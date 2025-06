COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori

Empresa investirá R$ 30 milhões em JF

A Companhia Brasileira de Usinagem (CBU) assinou, na terça-feira (12), um termo aditivo a protocolo de intenção, confirmando que utilizará um terreno inutilizado há quase 15 anos, que pertencia à Prefeitura de Juiz de Fora, localizado no Distrito Industrial, para construir uma fábrica de painéis solares. Está previsto no termo o investimento de R$ 30 milhões nos próximos três anos, além da geração de quase 450 empregos, de forma direta ou indireta. Além disso, a empresa se comprometeu a investir R$ 1 milhão no Fundo Municipal de Desenvolvimento da Inovação. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Montes Claros ganha Centro

A Prefeitura de Montes Claros inaugurou o Centro Municipal de Educação Professora Maria Lúcia Drumond Pimenta Machado, nova sede do Cemei Dona Ruth Tupinambá, em uma festa na segunda-feira. O prédio inicialmente terá capacidade para 500 alunos e abrigará também uma nova escola de Ensino Fundamental. O Cemei Dona Ruth Tupinambá, fundado em 2006, agora terá capacidade para cerca de 400 alunos do Maternal e Pré-Escola, nos turnos matutino e vespertino. (Rede Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Caldense participa de competição

Breno Liboni, atleta de 17 anos, representou Poços de Caldas de forma excepcional em sua estreia em terras estrangeiras, no evento Man of War Professional Submissions Grappling. O evento, conhecido por convocar atletas de diversas partes do mundo para lutas casadas, foi realizado em Nova York, nos Estados Unidos. Liboni foi convocado para participar de duas lutas na categoria até 77kg, uma com kimono e outra sem kimono. Demonstrando técnica, determinação e habilidade, ele venceu ambas as lutas com facilidade, conquistando o primeiro lugar na competição. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Micros correspondem a 62% das empresas

Balanço apresentado pelo Mapa das Empresas aponta que, em fevereiro, Uberaba registrou saldo positivo na abertura de Microempresas individuais (MEIs), com 264 novos empreendimentos. Atualmente, a cidade conta com 24.420 MEIs em atividade, representando 62% do total de empresas ativas. A categoria MEI foi criada em 2006 para formalizar profissionais autônomos e oferecer benefícios previdenciários com custos acessíveis. Segundo dados do Ministério da Economia, os MEIs compõem a maior parte das empresas brasileiras. (JM Online – Uberaba)

Feira de negócios em Cooxupé

Mais de 30 mil cafeicultores do sul e cerrado mineiro, da média mogiana do estado de São Paulo e das Matas de Minas se encontrarão em busca de soluções e ações sustentáveis para as lavouras de café, durante a Femagri 2024 – Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, organizada pela cooperativa cafeeira Cooxupé, em Guaxupé, de 20 a 22 de março. Com foco em soluções sustentáveis, o evento aborda questões ambientais, sociais e econômicas, visando elevar os níveis de sustentabilidade nas propriedades. (Jornal da Região – Guaxupé)

Emater transforma paisagens na Zona da Mata

A Emater-MG, por meio de seu projeto de Agricultura Sustentável nas Matas de Minas Gerais, destaca-se na recuperação de solos na Zona da Mata. O projeto, abrangendo 161 municípios, busca melhorar a conservação dos recursos naturais da região, incentivando práticas sustentáveis na gestão das propriedades agrícolas. A recuperação do sítio de Aluízio Heleno Ribeiro, com pastagens exuberantes e saudáveis, serve de exemplo para outras propriedades, demonstrando o compromisso da Emater-MG com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida no campo. (Jornal Opinião – Caeté)

Caratinga terá campus do IF

O Vale do Aço ganhará um novo campus do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) em Caratinga. A construção da unidade, junto com outras em sete municípios mineiros, trará desenvolvimento regional e oportunidades de educação profissional. A instalação do IFMG em considera o potencial agrícola e de logística da região, oferecendo cursos que atendam às demandas locais. O projeto prevê a implantação no antigo terreno do Instituto Brasileiro do Café, com cursos técnicos e superiores gratuitos. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

Evento em Diamantina marca lançamento

No próximo sábado, 16 de março, será realizado em Diamantina o lançamento da sexta edição do livro "História da Arte da Cozinha Mineira por Dona Lucinha". Apaixonada pela cozinha simples de sua terra, Maria Lúcia Clementino Nunes, a Dona Lucinha, foi uma das precursoras em levar e representar a gastronomia mineira para além das montanhas. O lançamento do livro é uma realização do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, e do Restaurante Dona Lucinha, com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, via patrocínio da Cemig. (Cidade Conecta – Nova Lima)

