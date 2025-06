COLUNA MG

Tornozeleiras monitoram 600 presos

Um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revelou que Uberlândia tem mais de 600 pessoas utilizando tornozeleiras eletrônicas. O número equivale a 10% do total de beneficiados com o equipamento em Minas Gerais. Atualmente, o estado monitora 5.722 cidadãos que cumprem penas nos regimes semiaberto, aberto ou fechado, ou ainda, estão sob medidas cautelares. De acordo com a Secretaria, o benefício é concedido após decisão judicial e pode contemplar todos os tipos de regimes penitenciários com o aval da Justiça. (Diário de Uberlândia)

Divinópolis confirma Minascon 2024

Divinópolis receberá a 21ª edição do Minascon, maior evento da cadeia produtiva da construção, realizado pela Câmara da Indústria da Construção da Fiemg. A mostra que tem como objetivo fomentar negócios e promover a capacitação de gestores e profissionais que atuam nesse segmento da indústria mineira, vai acontecer do dia 04 ao dia 06 de julho, no Sest Senat, em Divinópolis. Em reunião realizada na sede da Fiemg Regional Centro-Oeste, a Diretora do Sest Senat, Claudia da Silva Matos Diniz oficializou o apoio da entidade através da cessão do espaço para realização do evento. (Portal G37 – Divinópolis)

Juiz-forana entra na Forbes 2023

Com apenas 17 anos, a juiz-forana Millena Xavier se tornou a pessoa mais jovem a entrar para a lista Forbes Under 30 na edição de 2023 e uma das cinco mais novas da história da Forbes Brasil. Desde 2014, a lista da revista “Forbes” seleciona empreendedores, criadores e game-changers de até 30 anos que se destacaram ao revolucionar negócios e transformar o mundo. A estudante mineira recebeu o reconhecimento na categoria Ciência e Educação por ter desenvolvido uma plataforma de inteligência artificial na área da educação voltada para alunos que querem se engajar em olimpíadas científicas. Em novembro de 2020, Millena criou o projeto social Prep Olimpíadas, com o objetivo de democratizar o acesso às olimpíadas científicas no Brasil e mostrar aos estudantes a diversidade de olimpíadas que o país oferece para além das competições de matemática. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Uniformes entregues nos Cemeis

Com a primeira remessa de uniformes entregue pelo fornecedor, Secretaria de Educação deu início ontem à distribuição das peças para as unidades da rede municipal de ensino. O trabalho continuará ao longo do fim de semana que antecede o retorno dos estudantes às salas de aula. De acordo com as informações da Prefeitura, o fornecedor ainda não concluiu a entrega de todas as peças. No entanto, com a primeira remessa já enviada, a meta é fazer a distribuição dos uniformes para os 38 Cemeis (Centros Municipais de Educação Infantil) na primeira semana de aula. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Manhuaçu recadastra aposentados

Os aposentados e pensionistas do sistema previdenciário da Prefeitura de Manhuaçu têm até o dia 09 de fevereiro para realizar o recadastramento. O objetivo é atualizar a relação dos beneficiários e evitar fraudes. Os aposentados e pensionistas devem comparecer pessoalmente no setor de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura. Nos casos de aposentados/pensionistas que estão fora do município de Manhuaçu, os documentos e declarações acima mencionados, deverão ser autenticados por tabelião, com os devidos selos de emolumentos do respectivo cartório. (Diário de Manhuaçu)

Cooperativa atua no fortalecimento do setor

A Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – Ocemg – realizou o 1º Encontro Regional para a definição das demandas que serão apresentadas no 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo (CBC). O encontro aconteceu na sede do Sicoob AC Credi, em Governador Valadares, e reuniu mais de 50 dirigentes de cooperativas dos Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri. Representando a Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce participaram do momento o diretor-presidente, João Marques, o diretor-vice-presidente, Fernando Ferreira, e o executivo Gilmar de Oliveira. O evento iniciou com as palavras do presidente da Ocemg, Ronaldo Scucato, que frisou a importância do encontro regional, agradeceu a presença de todos e reforçou a importância das cooperativas agropecuárias para o Brasil e o mundo. Na sequência, o presidente do Sicoob AC Credi concedeu a todos as boas-vindas e agradeceu a oportunidade de sediar um evento tão significativo para o cooperativismo mineiro. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

