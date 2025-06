COLUNA MG

Manifestantes fecham praça pelo carnaval

“Justiça Federal, libera o carnaval, a Praça é do povo”, o grito entoou mais alto que os tambores. Na noite desta terça-feira,6, membros de escola de samba, barraqueiros e outros trabalhadores do carnaval fecharam a Praça Tiradentes, em Ouro Preto, durante uma manifestação pacífica. Os manifestantes pedem que a Justiça Federal caia com a liminar que proíbe a Prefeitura de Ouro Preto de realizar eventos de médio e grande porte na Praça Tiradentes, sob pena de multa de R$ 1 milhão em caso de descumprimento. Na segunda-feira, uma audiência de conciliação foi realizada para resolver o imbróglio. No entanto, terminou sem uma resposta, uma vez que o Ministério Público pediu 48h para manifestar sua decisão. (O Liberal – Ouro Preto)

Lafaiete capacita merendeiras

As nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete, lideradas por Francislaine Souza, responsável técnica, juntamente com Alice Lacerda, Josiane Lana e Rafaela Santos, realizaram uma capacitação essencial sobre boas práticas de manipulação de alimentos na alimentação escolar. O evento reuniu as cantineiras efetivas e contratadas das Escolas Municipais da região. O foco principal da capacitação foi garantir a segurança alimentar e a qualidade nutricional dos alimentos servidos nas escolas, promovendo assim uma alimentação saudável para os estudantes. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Associação asssume UPA Araguari

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) engloba a rede de assistência municipal à saúde, constituindo “Porta de Entrada” às ações e aos serviços de urgência e emergência. O Serviço de Pronto Atendimento está destinado ao atendimento dos casos de urgência/ emergência médica de pacientes das Unidades de Saúde da Atenção Primária e Especializada, do Corpo de Bombeiros ou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a demanda espontânea, 24 horas por dia, todos os dias da semana. No dia 6, a organização social, Associação Beneficente Amigos do Hospital – ABAH, assumiu a administração da UPA 24h, após uma transição tranquila. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Marmitas estragadas na UPA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas (Sindserv) protocolou duas denúncias e notificou a Prefeitura após as marmitas dos servidores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) chegarem estragadas mais uma vez. Segundo a presidente do Sindicato, Greice Keli Alves, a situação é recorrente. Na noite de segunda-feira, 5, ela esteve na UPA após denúncia anônima e constatou que as marmitas dos servidores que trabalham no turno da noite estavam novamente estragadas. “As marmitas estavam todas impróprias para o consumo e com um cheiro horrível. É algo que não pode mais acontecer”, disse a presidenta. Diante da situação, o Sindicato protocolou duas denúncias: uma delas à Vigilância Sanitária e outra ao Ministério Público do Trabalho. Além disso, a Prefeitura também foi notificada. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

MG 050 espera 200 mil veículos

Com tantas opções de folia em Minas, muitas pessoas pegam a estrada para diferentes lugares para curtir o Carnaval. É uma das épocas do ano em que as rodovias ficam mais movimentadas. A MG-050, por exemplo, a qual passa por Formiga, receberá um tráfego de aproximadamente 217.800 veículos no feriado de Carnaval, de 9 a 13 de fevereiro. Esse resultado foi obtido por cálculo feito a partir do total de veículos, 235 mil, que deverão circular, no período, pelo sistema MG-050/BR-265/BR-491, principal ligação entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas com São Paulo. Esse sistema é administrado pela AB Nascentes das Gerais, que divulgou nesta quarta-feira, dia 7, a estimativa do tráfego para as três rodovias. (Pergaminho – Formiga)

Uberaba reforça ações de manutenção

A Prefeitura de Uberaba reforçará as ações do Programa Cuidando do seu Bairro por meio da ação conjunta entre secretarias municipais, que atuam diretamente na prestação de serviços públicos urbanos de manutenção e conservação. A determinação dessa ação partiu da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, para que os serviços públicos urbanos fossem executados de forma ordenada e conjunta, objetivando maior agilidade e impacto na limpeza urbana, que é um desafio nesse período de chuvas. (Jornal de Uberaba)

