Norte ajuda Minas a bater recorde

Com forte contribuição de projetos instalados no Norte do Estado, Minas Gerais superou o marco histórico de 4 GW de geração solar centralizada em operação, se tornando líder no segmento de energia solar fotovoltaica. A Bahia, com 2,05 GW, e o Piauí, com 1,51 GW, aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente. A inserção de novos empreendimentos nos municípios de Paracatu e Jaíba, no Norte do Estado, que entraram em operação na primeira semana de março, foi responsável pelo incremento de 220,5 MW na matriz elétrica do estado, levando ao marco de 4 GW de geração solar fotovoltaica centralizada. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Feira do Peixe em Teófilo Otoni

A 29ª edição da Feira do Peixe em Teófilo Otoni, iniciada ontem, será realizada até o dia 29 de março. Os produtores irão comercializar diversas variedades de peixes vivos, e a população ainda vai encontrar artesanatos, produtos de Páscoa, como chocolates, cestas para presentes, tudo feito no capricho pelos empreendedores locais. Também serão vendidos temperos, verduras, ingredientes para canjica, vários produtos da agricultura familiar, e os participantes também vão curtir música ao vivo e degustar as delícias da gastronomia com pratos típicos desta ocasião. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Sociedade de Eubiose em São Lourenço

A Câmara Municipal de São Lourenço realizou na semana passada uma Sessão Solene em homenagem às comemorações do centenário de fundação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Fundada em 10 de agosto de 1924, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Eubiose tem a cidade de São Lourenço como sede. O evento contou com a presença de diversos membros da sociedade, convidados e autoridades, no Plenário Juscelino Kubistchek de Oliveira. (Jornal Panorama – Caxambu)

Exposição da relação entre arte e medicina

A exposição "Mais vasto é meu coração", da artista e médica Silene Fiuza, está em cartaz na PQNA Galeria Pedro Moraleida, no Palácio das Artes, explorando a intersecção entre arte e medicina. Composta por 20 obras, a propõe uma visão poética da anatomia humana, utilizando elementos como radiografias, cores neon e padrões de hemoglobinas. A artista, aos 65 anos, combina sua formação em medicina com sua paixão pela arte, trazendo à tona uma nova perspectiva sobre o corpo humano. A exposição fica em exibição até 5 de maio, com entrada gratuita. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Festival de Gastronomia em Itapecerica

O 16º Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica está marcado para ocorrer de 30 de maio a 2 de junho de 2024, durante o feriado de Corpus Christi. O evento promete oferecer uma jornada gastronômica, destacando pratos tradicionais de Minas Gerais, valorizando ingredientes locais e celebrando todo o processo que leva o alimento do campo à mesa. Com uma infraestrutura completa e uma programação diversificada, incluindo workshops culinários e shows musicais, o festival busca proporcionar uma experiência enriquecedora para os visitantes, enquanto promove a cultura, a tradição e a hospitalidade mineira. (Portal Gerais)

Projeto promove alimentação saudável

A Secretaria de Educação (Semed) de Uberaba está promovendo um projeto inovador chamado "Alimentando histórias, nutrindo crianças" destinado aos alunos da Educação Infantil. O projeto utiliza atividades lúdico-criativas, como adaptação de histórias infantis, para despertar nos alunos o interesse pela alimentação saudável e desencorajar o consumo de alimentos ultraprocessados. A iniciativa faz parte da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e tem como objetivo geral contribuir para que pessoas, famílias e comunidades façam escolhas alimentares adequadas e saudáveis. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Marisa Orth estrela peça em Uberlândia

A peça teatral "Barbara", estrelada por Marisa Orth, chega a Uberlândia nos dias 5, 6 e 7 de abril, e será apresentada no Teatro Municipal. A obra foi criada em cima do trecho "Há pessoas cujas vidas imploram para ser escritas", do prefácio de "A Saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência", de Ruy Castro. Nele, Barbara Gancia expõe de peito aberto um tema de sua vida que até os dias atuais é tabu para muita gente: a luta contra o alcoolismo. Marisa Orth é uma das atrizes mais versáteis de sua geração, com imensa contribuição na TV, teatro musical, cinema e música. (Diário de Uberlândia)

