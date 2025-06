COLUNA MG

Gasmig inicia gasoduto em Divinópolis

O gasoduto em Divinópolis, parte do projeto Gasoduto Centro Oeste, terá início em breve, representando um investimento de R$ 780 milhões e a criação de 15 mil empregos durante a fase de construção. O projeto conectará oito cidades, incluindo Divinópolis, e está sendo realizado pela empresa Construtora Elevação. O gasoduto terá aproximadamente 108 quilômetros de extensão e deve ser concluído em 18 meses. Com a disponibilidade de gás natural, espera-se viabilizar novos tipos de indústrias na região centro-oeste de Minas Gerais. (DiviNwes)

Ramdy anuncia shopping em Nanuque

Ramdy Raydan Empreendimentos acaba de anunciar a construção de um centro de compras na cidade de Nanuque. Trata-se do Work Mall Shopping Nanuque. Segundo a empresa, o empreendimento será construído em três etapas. A primeira, que iniciará no próximo mês de abril, será totalmente dedicada ao ramo da construção civil com 24 lojas e oito espaços destinados a galpões industriais. Na segunda etapa, o espaço contará com um mix de lojas em seu piso térreo onde contemplará os setores gastronômicos e comerciais varejistas e no segundo piso, o WorkMall disponibilizará espaços para o setor de saúde onde incluirá clínicas, consultórios e empresas do ramo. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Região doa para Hospital de Amor

A Região do Cerrado Mineiro doou R$102.060 para as obras do primeiro Hospital de Amor de Minas Gerais, iniciadas pelo Hospital do Câncer de Patrocínio. Os recursos foram arrecadados através das vendas de café do Leilão Solidário do 11º Prêmio Região do Cerrado Mineiro e foram entregues na obra do hospital. O hospital oferece tratamento gratuito para pacientes com câncer e os recursos serão utilizados na construção do hospital. (Jornal de Patrocínio)

Ação intensiva de limpeza em Barra Alegre

A Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, anunciou uma ação intensiva de limpeza pública no distrito de Barra Alegre, resultando na coleta de 900 toneladas de lixo e detritos. Esses esforços visam manter a cidade limpa, especialmente após períodos de chuva intensa. O diretor do Departamento de Serviços Urbanos enfatizou a importância da colaboração da comunidade e lançou uma campanha de conscientização sobre o descarte adequado de resíduos, destacando os impactos negativos do lixo mal descartado na saúde pública e na proliferação de doenças como a dengue. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Norte pode ter fábrica de celulose

O Grupo Eldorado, maior produtor de celulose, estuda criar uma fábrica de celulose no norte de Minas em investimento de R$ 200 bilhões de dólares, resgatando um projeto existente na década de 80. O consultor Anderson Adauto, ex-ministro dos transportes, além do diretor da agencia mineira de investimentos (Invest Minas), Igor Vilela e do diretor geral do Idene, Carlos Alexandre Gonçalves, se reuniram nessa quinta-feira (29), na sede da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), quando expuseram a proposta. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Fecomércio na rua movimenta Paracatu

O Sistema Fecomércio MG na Rua chega a Paracatu de 21 a 24 de março, oferecendo uma variedade de serviços gratuitos à população, incluindo atendimentos oftalmológicos e de nutrição. O evento também promove uma temporada de promoções no comércio local, impulsionando a economia da região. Além disso, o Inova Varejo oferece palestras e troca de conhecimentos para os comerciantes, enquanto as carretas do Sesc e do Senac proporcionam assistência à saúde, cultura, lazer e capacitação profissional. (Jornal Andradas Hoje)

