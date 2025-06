COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori

www.sindijorimg.com.br

Femagri espera 30 mil visitantes

Começou nesta, quarta-feira, 20, em Guaxupé, a 23ª edição da Femagri - Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, organizada pela Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé. O evento, que é um dos maiores encontros da cafeicultura brasileira, receberá mais de 30 mil visitantes compradores, até o dia 22 de março. Em uma área de 107 mil metros quadrados, a Femagri recebe neste ano mais de 120 marcas expositoras, em 148 estandes, com mais de 10 mil produtos cadastrados. (Revista Midia – Guaxupé)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/abertura-oficial-da-femagri-aconteceu-nesta-quarta-feira-dia-20

Araxá conclui iluminação 100% led

A Prefeitura de Araxá concluiu a instalação da iluminação de lâmpadas de LED em toda a cidade, marcando um dos principais investimentos do setor público nos últimos anos. Com um investimento de mais de R$ 14 milhões, o projeto Araxá Cidade Luz abrangeu aproximadamente 18 mil pontos em todos os bairros do município, além das comunidades rurais de Itaipu e Boca da Mata. Para garantir a manutenção preventiva, um call center foi implantado, permitindo que os cidadãos possam fazer solicitações de serviço. (Jornal Clarim – Araxá)

https://clarim.net.br/prefeitura-de-araxa-conclui-iluminacao-100-led/)

Parlamento Jovem em Patrocínio

Promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais em parceria com câmaras municipais, o Parlamento Jovem chega pela primeira vez à cidade de Patrocínio, envolvendo alunos do 2º ano do Ensino Médio da E. E. Irmã Gislene. O programa aborda temas sociais relevantes, com o foco deste ano em "Melhorias no Ensino Escolar". No lançamento, os alunos receberam orientações sobre o funcionamento do programa e da Casa de Leis, com a participação da Escola do Legislativo, que visa a mostrar o papel dos vereadores e fortalecer o Estado Democrático de Direito. (Jornal de Patrocínio)

https://jornaldepatrocinio.com/cidade/escola-do-legislativo-realiza-o-lancamento-do-parlamento-jovem-2024-com-os-alunos-da-escola-estadual-irma-gislene/)

Unimontes promove festival

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, promoverá o Festival 'Pelas Trilhas do Velho Chico', resgatando a cultura e tradições norte-mineiras. O evento, com acesso gratuito, ocorrerá de 21 a 24 de março, com programação no campus-sede da Unimontes, no Museu Regional do Norte de Minas e no Corredor Cultural. A abertura terá o show 'Cantos dos Gerais' e o espetáculo 'Vivências – Cia de Cá', seguidos por oficinas, palestras, sessões de cinema e apresentações musicais e de teatro ao longo dos dias. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/unimontes-promove-festival-que-resgata-cultura-e-tradicao-norte-mineira/

Minas Solar em Varginha

O Sebrae Minas, em parceria com a empresa Genyx Solar, realizará o Minas Solar em Varginha, no Sul de Minas, um evento gratuito que visa informar e incentivar os pequenos negócios sobre as oportunidades na cadeia de energia fotovoltaica. O encontro contará com a participação de integradores, distribuidores, fabricantes e profissionais do setor, que apresentarão as novidades, investimentos, regulação, inovação, gestão e políticas públicas relacionadas à energia sustentável. Varginha, estrategicamente localizada e com forte irradiação solar, tornou-se ideal para a instalação de usinas solares fotovoltaicas. (Blog do Madeira - Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/evento-de-energia-sustentavel-chega-a-varginha-no-dia-26-de-marco/

Belotur abre inscrições

As inscrições para a 2ª Janela de Seleção de Projetos do Edital de Patrocínio Belo Horizonte - Cidade dos Eventos estão abertas até 31 de março. Com um total de R$ 3 milhões destinados a projetos presenciais com potencial turístico na capital, os eventos selecionados devem ocorrer entre 1º de junho e 31 de dezembro deste ano. A iniciativa tem o objetivo de promover Belo Horizonte e incentivar a realização de eventos na cidade, como grandes festivais, shows, seminários, congressos, feiras de negócios, de gastronomia e outros tipos de projetos que tenham potencial turístico. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://jornalesplanada.com.br/belotur-abre-inscricoes-para-selecao-de-eventos-com-potencial-turistico/)

Filme pode disputar mercado nacional

O filme "Não olhe para fora", produzido no Vale do Aço, está na etapa final de produção e busca ingressar no mercado comercial do cinema. O roteiro aborda a polarização política mundial, sob a perspectiva do Brasil. Com gravações em Timóteo, Ipatinga e Marliéria, o filme teve aproximadamente dois meses de gravação. A equipe, liderada pelo diretor Elizeu Mol, está comprometida em fazer o máximo com os poucos recursos disponíveis, contando com uma produção enxuta e bem planejada. A produção relata as dificuldades enfrentadas para produzir cinema no Brasil, especialmente para produtores do interior. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://diariodoaco.com.br/noticia/0114288-filme-produzido-no-vale-do-aco-pode-disputar-mercado-nacional)

Sindicato dos Bancários faz protesto

O Sindicato dos Bancários realizou uma manifestação na agência do Itaú, no bairro Abadia, em Uberaba, diante do comunicado de fechamento da instituição. O presidente do sindicato, Diego Bunazar, denunciou a situação e destacou a falta de motivo para o fechamento, considerando o grande volume de atendimentos diários na agência. Ele questionou o impacto no direito do consumidor de escolher seu atendimento e alertou para as consequências do fechamento, incluindo aglomerações e preocupações com segurança. O sindicato pediu uma revisão da decisão e destacou as complicações e dificuldades que o fechamento traria para os clientes e funcionários do banco. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/76836/sindicato-dos-bancarios-fazem-protesto-contra-fechamento-da-agencia-do-itau-no-abadia