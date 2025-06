COLUNA MG

Jequitinhonha recebe comitiva do Governo

Comunidades e prefeituras do Vale do Jequitinhonha – Salinas, Araçuaí e Itinga – foram visitadas pela comitiva da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Presidência da República, nos dias 11 e 15 de março. A comitiva deu início às atividades de nova rodada de escuta do território pelo Governo Federal para embasar novas políticas públicas na região e um processo de escuta. A atuação das empresas de prospecção e beneficiamento de lítio sem barragem de rejeitos e zero carbono vem pautando debates sobre a relevância do Brasil na transição energética mundial e trazendo novas atenções para o Vale. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Sorveteria lança sabor criado por IA

A sorveteria mineira "Sol & Neve" inova ao lançar o primeiro sorvete criado com o auxílio da inteligência artificial, chamado SN3V3 IA. Desenvolvido com a ajuda de um chatbot online, o sorvete combina sabores brasileiros como cacau, castanha de caju caramelizada, rapadura e geleia de pimenta dedo de moça. Com o tema “a evolução do sabor”, a campanha de lançamento do sorvete também foi inovadora e esteve, no dia 27 de dezembro de 2023, em um dos telões da Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. (Jornal Agora – Além Paraíba)

Aluno premiado por devolver celular

Em Patos de Minas, o aluno do 5º ano do Ensino Fundamental, Lucca Gabriel, encontrou um aparelho telefônico extraviado em via pública e prontamente entregou-o à Polícia Militar. Sua nobre atitude foi reconhecida e divulgada nas redes sociais da instituição militar, gerando grande repercussão positiva. Como forma de reconhecimento, os militares do 15º BPM visitaram a escola durante uma cerimônia, na qual Lucca recebeu uma medalha de mérito, um celular doado pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo em Vazante/MG, uma cesta de guloseimas e uma caneca personalizada. (Folha Patense)

Projeto sobre Educação Financeira

A 12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis, contou com a apreciação de três matérias na Ordem do Dia. Entre os projetos debatidos pelos parlamentares a implantação do programa de Educação Financeira nas escolas foi um dos temas importantes abordados durante a sessão. De acordo com o vereador autor da matéria, o programa é importante porque as habilidades financeiras se tornaram essenciais para a vida cotidiana, e essa é uma temática que ainda não está presente de maneira efetiva na grade curricular das escolas. (DiviNews)

Programa alcança mais da metade do estado

Minas Gerais atinge um marco significativo com 433 municípios aderindo ao Programa Estadual de Desburocratização - Minas Livre Para Crescer. Essa iniciativa simplifica procedimentos para abertura de empresas e geração de empregos. O programa já impactou mais de 11 milhões de mineiros, destacando Minas Gerais como exemplo nacional na promoção da liberdade econômica e facilitação do ambiente de negócios, sendo reconhecido internacionalmente pela OCDE e premiado por suas ações durante o Fórum Liberal 2023. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Sistema antecipa o plantio da safrinha

O sistema Antecipe, desenvolvido pela Embrapa, é uma inovação que possibilita aos produtores antecipar o plantio e a colheita da segunda safra de milho em até 20 dias, reduzindo os riscos relacionados ao clima. Esse método é particularmente vantajoso para o Centro-oeste, onde há um curto intervalo para semear o milho após a colheita da soja. Ao intercalar o plantio de milho e soja, o sistema permite a semeadura do milho mais cedo, aproveitando o período favorável durante o enchimento dos grãos de soja. Isso amplia as áreas de cultivo da segunda safra e reduz os impactos climáticos adversos. (Folha Machadense)

Quarta Copa Mineira de Capoeira

A quarta edição da Copa Mineira de Capoeira acontecerá no próximo mês em Araguari, Minas Gerais, sendo o principal campeonato da modalidade no estado. O evento incluirá uma competição pelo cinturão na categoria Absoluta, envolvendo Contramestres a Mestrando, além de categorias para todas as idades, desde infantil até adulto. O objetivo da competição é promover e valorizar a arte da Capoeira, além de resgatar o patrimônio cultural e imaterial. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

