Região de Uberlândia aumenta exportações

Uberlândia e outras 23 cidades da região atingiram uma marca histórica em relação às exportações, atingindo o ponto mais elevado desde 1997. De acordo com dados do Boletim de Exportações da Região Intermediária de Uberlândia, o volume de produtos comercializados para outros países chegou a 3,63 milhões de toneladas no ano passado, o que equivale a um aumento de 7,48% em relação a 2022, período em que 3,381 milhões de toneladas foram enviadas ao exterior. Dos municípios que compõem a região, Uberlândia e Araguari foram os maiores exportadores, com concentração total de 59,43% nas vendas. (Diário de Uberlândia)

Fabriciano inaugura viaduto

O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius Bizaro entregou na manhã desta segunda-feira, à população, o novo viaduto do trevo Pastor Pimentel. Agora, “com plenas condições de funcionamento e altura adequada”, divulgou o governo. O evento acabou virando uma festa, com um trio elétrico, que tocava marchinhas de carnaval. Veja o vídeo mais abaixo. Um verdadeiro bloco sambou alegremente sob o viaduto, transformado em “palco”, antes da reabertura do tráfego na via que interliga o Centro da Cidade e a região do distrito de Melo Viana. A solenidade de reabertura foi iniciada às 9h30 e o tráfego somente será liberado depois que todas as pessoas que prestigiam o evento saírem do local. (Diário do Aço -Ipatinga)

Ouro Branco sedia Encontro de Prefeitos

Ouro Branco recebeu, na quinta-feira, 1º de fevereiro, do 1º Encontro de Prefeitos dos Municípios membros do Fórum Regional de Desenvolvimento Social (Fordes). Realizado no auditório do Hotel Verdes Mares, o evento se destacou como uma oportunidade crucial para discutir e fortalecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento social na região. O foco das discussões foi a lei 13.431/17, que estabelece diretrizes para a escuta protegida/Escuta Especializada. Prefeitos, vice-prefeitos, secretários de Desenvolvimento Social e representantes dos Municípios que integram o Fordes participaram ativamente das deliberações. (Jornal Correio da Cidade)

Lula vai autorizar obras do HU em BH

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vem mais a Juiz de Fora nesta quarta-feira. O líder do Executivo irá concentrar sua agenda em Belo Horizonte, ainda na manhã de quarta, onde irá assinar a ordem de serviço para o reinício das obras do novo Hospital Universitário, com a presença da prefeita Margarida Salomão, que confirmou a informação à reportagem, e de representante da UFJF. O presidente pretende concentrar a agenda na capital mineira para anunciar investimentos no estado, com novos repasses para obras de infraestrutura e programas sociais. O evento contará com a presença de ministros, parlamentares, membros dos Poderes e lideranças de Minas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Viçosa é a 4ª na geração de emprego

O último balanço do Novo Caged (Estatísticas Mensais do Emprego Formal) de 2023, divulgado nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego, revela que o município de Viçosa é o 4º na Zona da Mata com melhor saldo de contratações. Juiz de Fora, Manhuaçu e Ponte Nova foram as cidades que tiveram saldos melhores. Em 2023, Viçosa registrou 6.926 admissões e 6.515 desligamentos, um saldo de 414 vagas de emprego criadas. A cidade fechou o ano com estoque de 16.912 trabalhadores de carteira assinada, um tímido acréscimo de 2,5% ao longo do ano. No final de 2022, a cidade possuía 16.498 empregados formais. (Folha da Mata – Viçosa)

Mapeamento Lgbt+ ainda sem resultado

Militante na causa Lgbt+, Coletivo Beth Pantera lamenta a falta de divulgação do mapeamento da comunidade, realizado em 2022. Segundo a coordenadora do movimento, somente a primeira parcial foi divulgada, sendo que o resultado final da coleta de dados não foi levado ao conhecimento público. Freitas aponta que as informações poderiam e deviriam ser utilizadas para políticas públicas voltadas ao público LGBT+. No entanto, mais de um ano após a realização da pesquisa, ainda não se tem notícia da apuração do material. (Jornal da Manhã – Uberaba)

