara Heliodora no Panteão representa o resgate da importância das mulheres na Inconfidência Mineira e destaca sua convicção e coragem na defesa da liberdade e cultura brasileira. (Jornal O liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9764/barbara-heliodora-passa-a-integrar-o-panteao-dos-inconfidentes)

Unifor realiza Semana de Prevenção

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios no Trabalho (Cipa) do Unifor-MG realizou a Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio no Trabalho. O evento contou com diversas palestras que visaram informar, educar e conscientizar os funcionários do Centro Universitário de Formiga. Durante os dias, palestras sobre saúde mental, comunicação no trabalho, curso de brigadista e prevenção de doenças como dengue, zika, chikungunya e covid-19 foram ministradas por especialistas da instituição. (Jornal O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/unifor-mg-palestras-marcam-semana-interna-de-prevencao-de-acidentes-e-assedio-no-trabalho)

Projeto garante água potável

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), está implementando o Projeto Gota D’água para garantir acesso à água potável em escolas estaduais por meio da construção de poços artesianos. Com investimento superior a R$ 500 mil até o momento, o projeto já concluiu a construção de poços em diversas escolas e prevê atender aquelas identificadas com escassez hídrica e necessidade urgente de abastecimento. Essa iniciativa tem impacto significativo na comunidade escolar, melhorando as condições sanitárias, promovendo a educação e reduzindo o absenteísmo escolar relacionado a doenças causadas pela água. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/79540/governo-de-minas-da-sequencia-a-projeto-que-vai-garantir-agua-potavel-em-100-das-escolas-da-rede-estadual-de-ensino)

Eletrobras Furnas promove oficina

A Eletrobras Furnas promoveu uma Oficina de Produção de Mudas em Sapucaia (RJ) com o objetivo de favorecer a presença do cuitelão, ave endêmica ameaçada de extinção na região da Usina Hidrelétrica de Simplício. A ação, realizada em parceria com o Instituto Waita, ofereceu orientações sobre o ambiente propício para a sobrevivência da ave e promoveu a produção de mudas típicas da Mata Atlântica. As mudas serão plantadas nas proximidades da usina como parte do projeto "O que realmente importa na paisagem", que visa selecionar e manejar habitats para a persistência do cuitelão. (Jornal Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/04/eletrobras-furnas-promove-oficina-de-producao-de-mudas-em-sapucaia/)

Poços-caldense assegura 3ª posição em Campeonato

O piloto poços-caldense, Victor Bianco, continua se destacando no Campeonato San Marino Fuzzy Açaí de Kart, mantendo-se entre os primeiros colocados. Sua jornada foi marcada por habilidade e determinação, registrando o 4º melhor tempo na classificação para a primeira corrida e terminando em 4º lugar. Na segunda corrida, após um incidente nas primeiras curvas que o jogou para 8º, Bianco se recuperou para alcançar o 3º lugar, assegurando a terceira posição geral no somatório das corridas. Ao celebrar suas conquistas, Bianco também honra sua cidade natal, Poços de Caldas, e todos que o apoiam. (Portal Poços.com)

https://pocoscom.com/victor-bianco-assegura-3a-posicao-no-campeonato-san-marino-de-kart/)

Prefeitura distribui adubo em Sabará

A Prefeitura de Sabará, por meio do Setor de Agricultura Familiar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, distribuiu 300 toneladas de adubo para os agricultores familiares do Distrito de Ravena, demonstrando apoio às comunidades rurais. Essa ação não apenas fornece insumos essenciais para a produção agrícola, mas também fortalece a economia local e promove a segurança alimentar da região, representando um passo importante para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades agrícolas em Sabará. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/32411/prefeitura-distribui-300-toneladas-de-adubo-para-agricultores-do-distrito-de-ravena-em-sabara)