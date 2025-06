COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Agressão à professora gera protesto

Ao longo da semana que passou, professoras e profissionais da Escola Municipal Pastor Fabiano Alves realizaram diversos atos de manifestação como repúdio a agressão a uma professora da instituição em Valadares. A unidade de ensino, no bairro Vila dos Montes, funciona como creche e pré-escola para alunos dos anos iniciais, com idade de 1 a 5 anos. Foi neste local, que no dia 25 de março, no final do horário das aulas, uma mulher, de 32 anos, mãe de uma aluna, agrediu uma professora de 53 anos com um tapa no rosto. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Alunos brilham no Empreendedorismo

Mais de 2 mil alunos de 9 escolas da rede municipal de ensino de Congonhas participaram ativamente do prêmio "Pega a Visão - Seu futuro começa agora", promovido pelo Sicoob Nossacop. O prêmio, voltado para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, incluiu palestras e o curso online "Se Liga Finanças On", visando fortalecer o conhecimento sobre educação financeira. A iniciativa, segundo o Sicoob Nossacop, tem como objetivo promover uma educação empreendedora entre os adolescentes. (Correio da Cidade)

Municípios receberão ambulâncias

Os municípios de Santana do Paraíso e Antônio Dias serão beneficiados com uma unidade de ambulância Samu 192, cada. A conquista foi por meio da primeira etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), eixo Saúde. De acordo com a pasta, “para a seleção de propostas por parte dos estados e dos municípios, os critérios prioritários foram: menor percentual de cobertura do Samu na Macrorregião de Saúde e elevado tempo-resposta na região de cobertura da Central de Regulação”. Ao todo, 14 municípios de Minas Gerais serão beneficiados com 48 novas ambulâncias Samu. (Diário do Aço)

Co-Catedral é reconhecida

A Prefeitura de Coronel Fabriciano conferiu o título de Espaço Memória à Igreja Co-Catedral de São Sebastião. A medida visa facilitar a captação de recursos públicos, inclusive em níveis Estadual e Federal, destinados à reconstrução da igreja. Há quase dois anos, uma parte do teto da co-catedral desabou, resultando no fechamento do local, que aguarda por revitalização desde então. Em agosto de 2023, foi apresentado à comunidade um novo projeto arquitetônico para a reconstrução do telhado da nave e outras melhorias. O custo estimado é de aproximadamente R$ 5 milhões para a conclusão da obra. Atualmente, a campanha SOS Catedral busca angariar fundos por meio de iniciativas de arrecadação e doações. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Pré-candidato tenta intimidar jornal

O pré-candidato a prefeito de Ipatinga, Heleno do Hospital, se dirigiu ao Jornal dos Vales através de uma notificação extrajudicial, por entender que a matéria “Mega esquema na saúde pública; "gente feliz" e políticos milionários”, está se referindo a ele. A matéria, que não cita o nome dele, revela um suposto esquema na saúde pública, que atende os usuários do SUS de forma precária, enquanto as investigações em curso apontam enriquecimento ilícito e excessivo, de políticos, administradores dos hospitais e/ou respectivos familiares, evidenciados através da ostentação de vida luxuosa, grandes fazendas, criação de gados e cavalos de raça, e construção de mega empreendimentos nos litorais país afora. (Jornal dos Vales)

Parques melhoram a qualidade de vida

A criação e manutenção de parques urbanos pela Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMMA), são essenciais para promover o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. Além de oferecerem um refúgio tranquilo em meio à agitação da vida urbana, esses espaços verdes contribuem para a saúde física e mental da população, incentivando um estilo de vida ativo e proporcionando momentos de convívio social e lazer para pessoas de todas as idades. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

MPEs criaram vagas de emprego

Em fevereiro, as micro e pequenas empresas (MPEs) de Minas Gerais foram responsáveis por criar 21,1 mil postos de trabalho com carteira assinada, representando 61,6% do saldo de vagas do estado no período. O setor de serviços liderou a geração de empregos, impulsionado pelo início do ano letivo e pelo Carnaval. Apesar da queda de 17% na comparação anual, a performance positiva das MPEs reflete um cenário econômico favorável e a expectativa é de alta nos próximos meses. As cidades de Belo Horizonte, Uberlândia e Nova Serrana se destacaram na geração de empregos, enquanto Barbacena teve o pior resultado, com o fechamento de vagas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Rede de ensino entrega bolsas

A Fundação Educacional Cidade dos Meninos (Funcime) ofereceu oportunidades de qualificação profissional para milhares de jovens por meio do programa Menor Aprendiz. Para comemorar esse marco, a Rede de Ensino Doctum entregou três bolsas de estudos para assistidos da Fundação, sorteadas entre alunos do Cadastro Único do Governo Federal. As bolsas representam uma oportunidade para alunos carentes terem acesso à educação superior de qualidade, destacando o papel essencial da educação na transformação dos jovens assistidos. (Diário de Caratinga)

