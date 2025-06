COLUNA MG

Panificação cresce 7% em Minas

A indústria da panificação de Minas Gerais encerrou o primeiro trimestre de 2024 com resultados positivos. Entre janeiro e março, estima-se que as vendas do setor cresceram 7% e as expectativas são positivas. Fatores como a persistência dos empresários, diversificação de produtos e o Carnaval foram importantes para os resultados positivos. De acordo com o presidente do Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação (Amipão), Vinicius Dantas, empresários do setor que investem na diversificação de produtos conseguem registrar bons resultados. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Reparação pela tragédia de Brumadinho

O Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) anunciaram um repasse de R$ 160 milhões para a construção de 216 novas casas populares e projetos socioeconômicos em cinco municípios afetados pelo rompimento das barragens da Vale em Brumadinho. Além das casas, outras quatro cidades receberão investimentos em infraestrutura e saúde. Essa iniciativa faz parte do Acordo de Reparação e tem como objetivo mitigar os impactos sociais e econômicos causados pelo desastre. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

Fabriciano investe em infraestrutura

A administração de Coronel Fabriciano anunciou investimentos de R$ 6,6 milhões em infraestrutura urbana, programa habitacional e na rede municipal de educação. Os recursos provêm de emendas parlamentares, convênios e recursos próprios do município. As ordens do serviço incluem pavimentação de ruas, melhorias em moradias populares e construção de uma nova escola municipal. As obras visam promover o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população. (Diário do Aço – Ipatinga)

Cemig inova no atendimento

A Cemig, visando agilizar atendimentos emergenciais em áreas rurais de difícil acesso, utiliza helicópteros, quadriciclos UTV e caminhonetes 4x4. Os helicópteros são empregados para transporte de técnicos e materiais, além de inspeções nas redes elétricas, como ocorreu em Nova Lima após tempestades. Já os UTVs, adquiridos recentemente, são essenciais para acesso a locais inacessíveis por veículos tradicionais, facilitando o transporte de equipamentos e materiais. Os helicópteros também realizam inspeções preventivas com tecnologia de última geração, enquanto os drones são utilizados para inspeções visuais detalhadas, garantindo maior efetividade e segurança aos técnicos. (Jornal da Região – Guaxupé)

Ação de Páscoa acolhe vulneráveis

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) promoveu uma celebração de Páscoa diferente para cerca de 300 crianças de instituições em Belo Horizonte e Santa Luzia. Além da distribuição de chocolates, as crianças e educadores receberam orientações sobre crimes de violência sexual, por meio da cartilha "Amiguinhos, vamos conversar?". A iniciativa foi realizada pela Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad), que também arrecadou os chocolates em parceria com familiares. (Jornal Opinião Caeté)

Pouso Alegre lidera geração de empregos

Pouso Alegre mantém sua posição como um polo econômico na região sul de Minas, liderando na geração de empregos formais. Nos últimos 12 meses, o município acumulou um saldo positivo de 2.820 empregos, impulsionado principalmente pelo setor industrial, seguido pelos setores de serviços, construção e agropecuária. A cidade promoveu a 2ª Edição do Emprega P.A, conectando milhares de candidatos com oportunidades de emprego, resultando na geração de 715 empregos imediatos e na coleta de mais de 1.110 currículos para futuras vagas. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Uberaba como destino turístico

Após chancela da Unesco, Estado planeja força-tarefa junto a operadores turísticos para apresentar Uberaba como destino turístico permanente. Participações em 30 feiras do setor estão previstas ao longo deste ano para divulgar as atrações do novo geoparque. De acordo com o vice-governador Mateus Simões (Novo), Uberaba já é um destino consolidado de visitação durante a ExpoZebu e, também, em datas ou eventos religiosos, mas a intenção é ampliar o público. “Precisamos transcender e fazer com que nossos geossítios sejam conhecidos como destinos de importação de visitantes”, salientou. (JM Online – Uberaba)

