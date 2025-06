COLUNA MG

Uberaba exporta recorde de sêmen

O primeiro mês de 2024 trouxe um novo marco para a pecuária zebuína nacional: a maior exportação de sêmen bovino brasileiro para a Índia. A central Alta Genetics, sediada em Uberaba, enviou para o país asiático um total de 40 mil doses provenientes de quatro touros da raça Gir Leiteiro, integrantes da sua bateria de reprodutores.Muito procurada no mercado pela sua grande capacidade de produção sustentável de leite de qualidade, a genética Gir Leiteiro, uma raça originária da Índia, passou por uma evolução intensa no Brasil, a partir das primeiras importações de touros indianos, no início do século passado. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/73187/brasil-exporta-recorde-de-semen-bovino-para-a-india

Aiuruoca mapea estradas rurais

Até o presente momento não se tinha um estudo da malha viária rural de Aiuruoca, nem tão pouco a quantidade de pontes, de mata-burros e galerias pluviais existentes no território Municipal. A Prefeitura iniciou um estudo coletando dados e fazendo demarcações através de sistemas como GPS (Global Positioning System) e demais tecnologias. O estudo final apurou que nos 650.069 km² do Município de Aiuruoca existem quase 300 estradas rurais de terra que totalizam 1.345 km. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/governo-municipal-de-aiuruoca-finaliza-o-mapeamento-geral-das-estradas-rurais-do-municipio/

Investigações de escravidão aumentam

O número de investigações abertas para apurar denúncias relacionadas ao trabalho análogo à escravidão quase dobrou em Uberlândia e região, conforme dados divulgados pela Polícia Federal (PF). Segundo a PF, no ano passado foram conduzidas 24 investigações destes casos, o que equivale a um aumento de 84% em relação a 2022, quando foram registradas 13 averiguações da mesma natureza. Além de Uberlândia, o levantamento abrange outras 61 localidades, considerando o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e parte do Noroeste de Minas. Em relação às investigações conduzidas ao longo de 2023, dos 24 resultados obtidos, 16 resultaram na instauração de inquérito policial. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35125/investigacoes-de-trabalho-analogo-a-escravidao-aumentam-84-em-uberlandia-e-regiao

Secretário visita Santuário em Cássia

O secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, esteve no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia. Foi uma visita exclusiva para conhecer o Santuário e conversar sobre o potencial do turismo religioso em Minas Gerais, estado em que o turismo mais cresceu no Brasil entre janeiro e novembro de 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Padre Michel Pires, reitor do Santuário apresentou Santuário, maior do mundo dedicado à Santa Rita de Cássia e contou sobre a história e a construção dele. (Midia Brasil – Guaxupé)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/secret%C3%A1rio-de-cultura-e-turismo-de-minas-gerais-le%C3%B4nidas-oliveira-visita-santu%C3%A1rio-em-c%C3%A1ssia

Pesquisas de intenção de compras

O Geesul, representado pelo seu fundador, Guilherme Vivaldi, participou de uma reunião na Associação Comercial de Varginha (ACIV), onde foi recebido pelo presidente, André Yuki, e pela responsável pelo departamento comercial, Juliana Oliveira. Entre os assuntos debatidos foi falado sobre a realização de pesquisas conjuntas, como Intenção de Compras, Confiança do Empresário e ICB. O presidente da ACIV, André Yuki, sugeriu ampliar as possibilidades de pesquisas com empresários e consumidores, para trazer informações relevantes e atualizadas para os associados. (Gazeta de Varginha – Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/aciv-e-geesul-unem-for%C3%A7as-em-pesquisas-locais-sobre-inten%C3%A7%C3%A3o-de-compras-confian%C3%A7a-do-empres%C3%A1rio-e-i

Museu Inimá de Paula recebe exposição

Com o patrocínio do Ministério da Cultura e do Instituto Cultural Vale, Alcantarino Design e o Museu Inimá de Paula realizam a exposição “Caboclos da Amazônia: arquitetura, design e música”, de 01 de fevereiro a 31 de março de 2024, na sede da instituição localizada na Rua da Bahia,1201, Centro, em Belo Horizonte. A exposição faz sua estreia na capital mineira após uma temporada de sucesso em São Paulo. Concebida pelo designer paraense Carlos Alcantarino, a mostra celebra e ressalta a autêntica essência do rico universo da arquitetura, do design e das expressões artísticas do Estado do Pará. (MG Turismo – Belo Horizonte )

https://mgturismo.com.br/museu-inima-de-paula-recebe-a-exposicao-caboclos-da-amazonia-arquitetura-design-e-musica/