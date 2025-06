COLUNA MG

Uemg investe R$ 3,43 mi em fazenda

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) investiu R$ 3,43 milhões em obras na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepex) da unidade de Passos. A fazenda fica localizada na altura do km 356 da rodovia MG-050 e foi reinaugurada nesta segunda-feira. Foram construídas quatro casas de vegetação, com investimento de R$ 1,2 milhão, e realizadas obras de reforma e revitalização. Também foram investidos R$ 1,2 milhão na sala de máquinas, com a compra de dois tratores e um quadriciclo e, para a reforma do prédio da fazenda, o investimento foi de R$ 730 mil. (Folha da manhã – Passos)

IFMG faz intercâmbio com Portugal

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) está oferecendo uma oportunidade de intercâmbio em Portugal para seus alunos através do programa Internacionaliza IFMG. Os estudantes terão a chance de estudar no Instituto Politécnico de Bragança, com despesas parcialmente cobertas pelo IFMG. O investimento total é de R$ 100 mil, cobrindo alimentação, moradia, seguro de viagem e passagens aéreas. O programa visa promover a troca de saberes e contatos com outras culturas, enriquecendo a formação profissional dos alunos. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

Enfermeiros adotam protocolo

A Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros iniciou o repasse do Protocolo de enfermagem para atendimento antirrábico humano nos serviços municipais de atenção primária do Norte de Minas. O protocolo visa agilizar o atendimento de vítimas de acidentes com animais transmissores da raiva, uma doença com alta taxa de letalidade. O objetivo é ampliar as atribuições do enfermeiro na atenção primária, oferecendo um guia prático para a prescrição de vacinas e soros antirrábicos. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Festa de São José em Araxá

A Festa em Louvor a São José na Paróquia dedicada ao Santo, em Araxá, ocorre de 7 a 19 de março. A festa começa com Quermesse, seguida pela Novena dedicada a São José até o dia 19, com missas diárias. Haverá opções de comida sem carne para quem segue a penitência no período da Quaresma e diversas atividades sociais, incluindo almoço especial e sorteio de bingo com premiação em dinheiro. Uma carreata também está programada para o dia 10 de março, percorrendo as principais avenidas da cidade. (Clarim.net – Araxá)

Cemig faz evento em Itaúna

Entre os dias 6 e 7 de março, a população de Itaúna recebe o Circuito de Eficiência Energética, iniciativa gratuita do projeto Cemig nas Escolas. O Circuito será composto por diversas atividades lúdicas e participativas com objetivo de conscientizar a população sobre o uso da energia elétrica e a importância de adotar hábitos mais sustentáveis. Na praça, haverá uma tenda tecnológica e um caminhão, com jogos e desafios que visam a interação do público junto à temática. A iniciativa também traz apresentações teatrais sobre a eficiência energética, por meio de situações em diferentes cenários. (Folha Povo - Itaúna)

Pará de Minas receberá obras

O Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública de Minas Gerais e a prefeitura de Pará de Minas deram autorização para o início das obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Padre Libério e pavimentação de vias. Estas iniciativas serão financiadas pelo Acordo de Reparação, com aproximadamente R$ 46 milhões destinados, sendo R$ 23 milhões para cada projeto. O Acordo Judicial busca compensar os danos causados pelo rompimento das barragens da Vale em Brumadinho, que afetou Pará de Minas e toda a região. (Portal G37)

Cafeicultores conquistam selo

A cafeicultura regenerativa ganha força na Região do Cerrado Mineiro com a certificação de um novo grupo de 10 produtores pela Expocacer. Correspondendo ao segundo grupo certificado na região, esses cafeicultores administram uma área total de 19.083 hectares de fazendas, onde são aplicadas práticas voltadas à preservação e conservação dos ecossistemas agrícolas. O café produzido com práticas regenerativas não apenas atende às demandas dos consumidores conscientes, mas também estabelece relações comerciais mais éticas e justas ao longo da cadeia produtiva. (Jornal de Patrocínio)

Fabriciano equipa prédios públicos

A Prefeitura de Coronel Fabriciano anunciou investimentos para a geração de energia fotovoltaica em seus prédios públicos, destinando mais de R$ 3 milhões para equipar 14 imóveis municipais com placas solares e usinas fotovoltaicas. Com essa iniciativa, a prefeitura busca tornar os prédios autossuficientes na geração de energia elétrica, visando a economicidade e a sustentabilidade ambiental. Essa iniciativa coloca Coronel Fabriciano entre as primeiras cidades do Vale do Aço a adotar a energia solar em edifícios públicos. (Jornal Classivale)

