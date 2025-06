COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

35 mil pessoas compareceram na Fenicafé

O encerramento da Fenicafé, em sua 27ª edição, marcou um sucesso significativo com mais de 90 expositores e cerca de 35 mil visitantes ao longo de quatro dias. Organizado pela Associação dos Cafeicultores de Araguari (ACA) em parceria com outras entidades, o evento teve workshops, palestras e exposições relacionadas à cafeicultura irrigada. A feira é crucial para os expositores estabelecerem contatos com produtores e potencialmente fechar negócios, podendo atingir até 400 mil em volume comercial. Autoridades estaduais e representantes do setor destacaram a importância da irrigação na qualidade e produtividade do café. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Artesãs representam Tiradentes na Feira

No último fim de semana, de 13 a 14 de abril, ocorreu em Belo Horizonte (MG) a Feira “Papel & Cerâmica” no Mercado Novo, organizada pelo grupo de artistas e artesãos “Artesania do Papel”, fundado em 2003. Em sua 25ª edição, o evento contou com a presença das artesãs Maria Serpa e Andreia Martins, representando o grupo “Ceramistas do Elvas” e levando o nome de Tiradentes para um importante evento da arte regional que envolveu cerca de 50 produtores. (Jornal Panorama – Caxambu)

Vereadores mudam de partido em Nanuque

Quase todos os vereadores de Nanuque estão de legenda nova para disputar a eleição municipal de outubro. Levantamento mostra que dez dos 13 políticos da Câmara Municipal trocaram de legenda. A maior bancada ficou por conta do Republicanos (10), com três vereadores. A maioria dos parlamentares já havia definido pela mudança partidária dias antes da data final. Mas o último dia ainda reservou movimentações nos bastidores. (Em Tempo – Nanuque)

Poços finaliza centro administrativo

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Obras, está avançando para a fase final das obras do Centro Administrativo. Este complexo, projetado para ser um polo inovador e funcional, visa facilitar o acesso aos serviços públicos e proporcionar um ambiente mais acolhedor tanto para os servidores quanto para os cidadãos. O edifício, que se destaca por sua arquitetura inspirada na modularidade do terminal rodoviário local, ocupa uma área de 14 mil metros quadrados distribuídos em dez andares. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Aldeia Pataxó promove festa

Em comemoração ao dia dos povos indígenas, a aldeia Pataxó Geru Tucunã realizará nesta sexta-feira (19) mais uma edição da Festa Indígena Pataxó. O evento incluirá rituais, palestras sobre cultura indígena e outras atividades. Localizada na área rural de Felicina, município de Açucena, a aldeia abriga 78 indígenas de 22 famílias. A festa tem como objetivo divulgar e promover a cultura indígena, além de receber visitas de estudantes para conhecerem o trabalho sustentável de plantio de alimentos na comunidade. Uma das principais demandas da aldeia é a demarcação do território pela regularização das terras onde habitam em Açucena. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

Pirapora vence prêmio de empreendedora

O município de Pirapora, em Minas Gerais, foi premiado no XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O projeto vencedor, intitulado “Compras Governamentais – indutora do desenvolvimento local”, tem como objetivo fortalecer a economia local, estimular pequenos negócios e empreendedores individuais, e impulsionar o desenvolvimento municipal e territorial por meio de compras públicas. Os resultados incluíram melhorias internas, ampliação das oportunidades para pequenos negócios, valorização da agricultura familiar e indução de políticas públicas de inclusão e renda.

Gazeta Norte Mineira – Montes Claros

TO também conquista prêmio do Sebrae

O município de Teófilo Otoni conquistou dois troféus no XXII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora nas categorias Empreendedorismo Rural e Sustentabilidade & Meio Ambiente. A cidade se classifi cou no 3º e 2º lugar, respectivamente. Ao todo foram 10 categorias premiadas nas mais diversas atuações da gestão pública. Teófilo Otoni apresentou dois projetos inovadores da gestão municipal: Programa de Aceleração do Saneamento (2º lugar) e o Programa Frutifica Teó (3º lugar) (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Copa de Mountain Bike na Rede Minas

Medalhistas olímpicos e atletas de todos os continentes desembarcam em Araxá, no Alto Paranaíba, para a segunda etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike. A disputa começou ontem, 19, e o público acompanha com exclusividade na TV aberta, na tela da Rede Minas. A emissora pública mineira transmite as provas realizadas durante o fim de semana e vão definir os novos campeões mundiais do esporte. É a primeira vez que Minas Gerais vai sediar a Copa do Mundo de Mountain Bike. A competição foi aberta no dia 12/4, em Mairiporã (SP) e encerra a temporada no Brasil, em Araxá. Nesta etapa, quase 300 atletas de 37 países disputam troféus nas trilhas mineiras. (Jornal Clarim – Araxá)

Arcos destinou milhões para eventos

A Prefeitura de Arcos investiu significativamente em shows nacionais e eventos nos anos de 2022 a 2024. Os gastos com artistas nacionais ultrapassaram R$ 1,8 milhão nos três anos considerados. Além disso, a competição internacional de ciclismo "Chaoyang" recebeu um total de R$ 780 mil nesse período. Somando ambos, o valor gasto foi superior a R$ 2,6 milhões durante a gestão atual. Os investimentos em entretenimento e eventos são evidentes na política de eventos da cidade, com uma variedade de shows e competições. (Correio Centro Oeste – Arcos)

