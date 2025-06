COLUNA MG

Franquias em Uberlândia faturam R$ 1,41 bi

Durante o último ano, o mercado de franquias em Uberlândia apresentou um crescimento de 20,12% no faturamento. Segundo informações da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o montante subiu de R$ 1,18 bilhão em 2022 para R$ 1,41 bilhão em 2023. A geração de empregos também aumentou, passando de 9.415 para 10.278, o que representa uma variação positiva de 9,16%. O diretor da ABF, Antônio Bortoletto, esclareceu que o crescimento do faturamento com franquias em Uberlândia superou a média nacional, que ficou em 13% no ano passado. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35370/mercado-de-franquias-em-uberlandia-fatura-r-1-41-bilhao-em-2023-confira-marcas-para-investir

Santuário do Caraça prepara celebrações

O Santuário do Caraça, em Minas Gerais, se prepara para receber fiéis e turistas durante a Semana Santa, oferecendo momentos de reflexão e devoção. O evento será realizado de 24 a 31 de março, e incluirá celebrações religiosas, como a Via Sacra e a Missa da Vigília Pascal, e marca o início do calendário de eventos do local, que celebra 250 anos desde a primeira missa. O Santuário, conhecido por suas belezas naturais e importância histórica, oferece uma programação diversificada, com atividades para todas as idades. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/santuario-do-caraca-prepara-celebracoes-para-a-semana-santa/)

IEF orienta população sobre onças

O Parque Estadual do Rio Doce (Perd), localizado na região do Vale do Aço em Minas Gerais, é a maior reserva de Mata Atlântica do estado e lar de diversas espécies, incluindo a onça pintada. Para orientar os moradores locais sobre como agir em caso de avistamento desses felinos, uma equipe do Parque preparou um material informativo. Caso uma onça seja avistada, a população deve contatar imediatamente as autoridades competentes e evitar aglomerações no local. O gerente do Parque ressalta que as onças são indicadores de qualidade ambiental e enfatiza a necessidade de estabelecer acordos de convivência entre humanos e felinos para a conservação do meio ambiente. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3223/ief-orienta-populacao-sobre-cuidados-ao-avistar-oncas-na-regiao-do-parque-estadual-do-rio-doce)

Abrasel lança “Ano da Cozinha”

O presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) no Sul de Minas, André Yuki, participou do 6º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais, onde foi lançado o projeto “Ano da Cozinha Mineira – Clássica e Contemporânea”, com o objetivo de promover e fortalecer a gastronomia do estado. O projeto envolve ações como feiras nacionais e internacionais, capacitações e lançamento de rotas gastronômicas, visando impulsionar o turismo e valorizar a culinária mineira nacional e internacionalmente. (Blog do Madeira – Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/abrasel-no-sul-de-minas-participa-do-lancamento-do-projeto-ano-da-cozinha-mineira/

Saúde MG investe milhões em Frutal

Na quinta-feira, 14, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), visitou as instalações do Hospital Municipal Frei Gabriel, em Frutal, onde foi investido R$ 1,5 milhão em recursos estaduais para aquisição de um tomógrafo. Por meio da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Valora Minas, o município de Frutal recebeu R$ 3.641.521,00 destinados ao hospital. Além destes investimentos, Frutal contou com repasses de cerca de R$ 44 milhões ao Fundo Municipal de Saúde, entre 2018 e 2023, para melhorias nos serviços de saúde. (Jornal Andradas Hoje)

https://jornalandradashoje.com.br/saude-mg-investe-r-44-milhoes-em-frutal-nos-ultimos-cinco-anos/)

Programa Criança Alfabetizada tem adesão

O Programa Criança Alfabetizada alcançou a adesão de todos os 853 municípios mineiros, visando zerar o analfabetismo. Por meio de um pacto entre os entes federativos, o programa irá fornecer material pedagógico para mais de 1 milhão de estudantes e 57 mil docentes. A iniciativa visa garantir acesso, permanência e aprendizagem nas escolas públicas, fortalecendo o ensino público mineiro de forma participativa e articulada entre estado e municípios. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/100-aderem-ao-programa-crianca-alfabetizada)

Beach tennis ganha espaço em MG

O beach tennis está ganhando cada vez mais adeptos em Minas Gerais e em todo o Brasil. O gestor da Federação Mineira de Tênis e Beach Tennis (FMT), Thiago Souza, relata que o esporte vem apresentando um crescimento exponencial desde a pandemia, a ponto de superar o tênis em número de praticantes. A facilidade de abrir uma quadra de beach tennis em qualquer lugar, aliada à praticidade da modalidade, tem contribuído para esse aumento de interesse. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/negocios/entenda-por-que-o-beach-tennis-vem-ganhando-espaco-mg/)

