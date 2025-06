COLUNA MG

Evento grandioso marca volta às aulas

Foi realizada nesta quinta-feira (1) pela Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga, em parceria com o Sebrae Minas, a aula inaugural que marca o início do ano letivo na cidade. Um evento grandioso que lotou o Centro Cultural Usiminas em dois períodos, manhã e tarde. A aula inaugural é uma tradição no período que antecede a volta às aulas e serve como acolhimento aos servidores, dentro da perspectiva de humanizar o ambiente escolar e o exercício da educação. "É muito bom estarmos aqui mais uma vez com os servidores em um evento interativo e integrativo, disse o secretário de Educação, Cairo Monteiro. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Associação homenageia fundador

A Associação dos Municípios do Alto Rio das Velhas (Amav), através do seu presidente Édson Vargas, prefeito de Funilândia, presta homenagem ao ex-prefeito Marcelo Cecé de Oliveira, que morreu no último domingo. Cecé foi o fundador da associação, no dia 21 de março de 1985, com o registro do Estatuto da entidade no dia 02 de abril de 1985. Hoje a Amav é composta por 13 municípios: Sete Lagoas, Funilândia, Prudente de Morais, Capim Branco, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Matozinhos, Paraopeba, Caetanópolis, Santana do Riacho, Inhaúma, Santana de Pirapama e Cordisburgo. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Piedade de Caratinga recebe exposição

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas expande suas atividades, agora no município de Piedade de Caratinga por meio da Assistência Social. A sede da Prefeitura está recebendo a exposição “Olhos que Acolhem”. As fotos expostas são registros do cotidiano de crianças e adolescentes em acolhimento familiar dos municípios consorciados, afastados da família de origem por medida de proteção, algumas delas retratam a vivência em lares de famílias acolhedoras, cadastradas e capacitadas. (Diário de Caratinga).

Transporte coletivo tem aplicativo

Ao utilizar o transporte coletivo, o usuário necessita de algumas informações: qual linha utilizar para chegar ao seu destino; o trajeto utilizado; os pontos de ônibus durante o percurso; os horários e o tempo de espera e a previsão de chegada ao destino. A partir de 07 de fevereiro, o usuário do transporte coletivo em Poços de Caldas terá, literalmente, todas essas informações em suas mãos com o aplicativo Floramar Online. Disponível gratuitamente para celular ou tablet, o usuário poderá acompanhar o trajeto da linha, a localização em tempo real e os horários precisos em que o ônibus irá passar no ponto, ou mesmo acessar qualquer linha de ônibus para pesquisar determinado trajeto. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Paraíso mantém alerta contra a dengue

São Sebastião do Paraíso atualmente vive um momento de alerta na luta contra a dengue. Apesar da situação ser considerada “controlada” pelo município, há uma preocupação constante em conter um possível avanço da doença. O foco principal está nas pessoas que, podem estar transportando o vírus de um local para outro.Em janeiro, o Departamento Municipal de Vigilância em Saúde registrou 48 notificações de dengue na cidade. Destas, 16 casos foram confirmados, 15 apresentaram resultados negativos, enquanto 17 ainda aguardam a conclusão dos exames. Além disso, 11 pessoas não compareceram para a coleta de sangue, essencial para a confirmação laboratorial. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso

BH ganha cafeteria inédita para pets

Ao ir à uma cafeteria pela manhã, agora, há uma grande chance de encontrar clientes inusitados tomando café. Com uma ideia de negócio inédita em Belo Horizonte, a jovem empreendedora de 16 anos Catarina Hauck inaugurou, nesta semana, uma cafeteria para cães e gatos. O Pet Café, segundo ela, tem a proposta de unir gastronomia e a paixão pelos animais. Aberta na rua Sergipe, 1187, no bairro Funcionários, região Centro-Sul da Capital, o estabelecimento conta com um cardápio adaptado para os animais. No menu, é oferecida uma ampla gama de opções, desde brunch e cafés até petiscos e almoço executivo, todos com detalhes que remetem ao universo pet. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

