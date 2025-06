COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Coleta seletiva aumenta em Uberlândia

O serviço de coleta seletiva em Uberlândia registrou um aumento de 20% na quantidade de resíduos recicláveis recolhidos em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Conforme dados fornecidos pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), mais de 449 mil quilos foram recolhidos no mês passado, enquanto em janeiro de 2023, foram coletados cerca de 375 mil kg. Com relação à quantidade de resíduos coletados anualmente, em 2023 o Dmae recolheu mais de 4 mil toneladas, representando um acréscimo de 10% em relação ao ano de 2022, quando o total de lixo recolhido foi de 3,9 mil toneladas. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/arquivos/assinaturas/2228/27-02-2024%20-%20TER%C3%87A-FEIRA.pdf

Renovação da carteira pela internet

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) digitalizou o processo de alteração e renovação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) em Minas Gerais. Agora, os titulares do documento podem solicitar mudanças ou renovação pela internet, através do Portal MG Cidadão. A medida visa simplificar o processo e eliminar a necessidade de comparecimento presencial às Unidades de Atendimento Integrado (UAI). (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/30448/alteracao-e-renovacao-da-carteira-para-pessoas-com-espectro-autista-ja-podem-ser-solicitadas-pela-internet-em-minas)

Agência da Copasa nos bairros

Entre 26/2 e 2/3, a Agência Móvel da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) já tem destinos definidos. Além de dar sequência às visitações aos bairros de Patos de Minas, outros três distritos do município serão visitados pela unidade de atendimento itinerante. Por meio da Agência Móvel, que visa facilitar aos moradores o acesso aos serviços comerciais oferecidos pela Companhia, é possível obter informações sobre a tarifa social – benefício que concede até 50% de desconto nas contas da Copasa, entre outros serviços. (Folha Patense)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/mais-bairros-e-distritos-de-patos-de-minas-recebem-agencia-movel/

Poços é a 3ª no índice de esgotamento

Poços de Caldas conquistou o terceiro lugar no índice de esgotamento sanitário em Minas Gerais, com um índice de 97,97%, de acordo com dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE. Essa posição destaca a cidade como uma das que oferecem melhores condições de habitação no estado, com grande parte dos domicílios tendo acesso à rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede de esgotamento sanitário. (Portal Poços Já)

https://www.pocosja.com.br/2024/02/26/censo-pocos-de-caldas-e-a-terceira-cidade-mineira-com-melhor-indice-de-esgotamento-sanitario/

Região do cerrado entrega premiação

Na cerimônia realizada em Carmo do Paranaíba (MG), a Região do Cerrado Mineiro premiou as escolas vencedoras do Troféu Escola de Atitude, parte do 11º Prêmio Região do Cerrado Mineiro. O destaque foi para a Escola Municipal Doutor Júlio do Couto Gontijo, que conquistou o primeiro lugar, seguida pela Escola Estadual Antônio Atanásio, Escola Municipal Professor Gaspar Braz de Araújo, Apae de Patrocínio e Escola Municipal Maria Luzia da Silva, que dividiram o prêmio de R$ 68.040,00 arrecadado com o leilão de cafés da região. (Jornal de Patrocínio)

https://jornaldepatrocinio.com/patrocinio/regiao-do-cerrado-mineiro-entrega-premiacao-para-escolas-vencedoras-do-trofeu-escola-de-atitude/)

Oficina celebra 3º ano do PAT

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) realizou uma oficina online para celebrar e avaliar os três anos do Plano de Ação Territorial (PAT) do Espinhaço Mineiro, instrumento de conservação para espécies ameaçadas. Além do IEF, participaram da agenda instituições que compõem o grupo de assessoramento técnico do PAT, articuladores e colaboradores das ações do plano. Ao final da monitoria, foi gerado um painel onde o status de cada uma das ações pôde ser verificado. A ocasião também marcou o lançamento de um vídeo institucional detalhando as atividades do projeto. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/oficina-celebra-3o-ano-do-pat-espinhaco-mineiro-e-avalia-acoes-para-a-conservacao-de-especies/)

História de Varginha será lançada

A Biblioteca Pública Municipal promoverá o lançamento do livro “História de Varginha (MG) para Estudantes”, de autoria do historiador José Roberto Sales, nesta quinta-feira (29/02). O evento é gratuito e aberto ao público. O livro retrata a história do município entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XX, abordando temas como o início do povoamento, a origem do nome da cidade, a evolução do povoado até a emancipação político-administrativa, a formação populacional e a economia. (Folha de Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/livro-sobre-a-historia-de-varginha-sera-lancado-nesta-quinta-feira-na-biblioteca-municipal/)

Exportações têm novo recorde

Conforme o subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Seapa, Caio César Coimbra, as exportações do agronegócio mineiro atingiram US$ 1,1 bilhão em janeiro, marcando um recorde histórico desde 1997. O destaque vai para a China, principal importador dos produtos agropecuários de Minas, cujas compras totalizaram US$ 195,2 milhões. O café liderou as exportações, respondendo por quase 53% do total, seguido pelo complexo sucroalcooleiro, carnes, produtos florestais e o complexo soja, que apresentou um bom desempenho tanto em receita quanto em volume. (Jornal dos Vales)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/45823/exportacoes-do-agronegocio-mineiro-estreiam-2024-com-novo-recorde-e-somam-us-11-bilhao-em-janeiro)