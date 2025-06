COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Número de crianças abandonadas triplica

O número de crianças vítimas de abandono triplicou em Uberlândia nos últimos dois anos. É o que apontam dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Somente em 2022, foram sinalizados 10 casos de desamparo de crianças de até 11 anos e 19 ocorrências de maus-tratos. Já no ano passado, os números de abandono triplicaram, saltando para 30. Os casos de maus-tratos, por outro lado, diminuíram para 15, o que equivale a uma redução de 21%. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35541/numero-de-criancas-abandonadas-triplica-em-uberlandia

Minas Beer agitou Caxambu

O Minas Beer Festival se tornou parada obrigatória no Parque das Águas de Caxambu no último final de semana. Com uma programação para toda a família, o evento une música boa, cervejas artesanais, delícias gastronômicas e oficinas infantis para as crianças. O festival teve shows de Coyotes Band e Noil Brothers, Vanderson Lopes e Banda, Radiozara, Sissibonaflá e Banda Climáx, Pagode do Jé e Banda Apreza. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/com-muita-musica-e-atividades-para-toda-a-familia-minas-beer-festival-agita-o-parque-das-aguas-de-caxambu/

Fazenda é destaque em sustentabilidade

A propriedade rural Três Meninas, localizada em Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, foi uma das finalistas do Prêmio de Sustentabilidade da Specialty Coffee Expo 2024 (SCA) realizada em Chicago, nos EUA. Os proprietários implementam práticas inovadoras desde 2016, promovendo a produção de café carbono neutro e reduzindo a dependência de produtos químicos. Certificações destacam o compromisso da fazenda com a sustentabilidade, incluindo corredores de biodiversidade, uso de fertilizantes orgânicos. (Jornal de Patrocínio)

https://jornaldepatrocinio.com/noticias/fazenda-da-regiao-do-cerrado-mineiro-e-destaque-no-premio-de-sustentabilidade/)

Expô Barbacena 2024

Entre os dias 15 e 19 de maio, a cidade de Barbacena vai receber a 55ª edição da Expô Barbacena, um dos eventos mais aguardados do ano. Com uma programação repleta de grandes nomes da música nacional, o Parque de Exposições promete ser o palco de momentos inesquecíveis para o público. As atrações deste ano são de peso e variadas, proporcionando entretenimento para todos os gostos. A programação conta com as renomadas duplas Jorge e Mateus e Bruno e Marrone, além dos talentosos Thiaguinho, Pedro Sampaio e Simone Mendes. O evento também possui uma vertente solidária, permitindo ao público contribuir com 1kg de alimento para acesso à pista dos shows. (Correio da Cidade)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/35387-expo-barbacena-2024-cinco-dias-de-festa-com-grandes-atracoes-do-cenario-nacional)

Exposição exibe obras inéditas

A exposição "Política e Vanguarda (1964/85) na coleção Lili e João Avelar" inaugurada esta semana no Museu Inimá de Paula, em Belo Horizonte, apresenta uma coleção diversificada de cerca de 300 obras que abordam questões sociais, políticas e estéticas do período do regime militar no Brasil. O curador João Avelar reuniu trabalhos que refletem posicionamentos éticos e sociais contemporâneos, permitindo aos visitantes compreender as transformações e desdobramentos estéticos nas artes visuais entre 1964 e 1985. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/exposicao-exibe-mais-de-300-obras-ineditas/)

Parabólica substituída por digital

A substituição gratuita da tradicional parabólica por novos aparelhos digitais já está disponível em 436 municípios de Minas Gerais, o que representa 51% das cidades do estado. Mais de 150 famílias de baixa renda serão beneficiadas por essa iniciativa. Muitos usuários de parabólicas têm se queixado do surgimento de chiados e perda de sinal de alguns canais, especialmente nos municípios onde o sinal 5G foi implantado. Para resolver esses problemas, as pessoas precisam migrar para os novos modelos de TV digital, que operam na faixa de Banda Ku. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/tecnologia/substituicao-parabolica-disponivel-municipios-minas-gerais/)

Orquestra Sinfônica apresenta clássicos

Na quarta-feira, 24, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais apresentará um programa especial no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, incluindo a "5ª Sinfonia" de Tchaikovsky, o inédito "Concerto para dois pianos e orquestra" de Max Bruch (interpretado pela primeira vez no Brasil) e o "Nocturno em mi bemol maior" de António Fragoso. Sob a regência da maestra Ligia Amadio e com os renomados pianistas portugueses Artur Pizarro e Bernardo Santos, o concerto marca os 50 anos da Revolução do Cravos em Portugal. A iniciativa é promovida pela Fundação Clóvis Salgado em parceria com entidades culturais e governamentais. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/orquestra-sinfonica-de-minas-gerais-apresenta-obras-classicas-de-tchaikovsky-max-bruch-e-antonio-fragoso-em-concerto-com-participacao-de-pianistas-portugueses/